Cơ hội trúng vàng khi giao dịch đầu xuân tại NCB

Chương trình "Lì xì đón Tết - Rước lộc đầu xuân" của NCB.

Đây là chương trình chăm sóc khách hàng do NCB triển khai nhiều năm và được đông đảo khách hàng trên khắp mọi miền tổ quốc ủng hộ, đón nhận. Theo đó, từ ngày 7/2 đến ngày 10/4/2022, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy, sử dụng thẻ Visa NCB, ngân hàng số NCB sẽ được nhận nhiều ưu đãi, quà tặng hấp dẫn, đồng thời được nhận mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng cuối chương trình với giải thưởng hấp dẫn là 20 chỉ vàng SJC 9999.

Khách hàng đến giao dịch đầu năm tại NCB.

Với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy từ 300 triệu đến 5 tỷ đồng trong thời gian từ ngày 7/2 tới ngày 10/3/2022 sẽ được tặng ngay bao lì xì may mắn mệnh giá từ 100.000 đồng tới 800.000 đồng. Với các khoản tiền gửi tiết kiệm online từ ngày 7/2 đến ngày 10/3/2022, khách hàng được cộng thêm lãi suất. Lãi suất hấp dẫn tới 6,9%/năm.

Từ ngày 7/2 đến ngày 10/2/2022 (tức ngày giao dịch đầu tiên của năm mới Nhâm Dần đến hết ngày Thần Tài ngày 10/1/2022 âm lịch), khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi tiết kiệm tại quầy sẽ được tặng tài khoản số đẹp Như Ý trị giá tới một triệu đồng.

"NCB hy vọng món quà ý nghĩa dành tặng khách hàng sẽ khởi đầu cho một năm mới nhiều may mắn, tài lộc trong năm Nhâm Dần 2022", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Ngoài ưu đãi gửi tiết kiệm, trong những ngày đầu năm mới xuân Nhâm Dần, khách hàng mới mở tài khoản tại NCB và thực hiện thanh toán hóa đơn hoặc nạp tiền điện thoại trên kênh online (internet banking và mobile banking) sẽ được ưu đãi hoàn tiền tới 100.000 đồng.

Ngoài ra, khách hàng gửi tiết kiệm online từ 100 triệu đồng trở lên; Khách hàng thanh toán hóa đơn hoặc nạp tiền điện thoại từ 500.000 đồng trở lên trong thời gian diễn ra chương trình; Khách hàng là chủ thẻ chính thẻ tín dụng NCB Visa, NCB Visa Women phát sinh chi tiêu từ 500.000 đồng trở lên trong thời gian diễn ra chương trình, sẽ nhận được mã số dự thưởng quay số cuối kỳ với tổng giá trị giải thưởng là 20 chỉ vàng SJC 9999.

Đại diện lãnh đạo ngân hàng chia sẻ: "May mắn đầu năm là điều có ý nghĩa cho một năm sung túc, an lành. Chương trình "Lì xì đón Tết - Rước lộc đầu xuân" với các cơ hội nhận vàng tài lộc, lì xì may mắn dành tặng khách hàng để khởi đầu một năm mới thuận lợi, suôn sẻ, hạnh phúc và thành công. Chương trình như một lời chúc may mắn của NCB đến tất cả khách hàng mong một năm mới an khang, thịnh vượng. Chúng tôi xin thành ý chia sẻ một phần lợi nhuận của mình để cầu chúc cho khách hàng một năm mới đồng hành may mắn cùng NCB".

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi "Lì xì đón Tết - Rước lộc đầu xuân", liên hệ hotline 1800 6166 hoặc phòng giao dịch gần nhất.