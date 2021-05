Dân trí Công ty Khí Cà Mau đang tăng cường nhiều hoạt động phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Cà Mau để bảo vệ an ninh, an toàn cho công trình khí.

Công ty Khí Cà Mau là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam, được giao quản lý, vận hành công trình khí PM3 - Cà Mau gồm, 325 km tuyến ống dẫn khí, trong đó có 298 km đường ống khí trải trên mặt đáy biển và 27 km tuyến ống bờ được chôn ngầm từ trạm tiếp bờ LFS đặt tại Ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời về trạm GDC tại Khu công nghiệp Khí - Điện - Đạm, xã Khánh An, huyện U Minh. Với hơn 2 tỷ Sm3 khí/năm cung cấp cho Nhà máy xử lý Khí Cà Mau với công suất 216.000 tấn LPG/năm và 12.600 tấn Condensate/năm; 2 nhà máy Điện Cà Mau với công suất 1.500 MW/năm và Nhà máy Đạm Cà Mau với công suất 800.000 tấn/năm.

Đây là cụm công trình quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực Quốc gia nói chung và phát triển kinh tế địa phương nói riêng. Do đó, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho công trình khí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu.

Xác định tầm quan trọng của hệ thống công trình khí, trong tổng thể liên hợp Khí - Điện - Đạm, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu kiểm tra, rà soát, triển khai thực hiện theo thẩm quyền về tiếp tục hỗ trợ và phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đến tổ chức, cá nhân để chấp hành tốt việc bảo vệ an ninh, an toàn, PCCC cho công trình khí trên địa bàn tỉnh.

Công ty Khí Cà Mau tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh - an toàn công trình khí.

Trước mắt, phải đẩy mạnh tuyên truyền, nghiêm cấm người không có nhiệm vụ xâm nhập và hoạt động trong hành lang an toàn công trình khí, trừ các trường hợp đặc biệt do cơ quan quản lý có thẩm quyền quy định. Khi cần sử dụng hành lang an toàn cho mục đích an ninh, quốc phòng hoặc mục đích đặc biệt khác, phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép và phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình dầu khí.

Chủ đầu tư công trình (xây dựng, giao thông đường bộ, đường thủy, công trình đê biển, kênh dẫn nước, cáp ngầm, đường ống cấp thoát nước và các công trình khác) có ảnh hưởng đến hành lang an toàn công trình khí hiện hữu phải thực hiện thiết kế, lập biện pháp thi công phù hợp tại khu vực có ảnh hưởng và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời gửi đến Công ty Khí Cà Mau để thống nhất và giám sát an toàn trước khi thực hiện công việc. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, các vi phạm hành lang an toàn tuyến ống, khi có các hoạt động thi công, xây dựng gần hành lang an toàn tuyến ống dẫn khí kịp thời thông tin đến Công ty Khí Cà Mau để xử lý.

Thời gian qua, Chính quyền và nhân dân Cà Mau vẫn luôn phối hợp chặt chẽ cùng PV GAS/KCM tham gia bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống khí trên bờ và trên biển. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các Đồn, Hải đội Biên phòng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến quy định về bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí cho bà con Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt đối với các ngư dân hoạt động đánh bắt trên biển.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau và Công ty Khí cà Mau thực hiện công tác phối hợp tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển kết hợp với bảo vệ an ninh an toàn đường ống dẫn khí, phát hiện 10 trường hợp tàu vi phạm nhắc nhở và xử lý vi phạm hành chính một số phương tiện hoạt động trên biển khi neo đậu hoặc đánh bắt cá trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí trên biển.

Quá trình làm thủ tục ra vào cửa biển cho ngư dân, cán bộ, chiến sĩ biên phòng thường tuyên truyền, nhắc nhở thuyền trưởng dán tờ rơi có tọa độ đường ống dẫn khí lên cabin tàu, đồng thời cài đặt tọa độ đường ống dẫn khí lên máy định vị nhằm giúp thuyền trưởng biết được khoảng cách từ tàu đến vị trí đường ống dẫn khí để chủ động phòng ngừa, không neo đậu cũng như đánh bắt trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí theo quy định.

Đối với hành lang an toàn đường ống dẫn khí gần bờ và trên bờ, trước khi thi công các công trình xây dựng, các công trình giao thông đường bộ, đường thủy, công trình đê biển, kênh dẫn nước, cáp ngầm, đường ống cấp thoát nước và các công trình khác có ảnh hưởng tới hành lang an toàn công trình khí hiện hữu, các đơn vị cần phối hợp với Công ty Khí Cà Mau để xác định vị trí đường ống dẫn khí, đánh giá rủi ro để có biện pháp giám sát và đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định tại Nghị định 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ.

