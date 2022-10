Công ty con của Masan đầu tư phát triển công nghệ pin mới

Khởi đầu từ dự án pin vonfram

Pin là thành phần xuất hiện nhiều nhất trong các thiết bị công nghệ tiêu dùng hiện nay, từ điện thoại di động, máy tính xách tay cho đến phương tiện di chuyển như xe máy điện, ô tô điện. Dù được coi là một nguồn năng lượng của tương lai, ngành pin thế giới vẫn đang gặp không ít thách thức, với bài toán cung cấp năng lượng lâu hơn, sạc đầy trong thời gian nhanh hơn, an toàn hơn và có tuổi thọ cao hơn.

Theo nghiên cứu của Nyobolt, công ty chuyên cung cấp giải pháp pin lithium-ion sạc nhanh có trụ sở tại Anh, những thách thức này có thể giải quyết bằng việc sử dụng vật liệu tiên tiến Vonfram trong pin. Nyobolt cho biết nếu thành công, pin công nghệ mới chỉ cần chưa đến 5 phút để sạc được 90%, cung cấp năng lượng lớn gấp 10 lần, có tuổi thọ tốt hơn 10 lần.

Từ đây, công ty pin của Anh tin rằng ngành xe điện sẽ có thể tạo ra những mẫu xe có tầm hoạt động xa hơn, thời gian sạc ngắn hơn; thiết bị di động của người dùng sẽ nhỏ hơn nhờ không tốn nhiều không gian cho pin. Đồng thời, tất cả các thiết bị công nghệ sẽ an toàn hơn nhờ pin có khả năng chịu nhiệt tốt hơn, giảm nguy cơ cháy nổ.

Không những vậy, với tuổi thọ lâu, công nghệ pin mới sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Những gánh nặng về tái chế pin sau thời gian sử dụng cũng giảm, môi trường trở nên xanh hơn.

Tương lai này không phải là quá xa vời.

Tháng 7/2022, Nyobolt vừa được rót 52 triệu EUR. Đơn vị rót vốn là H.C. Starck Tungsten Powders (HCS) - công ty có trụ sở tại Đức với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tái chế Vonfram.

Nyobolt dự kiến sẽ sử dụng vật liệu Vonfram công nghệ cao của HCS trong lớp phủ cực dương của pin nhằm giúp pin có công suất cao kỷ lục. HCS có thể thông qua những sản phẩm, phát kiến mới như pin của Nyobolt tiếp cận tới người dùng cuối - những khách hàng sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ công nghệ vật liệu.

H.C. Starck Tungsten Powders ký kết hơp đồng với Nyobolt (Ảnh: MHT).

Và ông chủ của HSC chính là Masan High-Tech Materials (MHT). Theo MHT, cú bắt tay này là bước chuyển mình tiếp theo của MHT trong tham vọng vượt qua khuôn khổ của một nhà cung cấp vật liệu công nghệ cao toàn cầu để trở thành nhà sản xuất các sản phẩm tiêu dùng công nghệ cao, trong đó có pin Vonfram.

Chuỗi giá trị tạo ra lợi ích cho cộng đồng

MHT đang đầu tư mở rộng hoạt động với chiến lược hợp nhất theo cả chiều dọc và chiều ngang. Một mặt, MHT đầu tư cho các công ty đưa ra sản phẩm thương mại hóa sử dụng các vật liệu công nghệ cao của mình, đáp ứng trực tiếp cho người dùng cuối như pin của Nyobolt. Mặt khác, các hoạt động khai thác khoáng sản, chế biến thành vật liệu công nghệ với độ tinh khiết cao, tái chế nguyên liệu vẫn được công ty tập trung phát triển.

Việc mở rộng từ hoạt động khai thác sang đầu tư vào công nghệ có tác động trực tiếp đến người dùng cuối đánh dấu việc tiến sâu vào lĩnh vực tiêu dùng của Masan High-Tech Materials.

Nhà máy chế biến của H.C. Starck Tungsten Powders tại Đức (Ảnh: MHT).

Trên thực tế, mô hình kinh doanh mở rộng sang các khâu tiếp theo sau sản xuất vật liệu đã chứng minh được thành công. HP là một ví dụ. Sau khi mở rộng hoạt động kinh doanh từ sản xuất máy in, máy tính văn phòng sang cung cấp các phụ kiện mực, giấy in, công ty này đã có doanh thu sản phẩm nhiều hơn cả những công ty chỉ bán mực máy in truyền thống.

Theo Harvard Business Review, việc mở rộng kinh doanh tới các thành phần sau giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, mở rộng doanh thu và xây dựng sự tin tưởng dần dần trở thành lòng trung thành của khách hàng vào thương hiệu chính.

Theo đại diện MHT, đó là lý do công ty này sẽ không chỉ là nhà cung cấp vật liệu Vonfram tiên tiến công nghệ cao hàng đầu thế giới mà còn có tham vọng trở thành doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong việc phát triển công nghệ pin mới và nỗ lực tái chế pin sau khi kết thúc vòng đời sử dụng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của MHT, ông Craig Richard Bradshaw, Tổng giám đốc MHT, cho biết: "Thay vì chỉ cung cấp vật liệu để sản xuất điện thoại thông minh, ô tô, máy bay, hay tàu ngầm, chúng tôi đầu tư nghiên cứu và phát triển để một ngày nào đó chúng tôi sẽ tạo ra sản phẩm tiêu dùng thực tiễn cho các ngành công nghiệp trọng yếu này".