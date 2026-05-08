Công ty địa ốc Sài Gòn bất ngờ chi 3.500 tỷ đồng làm công nghệ thông tin

Tổng Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã chứng khoán: SGR) vừa công bố thông tin về dự án công nghệ mới đáng chú ý.

Cụ thể, công ty sẽ thành lập Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân. Doanh nghiệp mới này có vốn điều lệ 530 tỷ đồng, trong đó Saigonres góp vốn gần 339,3 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 64% vốn điều lệ.

Saigonres cử ông Phạm Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Phạm Tuấn - Thành viên HĐQT và ông Nguyễn Trọng Giáp làm người đại diện phần vốn góp này tại Công ty Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân.

Được biết, Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân được thành lập để triển khai dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình tại tỉnh Thái Nguyên. Dự án này có quy mô 197,61 ha tọa lạc tại phường Tiên Phong, TP Phổ Yên (cũ) và xã Nga My, huyện Phú Bình (cũ), tỉnh Thái Nguyên.

Tổng mức đầu tư dự kiến sơ bộ khoảng 3.500 tỷ đồng; thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Động thái đầu tư mảng công nghệ cao của doanh nghiệp bất động sản thâm niên phía Nam diễn ra trong bối cảnh ngành truyền thống gặp nhiều khó khăn, và công ty mở rộng hoạt động để tăng được chỉ tiêu kinh doanh trong giai đoạn mới (dự kiến gấp 10-15 lần).

Năm 2025, công ty đạt doanh thu 337 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 159 tỷ đồng và chi phí đầu tư 198,2 tỷ đồng. Sang năm 2026, Saigonres đặt mục tiêu tổng doanh thu dự kiến đạt 1.380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 380 tỷ đồng và tổng mức đầu tư dự kiến 3.850 tỷ đồng.

Chia sẻ với cổ đông tại cuộc họp thường niên 2026, ông Phạm Thu - Chủ tịch HĐQT - cho biết, giai đoạn 5 năm qua kết quả doanh thu và lợi nhuận không đạt như kỳ vọng. Nguyên nhân do thị trường liên tục đối mặt nhiều khó khăn, từ tác động của đại dịch COVID-19 giai đoạn 2020-2023 đến việc sắp xếp bộ máy quản lý, sáp nhập đơn vị hành chính trong các năm 2024-2025 khiến nhiều thủ tục đầu tư phải điều chỉnh, rà soát lại, ảnh hưởng tiến độ dự án.

Ngoài ra, thị trường còn chịu áp lực từ việc kiểm soát tín dụng, siết dòng vốn và khó khăn huy động tài chính.

Trong giai đoạn 5 năm tiếp theo (2026-2030), với việc mở rộng kinh doanh, công ty đề ra mục tiêu tổng vốn đầu tư đạt 17.111 tỷ đồng, tổng doanh thu giai đoạn là 26.729 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6.332 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức bình quân hằng năm từ 15-20%.