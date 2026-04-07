Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai tăng gần 2% ngày bà Nguyễn Thị Như Loan hầu tòa

Phiên giao dịch ngày 7/4, cổ phiếu QCG của Công ty Quốc Cường Gia Lai tăng 1,93% lên 13.200 đồng/đơn vị sau 2 ngày giảm liên tiếp. Mã này ghi nhận thanh khoản 72.600 cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với các ngày giao dịch trước đó.

So với mức đỉnh trong 6 tháng gần nhất, thị giá cổ phiếu này đã giảm 35%. Hôm nay (7/4), cựu Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan hầu tòa, liên quan vụ án “đất vàng” 39-39B Bến Vân Đồn, TPHCM. Phiên tòa dự kiến kéo dài 4 ngày.

Quay trở lại diễn biến thị trường chung, VN-Index tăng 2,55 điểm lên 1.677,54 điểm. Thanh khoản sàn HoSE tiếp tục co hẹp, về 15.152 tỷ đồng.

Trong nhóm VN30, cổ phiếu LPB (LPBank) tăng cao nhất với mức tăng 4,12%. Một số mã khác cũng giữ sắc xanh, tăng 1-2% như DGC, SSI, VPB, SHB, VIC.

Dòng tiền trên thị trường được hỗ trợ tích cực bởi nhóm cổ phiếu tăng điểm này, gồm LPB, VIC, VIX, VPB... Trong đó, LPB góp gần 3 điểm, VIC góp 2,59 điểm. Ở chiều ngược lại, nhóm VHM, HDB, PNJ và TCB gây áp lực lên chỉ số chung.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 827 tỷ đồng, các mã bị bán ròng mạnh như TCB, HDB, MBB. Cổ phiếu VIC được mua ròng nhiều nhất.