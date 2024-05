Cổ phiếu Vietnam Airlines liên tục phá đỉnh

HVN tăng 113% trong 3 tháng

Vẫn là trạng thái giằng co trong gần suốt phiên giao dịch. Tuy nhiên, do lực bán cạn kiệt, giới đầu tư đồng lòng "thắt dây an toàn", giữ chặt cổ phiếu vượt qua thời điểm rung lắc, nhờ vậy cuối phiên, thị trường chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của các chỉ số.

VN-Index đóng cửa tăng 14,05 điểm tương ứng 1,11% lên 1.281,73 điểm; VN30-Index tăng 14,87 điểm tương ứng 1,16%; HNX-Index tăng 2,75 điểm tương ứng 1,13% và UPCoM-Index tăng 0,61 điểm tương ứng 0,62%.

Diễn biến giá HVN trong 3 năm qua.

Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines tăng trần lên 26.900 đồng/đơn vị, liên tục phá đỉnh. Mức giá hiện nay đã về ngang mức giá cuối tháng 2/2022. Ở phiên hôm nay, HVN là một trong những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index.

Cổ phiếu HVN tăng mạnh trong thời gian qua. Chỉ trong một tuần vừa rồi, giữa lúc thị trường rung lắc, HVN vẫn tăng 22,55%. Đến nay, thị giá HVN đã tăng gần 56% chỉ trong một tháng và tăng 112,65% trong 3 tháng.

LPB tăng trần, cổ phiếu bất động sản bứt tốc

Dòng tiền cải thiện trong phiên chiều. Thanh khoản sàn HoSE được đẩy lên 868,58 triệu đơn vị tương ứng 22.062,37 tỷ đồng; trên HNX là 77,54 triệu cổ phiếu tương ứng 1.707,58 tỷ đồng và trên UPCoM là 59,54 triệu cổ phiếu tương ứng 1.028,62 tỷ đồng.

Thanh khoản sàn HoSE hồi phục.

Sắc xanh lan rộng. Cả 3 sàn ghi nhận 675 mã tăng giá, 38 mã tăng trần so với 248 mã giảm, 15 mã giảm sàn. Trong đó, riêng sàn HoSE có 432 mã tăng, gấp gần 4 lần số mã giảm, với 11 mã tăng trần và chỉ có 1 mã giảm sàn.

27 mã trong rổ VN30 tăng giá, CTG là cổ phiếu duy nhất điều chỉnh, mức giảm nhẹ 0,6%. SAB tăng 4,3%; FPT tăng 3,2%; POW tăng 2,9%; MSN tăng 2,7%; MWG tăng 2,5%.

Cổ phiếu ngân hàng phần lớn đạt được trạng thái tăng. LPB là mã gây chú ý nhất khi tăng trần lên 25.050 đồng/đơn vị; khớp lệnh xấp xỉ 15 triệu cổ phiếu. Mức tăng tại mã này vượt xa các mã còn lại: HDB tăng 1,5%; VIB tăng 1,4%; OCB tăng 1%; SHB tăng 0,9%; TCB tăng 0,9%; TPB tăng 0,8%...

Nhóm dịch vụ tài chính rất "nhạy" với thị trường, hầu hết tăng giá. VDS tăng trần, trắng bên bán; ORS tăng 5,3%; TCI tăng 4,6%; AGR tăng 3,8%; CTS tăng 3,7%; VCI tăng 2,6%; HCM tăng 2,4%; FTS tăng 2,2%; BSI tăng 1,9%.

Loạt cổ phiếu bất động sản bứt tốc, trong đó HDG, SZC và CCL tăng kịch biên độ, không hề còn dư bán. HDG khớp 12 triệu cổ phiếu, dư mua giá trần hơn 1,3 triệu đơn vị; CCL cũng dư mua giá trần 1,3 triệu đơn vị trong khi chỉ khớp lệnh 2,7 triệu cổ phiếu. HDC tăng 4,9%; TCD tăng 4,2%; LHG tăng 3,5%; DXS tăng 2,9%; KBC tăng 2,9%. QCG hôm nay thoát sàn ngoạn mục, đóng cửa đạt được trạng thái tăng 1%.

Cổ phiếu xây dựng và vật liệu đồng pha, có nhiều mã đạt được mức tăng mạnh mẽ như CTD tăng 5,5%; VNE tăng 5%; DXV tăng 4,7%; VGC tăng 4%.