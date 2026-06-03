Cổ phiếu SoftBank bứt tốc, đe dọa ngôi vương 20 năm của Toyota

Trong phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu SoftBank có thời điểm tăng tới 10%, nối dài chuỗi tăng ấn tượng từ đầu năm. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục lan rộng, kéo theo đà tăng của hàng loạt cổ phiếu công nghệ trên toàn cầu.

Động lực mới nhất đến từ thông tin 2 cái tên nổi bật trong hệ sinh thái đầu tư của SoftBank là OpenAI và SB Energy đang chuẩn bị cho khả năng niêm yết tại Mỹ. Kỳ vọng về các thương vụ này đã khiến giới đầu tư mạnh tay rót vốn vào cổ phiếu của tập đoàn Nhật Bản.

Đà tăng của cổ phiếu SoftBank cũng được tiếp sức sau khi tập đoàn công bố kế hoạch đầu tư 87,3 tỷ USD trong vòng 5 năm để phát triển hạ tầng AI tại Pháp. Thông tin này nhanh chóng củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào tham vọng về AI của tập đoàn do tỷ phú Masayoshi Son dẫn dắt.

"Kết quả mang tính bước ngoặt này là biểu tượng cho sự bùng nổ của AI", ông Kazuhiro Sasaki, Giám đốc nghiên cứu tại Phillip Securities Japan, nhận định với báo chí.

Ông Masayoshi Son cho biết dự án đã thu hút sự quan tâm của các tập đoàn công nghệ quy mô siêu lớn, đồng thời khẳng định: "Một làn sóng đầu tư khổng lồ đang đến".

Logo Softbank tại một cửa hàng (Ảnh: Bloomberg).

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu SoftBank đã tăng hơn 90%, trong khi cổ phiếu Toyota giảm trên 10%. Diễn biến trái chiều này phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng tiền đầu tư sang các doanh nghiệp được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ cuộc đua AI toàn cầu.

"Bất chấp rủi ro tập trung và mức độ biến động ngày càng cao, AI vẫn tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư nhờ tiềm năng lợi nhuận vượt trội", nhóm chuyên gia của ngân hàng đầu tư Jefferies nhận định.

Đồng thời, diễn biến trên cũng phản ánh sự phân hóa trong triển vọng của 2 "ông lớn" doanh nghiệp Nhật Bản. Trong khi các hãng xe phải vật lộn với áp lực chi phí, cạnh tranh ngày càng gay gắt và những bất ổn từ môi trường kinh tế - địa chính trị toàn cầu, các công ty công nghệ lại đang trở thành tâm điểm của thị trường nhờ triển vọng tăng trưởng gắn liền với AI.

Toyota cũng đang chịu nhiều sức ép từ bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Theo ông Tomo Kinoshita, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại Invesco Asset Management Japan, đà tăng của giá dầu do căng thẳng tại Trung Đông đã làm dấy lên lo ngại về nhu cầu ô tô toàn cầu, qua đó ảnh hưởng đến triển vọng của hãng xe Nhật Bản.

Dù vậy, ông Kinoshita cho rằng khoảng cách định giá giữa SoftBank và Toyota có thể thu hẹp trở lại vào cuối năm nếu giá năng lượng hạ nhiệt và nhu cầu tiêu dùng phục hồi. Tuy nhiên, về dài hạn, cán cân vẫn được dự báo nghiêng về phía các doanh nghiệp công nghệ.

"Các công ty gắn với AI nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thị trường định giá cao hơn. Vai trò và sức ảnh hưởng của nhóm doanh nghiệp này trên thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ còn gia tăng trong những năm tới", ông Kinoshita dự báo.