Công ty nắm mỏ đất hiếm lớn nhất nước báo lãi kỷ lục

Tổng Công ty Khoáng sản TKV (Vimico, mã chứng khoán: KSV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 5.233 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2025.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 897 tỷ đồng, cao gấp gần 2,9 lần so với mức 314 tỷ đồng của quý I/2025. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Theo lý giải từ phía công ty, kết quả đột biến này chủ yếu đến từ việc giá bán bình quân các sản phẩm chủ lực như đồng tấm, vàng, bạc, kẽm thỏi… đồng loạt tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Vimico sở hữu nhiều mỏ khoáng sản có giá trị như đồng, vàng, kẽm, thiếc… Đáng chú ý, doanh nghiệp đang nắm giữ mỏ đất hiếm Đông Pao - mỏ có trữ lượng lớn nhất cả nước.

Mỏ đất hiếm Đông Pao có diện tích gần 133 ha tại Lai Châu, với tổng trữ lượng địa chất quy khô hơn 11,3 triệu tấn, chiếm trên một nửa trữ lượng đất hiếm của Việt Nam. Các mỏ đất hiếm còn lại phân bố chủ yếu tại Nậm Xe (Lai Châu), Mường Hum (Lào Cai) và Yên Bái.

Từ năm 2014, mỏ này được giao cho Công ty cổ phần Đất hiếm Lai Châu - Vimico (Lavreco), đơn vị thành viên do Vimico nắm 56% vốn điều lệ, với thời hạn khai thác 30 năm. Tuy nhiên, đến nay, hoạt động tại Đông Pao vẫn chưa được triển khai đáng kể, chủ yếu dừng ở công tác quản lý và bảo vệ mỏ.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Vimico đạt 11.903 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt 2.479 tỷ đồng, tăng hơn 1.638 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả ở mức 5.543 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm; trong đó, tổng dư nợ vay xấp xỉ 1.880 tỷ đồng.