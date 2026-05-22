Đẩy mạnh ưu đãi, Toyota giữ vững vị thế trên thị trường

Ưu đãi đa dạng cho các dòng xe sedan, SUV và MPV

Nếu như trước đây, thị trường ô tô Việt Nam là sân chơi của các hãng xe Nhật, Hàn đã “cắm rễ” lâu năm thì hiện nay, bối cảnh thị trường đã thay đổi. Ngành xe cạnh tranh khốc liệt với sự gia nhập mạnh mẽ của các thương hiệu Trung Quốc, thương hiệu nội địa làm chủ mảng xe điện.

Song, vẫn có những hãng xe duy trì được vị thế và sức hút bền bỉ trong lòng khách hàng bởi dải sản phẩm đa dạng cùng chính sách bán hàng hấp dẫn.

Toyota đẩy mạnh ưu đãi cho các mẫu xe BMPV trong tháng 5 (Ảnh: Toyota).

Ngay từ đầu tháng 5, Toyota đã công bố chương trình ưu đãi cho khách hàng mua xe. Theo đó, khách hàng sở hữu xe sedan, SUV hay MPV của hãng đều được hưởng lợi. Chính sách bán hàng tốt nhất dành cho bộ đôi MPV cỡ nhỏ Veloz Cross và Avanza Premio với hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ và quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Khách hàng tiết kiệm 73-75 triệu đồng khi sở hữu Veloz Cross và 65-70 triệu đồng với Avanza Premio. Cùng với đó, mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ B Vios và đại diện tiêu biểu cho phân khúc SUV cỡ B Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, mức giảm lên đến 37 triệu đồng.

Veloz Cross với 7 chỗ ngồi, hàng ghế rộng rãi và linh hoạt điều chỉnh theo nhu cầu được khách hàng dịch vụ ưa chuộng (Ảnh: Toyota).

Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ lãi suất vay từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cũng tạo đòn bẩy giúp việc sở hữu ô tô trở nên dễ dàng hơn. Cụ thể: Veloz Cross và Avanza Premio được miễn lãi suất vay trong 1 năm đầu; mức 6,99%/năm cố định trong 12 tháng đầu áp dụng cho Vios, Hilux, phiên bản xăng của Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross; mức 6,99%/năm cố định trong 6 tháng đầu dành cho tất cả các mẫu xe hybrid (HEV).

Ngoài ra, chính sách mua xe vay “trả trước 0 đồng” với lãi suất cố định trong 2 năm đầu dành cho một số đối tượng khách hàng đặc thù như giáo viên, y bác sĩ, nhân viên tại các doanh nghiệp lớn, đại lý, nhà cung cấp của Toyota vẫn tiếp tục được duy trì khi mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng.

Xu hướng thị trường, xe hybrid trở thành chìa khóa phát triển

Thời gian qua, việc showroom của nhiều hãng xe đóng cửa hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh đã phản ánh sự thay đổi của thị trường xe Việt Nam. Nhiều nhân sự lâu năm trong mảng ô tô cũng phải thừa nhận, chưa bao giờ công việc lại khó khăn như hiện nay.

Yaris Cross HEV nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong tháng 5 (Ảnh: Toyota).

Để giữ vững vị thế sau hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, Toyota đã linh hoạt trong chiến lược bán hàng, duy trì chính sách kích cầu suốt từ đầu năm 2025 đến nay và đổi mới hàng tháng để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Hiện, Toyota là thương hiệu duy trì và phát triển mạng lưới 87 đại lý phủ khắp 31/34 tỉnh thành, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện trong sở hữu xe và sử dụng dịch vụ chính hãng sau bán hàng.

Doanh số xe Toyota Hybrid tháng 4 tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái (Ảnh: Toyota).

Bên cạnh đó, việc kiên định phát triển dải sản phẩm hybrid tự sạc (HEV) đã cho thấy sự phù hợp với xu hướng thị trường hiện nay, khi các dòng xe thân thiện môi trường được khuyến khích phát triển.

Doanh số xe hybrid của hãng cũng tăng trưởng tích cực, tháng 4, số xe Toyota HEV bán ra thị trường tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm đến 62% thị phần mảng xe hybrid.

Hãng cũng sở hữu dải sản phẩm HEV đa dạng nhất từ sedan, SUV đến MPV. Là phiên bản cao cấp nhất của mỗi dòng xe, các mẫu SUV sở hữu trang bị tiện ích phong phú, gói an toàn chủ động tiên tiến Toyota Safety Sense, động cơ hybrid cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu đến hơn 50% so với xe xăng cùng dung tích, giảm phát thải ra môi trường đồng thời không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc.

Bên cạnh đó, chính sách gia hạn bảo hành chính hãng đến 10 năm hoặc 185.000km là lời cam kết của hãng về độ bền của xe và pin hybrid.

Hỗ trợ lệ phí trước bạ cho Yaris Cross HEV hay ưu đãi lãi suất cho tất cả các mẫu xe hybrid của hãng được xem là đòn bẩy hiệu quả nâng cao doanh số dòng xe này.