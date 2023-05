Cổ phiếu Vietnam Airlines "tiến thêm một bước" đến bị hạn chế giao dịch

Lý do mà HoSE đưa ra là Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết. Cũng theo quy chế này, cổ phiếu sẽ bị đưa vào diện hạn chế giao dịch nếu tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Theo quy định, doanh nghiệp niêm yết phải nộp báo cáo tài chính kiểm toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tức nộp chậm nhất vào ngày 31/3. Tuy nhiên, Vietnam Airlines đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE xin tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Hãng hàng không quốc gia lý giải mình là công ty có quy mô lớn hoạt động trên toàn cầu với 27 đơn vị trực thuộc (9 đơn vị trong nước và 18 chi nhánh nước ngoài) cùng 15 công ty con có quy mô vừa và lớn, hoạt động trong nhiều lĩnh vực và cũng phải lập báo cáo tài chính hợp nhất. Doanh nghiệp đang sắp xếp ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục các hậu quả của đại dịch Covid-19, từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp. Trong điều kiện như vậy, công ty cần thêm thời gian cho việc đối chiếu báo cáo, xác nhận báo cáo, tổng hợp số liệu tuân thủ chuẩn mực kiểm toán.

Kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines qua các năm (Đồ họa: Tuấn Huy).

Đối với công ty mẹ, trong năm 2022, Vietnam Airlines đã thực hiện tái cơ cấu, sáp nhập 5 đơn vị trực thuộc, tiến hành đóng mã số thuế tại các chi nhánh được sáp nhập nên công tác đối chiếu số liệu báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị bị kéo dài.

Trong giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hãng hàng không quốc gia đã đàm phán và được nhiều nhà cung cấp nước ngoài chấp thuận (có điều kiện) cho phép được giảm giá hàng hóa dịch vụ, giãn hoãn các khoản thanh toán.

"Do có các điều kiện thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng, Vietnam Airlines cần nhiều thời gian hơn để đối chiếu xác nhận công nợ đáp ứng chuẩn mực kiểm toán", Vietnam Airlines cho biết và xin được gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2022.

Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước dẫn quy định tại Thông tư 96/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: Đối tượng công bố thông tin được tạm hoãn công bố thông tin trong trường hợp những lý do bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác.

Lý do xin tạm hoãn công bố thông tin của Vietnam Airlines không thuộc các trường hợp trên. Do đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị hãng hàng không quốc gia khẩn trương khắc phục công tác kế toán để hoàn thành việc công bố thông tin theo quy định.