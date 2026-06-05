Con trai, con gái ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập Sacombank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã chứng khoán: STB) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự.

Cụ thể, Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2003) giữ chức vụ Trợ lý HĐQT. Cùng với đó HĐQT cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 4/6.

Ông Nguyễn Xuân Thái là con trai của ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực Sacombank, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Ông Thái tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học và Quản trị phân tích rủi ro tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ).

Ông Thái mới đây vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX), tiền thân là CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX).

Cùng với đó, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh cũng là con gái của ông Nguyễn Đức Thụy. Bà từng được bầu Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Thaispace, sở hữu 5% vốn tại Thaispace, tương đương 2.669 tỷ đồng, vào năm 2022.

Ông Nguyễn Đức Thụy (Ảnh: STB).

Về Sacombank, ngân hàng đang trong quá trình tái cấu trúc, loạt vị trí lãnh đạo cấp cao liên tục được miễn nhiệm và bổ nhiệm mới.

Từ ngày 1/6, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Sacombank đổi tên từ Sài Gòn Thương Tín thành Sài Gòn Tài Lộc… Loạt thay đổi diễn ra sau khi có sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Thụy từ cuối năm 2025.

Về hoạt động kinh doanh, trong năm qua Sacombank ước đạt tổng thu nhập lãi thuần 31.075 tỷ đồng, trong đó riêng thu nhập từ lãi đạt khoảng 26.102 tỷ đồng, chiếm 84% cơ cấu. Các nguồn thu ngoài lãi gồm: dịch vụ mang về 2.788 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối đạt khoảng 905 tỷ đồng và các hoạt động khác đóng góp 1.280 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 ước đạt 7.628 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng ở mức gần 7%, trong khi nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng đạt 4,95% - cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của ngành ngân hàng.

Giải thích nguyên nhân, ban lãnh đạo cho biết bối cảnh kinh tế khó khăn trong năm qua, cùng với tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ, đã gây áp lực lớn lên hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), từ đó làm gia tăng nợ xấu.

Đồng thời, các thay đổi trong quy định xử lý nợ xấu của Ngân hàng Nhà nước khiến tiến độ xử lý chưa đạt như kỳ vọng. Bên cạnh đó, phần lớn tài sản đảm bảo là bất động sản, trong khi thị trường địa ốc gặp nhiều vướng mắc pháp lý, dẫn đến việc xử lý tài sản kéo dài.

Dù vậy, ban lãnh đạo đánh giá các khoản nợ này vẫn có khả năng thu hồi. Do đó, kế hoạch lợi nhuận năm 2026 được xây dựng thận trọng hơn, trong bối cảnh ngân hàng tăng cường trích lập dự phòng.

Theo kế hoạch, năm 2026 Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 6,2% so với ước thực hiện năm 2025.