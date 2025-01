Cơ điện Trần Phú vào "Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất" của Vietnam Report

"Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2024" (Top 50 Vietnam The Best) là giải thưởng do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietnamNet tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích kinh doanh nổi bật và chiến lược phát triển bền vững.

Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú nhận cúp và chứng nhận "Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2024".

Khởi đầu từ những bước chân nhỏ

Thành lập từ năm 1965, Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú khởi nguồn là một xưởng sản xuất quy mô nhỏ, chủ yếu phục vụ nhu cầu nội địa. Qua gần 6 thập kỷ, Trần Phú đã không ngừng đổi mới để vươn lên trở thành một trong những thương hiệu dây cáp điện hàng đầu Việt Nam.

Từ những năm tháng khó khăn về vốn và công nghệ, công ty đã từng bước vượt qua thử thách bằng chiến lược đầu tư bài bản, tập trung vào chất lượng và đổi mới công nghệ. Điều này giúp Trần Phú tạo dựng niềm tin vững chắc với khách hàng và đối tác.

Bà Alondra Nelson - Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và công nghệ Nhà Trắng (OSTP) - trao chứng nhận cho ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú.

Dấu ấn của chất lượng và đổi mới

Công ty Cơ điện Trần Phú cho biết luôn chú trọng đầu tư vào công nghệ như hệ thống dây chuyền sản xuất dây cáp điện hiện đại hàng đầu Đông Nam Á, được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu do các nhà sản xuất máy Niehoff và Rosendahl thiết kế, cung cấp. Song song với đó, nguyên vật liệu đầu vào cũng được lựa chọn từ các nhà cung cấp hàng đầu trong ngành nguyên vật liệu sản xuất dây cáp điện, giúp gia tăng thêm tuổi bền của dây, đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Sản phẩm dây cáp điện Trần Phú được đánh giá có độ bền theo tuổi thọ công trình.

Không dừng lại ở sản phẩm, Trần Phú còn tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao và phát triển văn hóa doanh nghiệp năng động.

Bước tiến vững vàng về phía trước

Trong giai đoạn tiếp theo, Công ty Trần Phú xác định mở rộng thị trường là một trong những trọng tâm chiến lược. Công ty đặt mục tiêu gia tăng năng lực cạnh tranh thông qua việc phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường và duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao.

Nhà máy Dây cáp điện Trần Phú tại khu công nghiệp Việt Nam - Singapore Industry Park (VSIP) Hải Dương.

Năm 2020, Dây cáp điện Trần Phú đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp VSIP Hải Dương. Đây là một trong số ít những khu công nghiệp đầu tư đồng bộ cả về cơ sở hạ tầng với các yếu tố xanh như hệ thống xử lý nước thải, năng lượng tái tạo và mảng xanh bao phủ, đồng thời kiểm soát hệ thống xả thải với khách hàng trong khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục đổi mới quy trình sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng các giải pháp kỹ thuật tối ưu để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Những bước đi này sẽ tạo tiền đề để Trần Phú không chỉ giữ vững vị thế hiện tại mà còn phát triển hơn nữa.

"Việc được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2024 không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình nỗ lực của Trần Phú mà còn đánh dấu bước tiến mới trên con đường phát triển bền vững. Công ty Trần Phú cam kết sẽ không ngừng sáng tạo và đổi mới, mang đến các sản phẩm dây cáp điện chất lượng cao, an toàn và hiệu quả, đồng hành cùng khách hàng và đối tác để kiến tạo một tương lai thịnh vượng", đại diện doanh nghiệp cho hay.