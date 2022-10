Công ty của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nhận giải APEA 2022

Công ty cổ phần Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC) trực thuộc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) do ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên điều hành. Đại diện DAFC cho hay, có được sự hậu thuẫn vững chắc từ hệ sinh thái của IPPG, công ty này liên tiếp có những bước đột phá.

Nửa đầu năm 2022, DAFC ghi nhận tăng trưởng vượt mức kỳ vọng. Cụ thể, chỉ tiêu doanh thu tăng 49% so với cùng kỳ 2021, riêng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 65% so với cùng kỳ 2021 và đã vượt kế hoạch cả năm 2022. Theo DAFC, trong năm 2020 và 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của công ty vẫn đạt được những con số ấn tượng, dù cho các cửa hàng đều phải đóng cửa do ảnh hưởng của Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc điều hành của DAFC (Ảnh: DAFC).

DAFC hiện phân phối hơn 60 thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới, với 50 cửa hàng tại Việt Nam. Theo đại diện DAFC, từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, công ty đã đem về thành công các thương hiệu nổi tiếng như Montblanc, Santoni, Aquazzura, bên cạnh những cái tên nổi bật trước đó như Rolex, Cartier, Tiffany&Co., Dolce&Gabbana, Burberry, Versace, Salvatore Ferragamo, Christian Louboutin,…

Năm 2022 cũng đánh dấu thời điểm DAFC tham gia nền tảng thương mại điện tử.

Tiên Nguyễn - Phó tổng giám đốc mảng phát triển thời trang cao cấp của DAFC (Ảnh: DAFC).

Phó tổng giám đốc mảng phát triển thời trang cao cấp của DAFC Tiên Nguyễn chia sẻ: "Bên cạnh tệp khách hàng hiện tại, DAFC cũng đặc biệt chú trọng đến phân khúc khách hàng tiềm năng là Gen Z. Công ty này sẽ tiếp tục mang về những thương hiệu lớn hàng đầu thế giới, phù hợp với phân khúc khách hàng trẻ. Chiến lược mua hàng cũng có nhiều đổi mới khi lựa chọn những mẫu mã trẻ trung, hợp thị hiếu người trẻ hơn".

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc điều hành DAFC - khẳng định thương hiệu đặt lên hàng đầu việc tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm nhằm làm hài lòng khách hàng cũ và tiếp cận những khách hàng mới.

"Hai năm trở lại đây, công ty đầu tư mạnh vào hiện đại hóa dịch vụ, khi liên tiếp áp dụng những công nghệ tân tiến trong ngành như hệ thống phần mềm chăm sóc khách hàng Salesforce và công nghệ RFID để quản lý hàng tồn kho hiệu quả", ông Cường cho hay.

Ông Nguyễn Văn Cường đại diện DAFC nhận giải Doanh nghiệp phát triển nhanh của APEA 2022 (Ảnh: DAFC).

Ông Nguyễn Văn Cường chia sẻ việc được vinh danh ở hạng mục Doanh nghiệp phát triển nhanh của giải thưởng APEA 2022 là một dấu mốc quan trọng đối với DAFC. "Giải thưởng cho thấy sự vươn lên đầy ngoạn mục của DAFC, không chỉ xây dựng doanh nghiệp vững mạnh mà còn đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng", ông Cường nói.

APEA là tên viết tắt của giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards, giải thưởng vinh danh những cá nhân, doanh nghiệp xuất sắc, nổi bật trong lĩnh vực của mình, do Enterprise Asia - tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á về doanh nghiệp - trao tặng.

Được khởi xướng từ năm 2007, với mục tiêu tôn vinh những cá nhân, công ty xuất sắc, có sản phẩm, dịch vụ và thành quả kinh doanh nổi bật, bên cạnh việc phát triển bền vững, có trách nhiệm xã hội trong khu vực, các hạng mục của giải thưởng APEA được hội đồng thẩm định đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí và khảo sát độc lập.