Có nên đầu tư căn hộ hạng sang giá "bình dân" tại Mũi Né?

Dân trí Căn hộ tại Apec Mandala Wyndham Mũi Né có vị trí "một bước đến biển", tiềm năng tăng giá cao cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp là yếu tố làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của dự án.

Tọa độ "vàng" khởi tạo tương lai

Tọa lạc ngay tại vị trí độc tôn trên cung đường biển đẹp hàng đầu Việt Nam, DT716 chỉ cách sân bay Phan Thiết 30 phút di chuyển, Apec Mandala Wyndham Mũi Né là một trong số rất ít dự án sở hữu những bãi biển riêng bên những đồi cát tuyệt đẹp cùng với khí hậu ấm áp, thuận lợi cho hoạt động du lịch quanh năm.

Hơn thế nữa, DT 716 đang nằm trong quy hoạch nâng cấp hạ tầng của Nhà nước, là cửa ngõ giao thương trọng điểm với dự án xây dựng sân bay Phan Thiết đang gấp rút triển khai. Nhờ vậy, dự án đã bán hết 2000 căn ngay khi vừa mở bán và vượt mặt các "ông lớn" thành top 10 khách sạn lớn nhất Châu Á.

Tín hiệu tăng giá tích cực

Nội thất tinh tế tại Apec Mandala Wyndham Mũi Né

Theo giới đầu tư tính toán, hiện Mũi Né chưa có khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế. Số liệu trung bình cho thấy trên các trang đặt phòng như Booking hay Agoda, giá phòng tại 2 khách sạn/ resort 4 sao duy nhất ở Mũi Né đã ở mức trên dưới 4 triệu đồng/đêm. Như vậy khi Mũi Né đón condotel 5 sao đầu tiên được quản lý trực tiếp bởi Wyndham - top 5 quản lý vận hành thế giới, sân bay Phan Thiết và DT 716 hoàn thành nâng cấp thì giá condotel chắc chắn sẽ còn cao hơn, và nhà đầu tư sẽ yên tâm với tỷ lệ sinh lời mang lại.

Chủ đầu tư cũng ban hành các chính sách hấp dẫn nhằm tạo điều kiện cho mọi khách hàng có cơ hội sở hữu căn hộ "Affordable luxury"- dự án mang tới trải nghiệm triệu đô với chi phí bình dân . Theo đó, một căn hộ được trang bị đầy đủ nội thất 5 sao tại Apec Mandala Wyndham Mũi Né đang có giá chỉ từ 1.4 tỷ đồng tặng kèm gói kỳ nghỉ trị giá 30 triệu cùng cơ hội chiết khấu lên tới 8%...

Đặc quyền của giới thượng lưu

Được xây dựng với kiến trúc đồng bộ hướng ra biển, 4 tòa tháp chọc trời tại Apec Mandala Wyndham Mũi Né mở ra một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, thượng lưu nhưng vẫn đặc biệt gần gũi với thiên nhiên.

Tất cả căn hộ tại Apec Mandala Wyndham Mũi Né đều sở hữu tầm nhìn hướng biển

Được thiết kế theo mô hình tiện ích "all in one" đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của khách hàng gồm bãi biển riêng, quảng trường nước, phòng hội nghị có sức chứa lên đến 5000 người, khu vui chơi giải trí biển phức hợp…, Apec Mandala Wyndham Mũi Né tạo nên những trải nghiệm thượng lưu đúng nghĩa từ trong nhà ra ngoài trời.

Hiện dự án đã cất nóc vào hồi tháng 12/2020 và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Chắc chắn với kinh nghiệm dày dạn cùng uy tín và tiềm lực vững chắc, Apec Group sẽ không làm giới đầu tư thất vọng trước dự án tỷ đô đẳng cấp mang phong cách Á Đông này.

Trường Thịnh