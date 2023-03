Cổ phiếu Chứng khoán Rồng Việt bị đưa vào diện cảnh báo

Cụ thể, cổ phiếu VDS sẽ bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 16/3 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán là âm 50,63 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Theo báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu hoạt động giảm 19,5% so với năm trước, chỉ đạt 823 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 108 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ và doanh thu từ hoạt động kinh doanh môi giới cũng chỉ đạt gần 291 tỷ đồng, giảm 7,6% so với năm 2021. Chỉ riêng doanh thu từ các hoạt động cho vay tăng 22%, ghi nhận 366 tỷ đồng.

Trong khi doanh thu giảm sút, chi phí hoạt động kinh doanh của công ty lại gia tăng mạnh, ghi nhận gần 860 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu là các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ ghi nhận khoản lỗ lên tới hơn 407 tỷ đồng trong khi năm 2021 lãi gần 23 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí dự phòng tài sản tài chính và xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi cũng tăng 35% lên trên 226 tỷ đồng.

Cả năm 2022, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế gần 115 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lãi hơn 426 tỷ đồng, khiến lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2022 âm 50,6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 13/3 cổ phiếu VDS có mức giá 7.450 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 73% so với vùng đỉnh hồi đầu tháng 3/2021.