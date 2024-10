Cuộc đua mở tài khoản chững lại: Đầu tư chứng khoán đã hạ nhiệt?

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), vừa công bố số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài kỳ tháng 9 và quý III năm nay.

Dữ liệu quản lý trên hệ thống VSDC thể hiện, tại thời điểm 30/9, cả nước có gần 8,82 triệu tài khoản giao dịch của nhà đầu tư trong nước, trong đó, có đến 8,8 triệu tài khoản là của nhà đầu tư cá nhân. Lượng tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước là 17.371 tài khoản.

Số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài đạt 47.206 tài khoản, trong đó có 42.626 tài khoản là của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và 4.580 tài khoản của tổ chức nước ngoài.

Như vậy, trong tổng số hơn 8,86 triệu tài khoản trên thị trường chứng khoán hiện nay, số tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm tỷ trọng 99,27%.

Trong tháng 9, tổng số lượng tài khoản trên thị trường tăng 158.504 đơn vị so với tháng trước. Riêng lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng 158.212 đơn vị, lượng tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng 90 đơn vị.

Tài khoản của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài tăng 180 đơn vị so với tháng 8, đồng thời lượng tài khoản của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài cũng tăng thêm 22 tài khoản.

Trước đó, tháng 8 chứng kiến số lượng tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước lên tới 330.819 tài khoản, mức cao nhất trong hơn 2 năm qua kể từ tháng 6/2022.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước đã tăng xấp xỉ 1,57 triệu tài khoản.

Số tài khoản mở mới của nhà đầu tư chậm lại trong tháng 9 trong bối cảnh chỉ số VN-Index tháng 9 chỉ tăng nhẹ 0,3% sau đà tăng 2,6% trong tháng 8. Trong khi đó, HNX-Index và UPCoM-Index có xu hướng giảm nhẹ, lần lượt 1,1% và 0,6%.

VN-Index gần như đi ngang trong tháng 9 dù nhận được nhiều tín hiệu tích cực như Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 0,5 điểm %, đưa lãi suất về 4,75%-5%, giúp giảm áp lực lên tỷ giá khi chỉ số DXY hạ nhiệt.

Trung Quốc công bố gói kích thích quy mô lớn, bao gồm giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc 0,5 điểm %. Điều này đã thúc đẩy giá kim loại, đặc biệt là thép, tăng mạnh và khiến nhà đầu tư kỳ vọng vào các ngành hưởng lợi.

Thêm vào đó, ở trong nước, việc Ngân hàng Nhà nước cắt giảm lãi suất OMO (nghiệp vụ thị trường mở) xuống 4%/năm, thể hiện quyết tâm hỗ trợ thanh khoản hệ thống.

Thông tư 68/2024/TT-BTC chính thức được ban hành, cho phép công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch cổ phiếu không trả đủ tiền (non-prefuding) cho khách hàng tổ chức nước ngoài, giải quyết một trong những rào cản quan trọng trong việc nâng hạng thị trường.

Tuy nhiên, niềm tin nhà đầu tư đã có dấu hiệu suy giảm hậu bão Yagi, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Việt Nam trong 30 năm, với thanh khoản trên 3 sàn trong tháng 9 giảm 11,8% so với tháng trước.

Cụ thể, giá trị giao dịch bình quân trên 3 sàn giảm 4,8% so với tháng trước và giảm 35,8% so với cùng kỳ, xuống 17.700 tỷ đồng/phiên. Trong đó, thanh khoản trên sàn HoSE đạt 16.000 tỷ đồng/phiên, giảm 3,7% so với tháng trước; trên HNX là 1.100 tỷ đồng/phiên, giảm 9,5% so với tháng trước; trên sàn UPCoM là 644 tỷ đồng, giảm 19,9% so với tháng trước.