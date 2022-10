Công Audio trở lại VietNam Hi-end Show 2022

Thương hiệu Công Audio cùng các chuyên gia audio hàng đầu thế giới (Ảnh: Công Audio).

Là thương hiệu quen thuộc tại Vietnam Hi-end Show 2022 kể từ năm 2008 đến nay, Công Audio, một trong ba nhà phân phối lớn tại thị trường audio miền Bắc, mang đến Vietnam Hi-end Show 2022 Hà Nội hệ thống kết hợp giữa loa kèn ultra hi-end của thương hiệu Cessaro Horn Acoustics, hệ thống đầu phát đĩa CD của CH Precision, mâm than tham chiếu Kronos Pro, Power Ampli Octave Julibee 300B, phụ kiện lọc nhiễu và dây dẫn của Ansuz Acoustics.

Khối loa trung và treble của Cessaro Beta II B4 (Ảnh: Công Audio).

Đến với triển lãm audio hi-end lớn trên cả nước, Công Audio đã trình diễn hệ thống nghe nhạc kết hợp từ các sản phẩm đầu bảng của những thương hiệu hi-end đình đám trên thị trường hiện nay.

Theo Công Audio, nhân vật chính tại không gian trình diễn của thương hiệu này là đôi loa kèn Cessaro Horn Acoustics Beta II, phiên bản nâng cấp từ model Beta 0.5 II. Cessano cũng là thương hiệu sản xuất loa kèn được giới audiophile quốc tế đánh giá đứng hàng đầu thế giới.

Bộ loa Cessaro Beta II B4 nặng 1,9 tấn trình diễn tại triễn lãm (Ảnh: Công Audio).

Bên cạnh đó, người yêu bộ môn đĩa vinyl đã có cơ hội chiêm ngưỡng và thưởng thức âm thanh đến từ mâm than tham chiếu Kronos Pro của hãng Kronos Audio, cũng như tận mắt chứng kiến hiệu quả đem lại từ phụ kiện lọc nhiễu và dây dẫn của Ansuz Acoustics.

Công Audio trưng bày sản phẩm cơ đĩa than Kronos Sparta (Ảnh: Công Audio).

Triển lãm Audio Hi-end lớn nhất cả nước VietNam Hi-end Show 2022 quy tụ nhiều nhà phân phối và bán lẻ tại Việt Nam gồm Công Audio, Đông Thành - Hòa Phúc, Audio Hoàng Hải, Audio Sơn Hà, Thanh Tùng Audio, Anh Duy Audio, Nguyễn Audio, Best Choice Audio, Hifi World, The Experts Group, Devialet Việt Nam, Genelec Việt Nam, Denon Việt Nam, Điện tử Nam Phú, Audio Easy, May Analog, MA Recordings, Audio Space…

Triển lãm chào đón hàng nghìn lượt khách ghé thăm cùng những chuyên gia âm thanh hàng đầu thế giới. Không chỉ mang tới kiệt tác âm thanh, triển lãm còn mang đến những buổi tọa đàm, những màn gặp gỡ, tạo nên một điểm đến, một sân chơi cho các tín đồ audiophile khắp cả nước.

Ông Ralph Krebs - chủ hãng loa Cessaro - đang giới thiệu về Cessaro Beta II B4 (Ảnh: Công Audio).

