Sự kiện có sự góp mặt của hơn 350 khách mời là lãnh đạo cấp cao đại diện cho các doanh nghiệp và dự án bất động sản (BĐS) đạt giải, ban tổ chức, ban cố vấn giải thưởng, chuyên gia bền vững, nhà tài trợ, đối tác truyền thông, đối tác từ thiện.

Cùng cộng đồng BĐS Việt Nam viết tiếp câu chuyện phát triển bền vững

Năm 2022, Dot Property Vietnam Awards viết thêm một trang mới cho câu chuyện "Phát triển bền vững" với thông điệp: "Phát triển bền vững: Đánh thức hành trình đầy triển vọng của BĐS Việt Nam".

Sự kiện công bố giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2022.

Dot Property Vietnam Awards 2022 đã tìm thấy và tôn vinh những doanh nghiệp, dự án là điểm sáng, hình mẫu về tinh thần vượt khó, vực dậy và bứt phá trong khủng hoảng nhờ sức mạnh từ bên trong, đồng thời chú trọng đến yếu tố con người và ý thức đóng góp cho các hoạt động xã hội, công cuộc phòng chống Covid-19.

Bên cạnh các tiêu chí chung cho từng hạng mục giải thưởng, đơn vị chiến thắng giải còn phải là những doanh nghiệp và dự án đáp ứng các tiêu chí gắn liền với "Phát triển bền vững" gồm: môi trường sống xanh; phát triển kinh tế vùng và địa phương; phát triển văn hóa, xã hội; giá trị nhân văn.

Những giải thưởng danh giá nhất tại Dot Property Vietnam Awards 2022 đã thuộc về Hưng Thịnh Land (giải thưởng Developer of The Year Vietnam), Novaland Group (giải thưởng Best Sustainable Developer), Sunshine Sky City (Vietnam People's Choice Award for Project of the Year),...

Bên cạnh đó, các danh hiệu "Nhân vật bất động sản của năm" đã được trao cho ông Vũ Cương Quyết - Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc (đại diện cho các công ty dịch vụ BĐS)

và ông Lê Viết Hải - Chủ tịch tập đoàn xây dựng Hòa Bình (đại diện cho lĩnh vực phụ trợ cho hệ sinh thái BĐS).

Xem đầy đủ danh sách các nhà chiến thắng tại website https://www.dotproperty.com.vn

Novaland Group chiến thắng giải "Best Sustainable Developer".

Hội nghị quốc tế về phát triển bền vững tại Việt Nam

Tiếp nối lễ công bố giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2022 sẽ là Hội nghị quốc tế về phát triển bền vững lần, quy tụ những chuyên gia hàng đầu tại nhiều quốc gia, nơi phát triển bền vững đã trở thành "hơi thở", là điều bắt buộc để giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, đô thị hóa, giao thông, dân số tăng, ô nhiễm… nhằm bảo vệ nhu cầu được an toàn của con người.

Hội nghị vào 10/11/2022 sẽ là sự giao thoa văn hóa, ý kiến và quan điểm để cùng nhau phân tích những điển hình về các doanh nghiệp BĐS kiểu mẫu trong xu hướng phát triển bền vững dưới góc độ của chủ đầu tư, nhà phát triển dự án, công ty phân phối, nhà thầu, công ty tư vấn, thiết kế kiến trúc… Tất cả sẽ đưa ra bức tranh tổng quan về phát triển bền vững và gợi ý giải pháp, hướng đi để các doanh nghiệp BĐS tham khảo cho định hướng phát triển của công ty mình.

Được thành lập bởi Tập đoàn Dot Property Group - là thương hiệu bất động sản thuộc tập đoàn toàn cầu LIFULL CONNECT (trụ sở tại Tây Ban Nha hoạt động tại 63 quốc gia), sở hữu 10 cổng thông tin bất động sản và ấn phẩm tạp chí Dot Property, Dot Property Awards là một trong những giải thưởng bất động sản quốc tế lớn và uy tín trong nước, quốc tế.