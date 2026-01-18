Công ty đại gia Việt kín tiếng vừa lập Crystal Bay Airlines làm ăn ra sao?

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty cổ phần Crystal Bay Airlines được thành lập ngày 6/11/2025, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, hoạt động với 51 ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính là vận chuyển hành khách hàng không.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của công ty này là Công ty cổ phần Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng, tương đương 94% vốn điều lệ. Một cổ đông lớn khác là ông Nguyễn Đức Chi, góp 15 tỷ đồng, chiếm 5%. Ông Nguyễn Đức Chi cũng đang là Chủ tịch của Crystal Bay Airlines. Ông Chi được biết đến là một đại gia trong nhóm đại gia Việt từ Đông Âu tương đối kín tiếng.

Đã tham gia ngành hàng không từ năm 2022

Việc gia nhập vào ngành hàng không của đại gia kín tiếng này không quá khó hiểu, khi Tập đoàn Du lịch Crystal Bay được biết đến là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực du lịch, lữ hành, nghỉ dưỡng và đầu tư bất động sản du lịch.

Ghi nhận trên website công ty cho thấy từ khoảng năm 2022, Tập đoàn Du lịch Crystal Bay đã tham gia vào mảng vận tải hàng không phục vụ du lịch thông qua việc tổ chức và khai thác các đường bay charter (bay thuê chuyến) quốc tế đưa khách tới Việt Nam, đặc biệt là các điểm đến như Cam Ranh và Phú Quốc. Năm 2023, Crystal Bay đã thành lập Công ty TNHH Crystal Bay Tour để xây dựng phần mềm bán vé máy bay, tour du lịch...

Chưa kể, hàng không Việt Nam đang là “miếng bánh” màu mỡ, trong đó Luật Hàng không mới với nhiều cơ chế, quy định mới kỳ vọng sẽ tạo động lực cho thị trường phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Số liệu thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển toàn thị trường ước đạt 64,1 triệu hành khách và 1,1 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 10,7% và 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự hấp dẫn của ngành còn biểu hiện qua loạt sự tham gia mới như Sun Phu Quoc Airways, AirAsia… Tuy nhiên, đây là ngành không hề “dễ ăn”, rất nhiều đại gia cũng hồ hởi tham gia nhưng nhanh chóng rút lui như Hãng bay Cánh diều, hay Vietravel Airlines đã phải chuyển nhượng lại “cuộc chơi” chỉ sau 5 năm tham gia.

Hình ảnh của hãng hàng không Crystal Airlines (Ảnh: DT).

Câu hỏi đặt ra, công ty của ông Nguyễn Đức Chi có tiềm lực như thế nào trước thềm gia nhập cuộc chơi lớn?

Crystal Bay liên tục thua lỗ

Dù tham gia mảng du lịch, hàng không từ sớm, song hệ sinh thái Crystal Bay theo số liệu công bố đang kinh doanh không hiệu quả.

Trong đó, riêng Công ty cổ phần Crystal Bay, theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, lỗ hơn 41 tỷ đồng, tổng lỗ lũy kế lên gần 65 tỷ đồng.

Năm 2024, công ty lỗ 109 tỷ đồng; năm 2023 có lãi 101 tỷ đồng; năm 2022 lỗ 94 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý II/2025, vốn chủ sở hữu đạt 1.582 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả lên tới 5.440 tỷ đồng, tương đương 3,44 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm 2.287 tỷ đồng.

Kiểm toán A&C đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến 2 dự án Rocko Bay Resort và Sailing Ninh Chữ Bay - các dự án đã bị thu hồi, nhưng ảnh hưởng tài chính chưa được đánh giá đầy đủ.

Một đơn vị khác mới thành lập trong hệ sinh thái là Công ty cổ phần Crystal Bay Việt Nam, theo số liệu tài chính công bố cũng đang kinh doanh thua lỗ.

Huy động trái phiếu ồ ạt

Đáng chú ý, trước thời điểm thành lập Crystal Bay Airlines vài tháng, ông Nguyễn Đức Chi và vợ là bà Lê Minh Hà đã có nhiều giao dịch thế chấp cổ phần tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect.

Cụ thể, ngày 18/9/2025, ông Chi và bà Hà thế chấp 46 triệu cổ phần Công ty cổ phần Crystal Bay - thời điểm này chỉ khoảng 3 tháng trước khi Crystal Bay Airlines được thành lập. Số cổ phần thế chấp tương ứng 40% vốn điều lệ công ty.

Trước đó, ngày 8/8/2025, 2 cá nhân này thế chấp 14,05 triệu cổ phần Công ty cổ phần Crystal Bay Việt Nam tại VNDirect. Số cổ phần này chiếm 41,3% vốn cổ phần công ty.

Vào tháng 3/2025, ông Chi cũng đã thế chấp 440.000 cổ phần Công ty cổ phần Thương mại Resort Hoàn Cầu.