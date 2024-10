Coteccons công bố kết quả kinh doanh quý I cho năm tài chính 2025

Kết thúc quý I năm tài chính 2025 (1/7/2024 - 30/9/2024), Coteccons đã ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng với doanh thu đạt 4.759 tỷ đồng, tăng 15,4%; lợi nhuận gộp đạt 205 tỷ đồng, tăng 105%; và lợi nhuận sau thuế đạt 93 tỷ đồng, tăng 39,46% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng 1,89%, đạt 4,32%.

Đây cũng là quý đầu tiên công ty không trích lập thêm dự phòng nợ xấu kể từ năm 2020.

Liên tục ghi dấu ấn với loạt dự án trọng điểm đầu năm 2025

Tính từ đầu năm tài chính 2025 (1/7/2024), Coteccons và Unicons đã trúng thầu nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, và cơ sở hạ tầng, với tổng giá trị lên đến 10.300 tỷ đồng. Tỷ lệ tái ký/tổng số dự án trúng thầu lên tới 69%, nổi bật với loạt dự án của chủ đầu tư Sun Group, Ecopark Group, BWID…

Cụ thể, sau khi hoàn thành phần hầm của dự án Sun Ponte Residence, Unicons đã được đảm nhận gói thầu cho phần thân của dự án. Trước đó, Unicons đồng hành cùng Sun Group trong loạt dự án lớn như Premier Village Hạ Long, Sailing Bay - Hòn Thơm, Cầu Hôn & Show Vortex và Sunset Village.

Lễ khởi công phần thân dự án Sun Ponte Residence tại Đà Nẵng.

Sau thành công với dự án Tây Hồ View tại Hà Nội và Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn (bao gồm phần hầm và thân), Coteccons tiếp tục là tổng thầu tại hàng loạt dự án của Sun Group, bao gồm Khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo (Hà Nam); Olalani Riverside Towers và Tổ hợp Khách sạn du lịch, vui chơi giải trí, biểu diễn đa năng tại Đà Nẵng; cùng với gói MEP cho Khu căn hộ phía Đông đường Trần Hưng Đạo và Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn, với tổng giá trị hợp đồng lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ông Nguyễn Chí Thiện - Tổng Giám đốc Coteccons Business Unit 2 - phát biểu tại lễ khởi công.

Việc triển khai các dự án trên là bước tiếp nối cho thỏa thuận hợp tác chiến lược đã được Coteccons - Unicons và Sun Group ký kết vào tháng 9/2024, đánh dấu cam kết đồng hành dài hạn giữa hai bên.

Sau dự án phát triển công nghiệp Yên Phong CN14.1 tại VSIP Bắc Ninh, Coteccons tiếp tục hợp tác cùng BWID để triển khai dự án CN7 - CN8 tại Khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên với mục tiêu đạt chuẩn LEED Gold khi dự án hoàn thành.

Phối cảnh dự án CN7 - CN8 Khu công nghiệp Phố Nối A, dự án tuân theo tiêu chuẩn LEED Gold.

Bên cạnh đó, dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân của UBND thành phố Vũng Tàu cũng đánh dấu thành quả đầu tiên của Coteccons trong chiến lược đa dạng hóa nguồn doanh thu từ mảng đầu tư công.

Lễ khởi công dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân (Vũng Tàu).

Bắt tay với hàng loạt chủ đầu tư mới

Unicons đã vượt qua nhiều nhà thầu khác để thắng thầu dự án nhà máy Cheng Loong Bình Dương Paper giai đoạn 3. Tại dự án này, Unicons sẽ thi công xây dựng Trạm điện chính G3 và Công trình xây dựng bể xử lý nước thải khu vực 1, 2.

Lễ khởi công dự án nhà máy Cheng Loong Bình Dương Paper giai đoạn 3 ngày 20/8.

Gần đây nhất, Unicons đã tổ chức lễ khởi công dự án Bệnh viện đa khoa Hưng Hà với quy mô 18 tầng nổi và 2 tầng hầm, bao gồm các khu vực từ nội trú, khu khám chữa bệnh, khu hành chính đến nhà nghiệp vụ. Trước đó, Unicons đã có kinh nghiệm đảm nhiệm các dự án bệnh viện như Vinmec, Hồng Ngọc, Bệnh viện Đại học Phenikaa.

Lễ khởi công dự án Bệnh viện đa khoa Hưng Hà ngày 11/10.

"Với tôn chỉ mục đích và slogan "Building Futures - Kiến tạo những tương lai", Coteccons không chỉ xây dựng những tòa nhà biểu tượng, những công trình vượt thời gian mà còn mong muốn được tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng mỗi lần hợp tác với các Chủ đầu tư sẽ là khởi đầu cho những dự án tiếp theo, không chỉ là xây dựng mà còn là các hoạt động đóng góp cho cộng đồng, xã hội", ông Võ Hoàng Lâm, Tổng giám đốc Coteccons Business Unit 1 - chia sẻ.

Ngoài ra, quý I năm tài chính 2025 cũng ghi dấu ấn hợp tác giữa Coteccons với nhiều chủ đầu tư khác như Capital Land tại dự án Khu cao tầng Sycamore lô B9, B10; Chủ đầu tư Phương Thành tại dự án Khách sạn Park Royal Hà Nội; Chủ đầu tư KDI Holdings tại dự án Champarama Resorts and Spa; Chủ đầu tư Xingyu Việt Nam tại dự án Nhà máy Công nghệ An toàn Xingyu Việt Nam, Chủ đầu tư Kita Group tại dự án Chung cư ngôi sao 360…

Chiến lược "client-centric" (lấy khách hàng làm trọng tâm) là một trong những yếu tố then chốt giúp Coteccons tạo nên sự khác biệt trong việc chinh phục các chủ đầu tư mới. Với định hướng tập trung sâu vào nhu cầu và mục tiêu dài hạn của khách hàng, Coteccons đã xây dựng quy trình làm việc linh hoạt trên nền tảng văn hóa Own It với độ phân quyền cao cho các giám đốc dự án, củng cố sự minh bạch và đáp ứng vượt trội các yêu cầu khắt khe về tiến độ, chất lượng, cũng như tối ưu hóa chi phí.

Với những thành tựu đáng kể ngay từ đầu năm, Coteccons cho biết tự tin bước vào các quý tiếp theo với tiềm lực vững vàng và tầm nhìn dài hạn, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và giữ vững vị thế tiên phong trong ngành xây dựng.