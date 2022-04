CNG Việt Nam định hướng thành nhà cung cấp trọn gói giải pháp năng lượng sạch

Tham dự đại hội có các thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát Công ty CNG Việt Nam và các cổ đông, người đại diện cổ đông nắm giữ 15.653.708 cổ phần, tương đương 57,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Báo cáo với cổ đông tại đại hội, ông Vũ Văn Thực - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CNG Việt Nam đã nhấn mạnh, năm 2021 là một năm rất khó khăn do ảnh hưởng bởi tác động của đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế chính trị thế giới bất ổn. Tuy nhiên với sự hỗ trợ từ Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và HĐQT công ty, ban lãnh đạo CNG Việt Nam cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, hoàn thành mục tiêu kép "đảm bảo sản xuất an toàn và phát triển kinh doanh", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được đại hội đồng cổ đông giao.

Các cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu cho các nội dung được trình xin ý kiến tại đại hội (Ảnh: CNG Việt Nam).

Một số chỉ tiêu chính rất đáng khích lệ như: Sản lượng khí tiêu thụ đạt 274,31 triệu Sm3, vượt 13% so với kế hoạch, bằng 120,8% năm 2020; tổng doanh thu đạt 3.062,08 tỷ đồng, vượt 29% so với kế hoạch, bằng 130,7% năm 2020; lợi nhuận trước thuế 107,59 tỷ đồng, vượt 79% so với kế hoạch, bằng 164,5% năm 2020; chiếm lĩnh gần 72% thị phần cung cấp CNG toàn quốc.

Với kết quả đã đạt được, đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức chia cổ tức năm 2021 là 20%.

Bước sang năm 2022, CNG Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng trên cơ sở giá dầu 60 USD/thùng và tỷ giá 23.800 đồng/ USD với: Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 286 triệu Sm3; tổng doanh thu 3.232,12 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 110,03 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 88,03 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, CNG Việt Nam phối hợp chặt chẽ với PV GAS, Công ty PV GAS LNG trong công tác chạy thử và vận hành thương mại kho LNG một triệu tấn tại Thị Vải, sẵn sàng các phương án cấp khí cho khách hàng toàn quốc từ nguồn LNG nhập khẩu trong năm 2023.

Đại diện ban lãnh đạo CNG Việt Nam trao hoa tri ân sự đóng góp của nguyên thành viên ban kiểm soát công ty - bà Phan Thị Kim Thoa (Ảnh: CNG Việt Nam).

Về định hướng, mục tiêu xây dựng CNG Việt Nam được đại hội xác định là: Dẫn đầu thị trường, trở thành nhà cung cấp LNG/CNG bằng xe bồn hàng đầu Việt Nam, chiếm lĩnh trên 70% thị phần CNG và trên 60% thị phần LNG. Sản lượng tăng trưởng bình quân 12-13% mỗi năm trong giai đoạn từ nay tới năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Các nội dung khác được trình bày, trao đổi, thảo luận tại đại hội phần lớn liên quan đến công tác phát triển thị trường, mở rộng địa bàn để gia tăng sản lượng tiêu thụ; đẩy mạnh công tác marketing để quảng bá thương hiệu. Doanh nghiệp tiếp tục định vị CNG là Clean Natural Gas - đơn vị tiên phong cung cấp trọn gói giải pháp năng lượng sạch tại Việt Nam; thực hiện tốt công tác nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Về công tác nhân sự, đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc: Miễn nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát công ty đối với bà Phan Thị Kim Thoa. Đồng thời, đại hội đã bầu ông Nguyễn Quang Bá và ông Đinh Văn Quảng giữ chức thành viên ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ tán thành cao.

Các thành viên ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027, được đại hội bầu với tỷ lệ tán thành cao (Ảnh: CNG Việt Nam).

Cũng tại đại hội, ông Triệu Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam, thay mặt cổ đông lớn PV GAS đã có những đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và thành quả của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của CNG Việt Nam trong năm 2021. Ông Triệu Quốc Tuấn khẳng định PV GAS sẽ luôn hỗ trợ và tạo mọi điều kiện về nguồn cung, chính sách để CNG Việt Nam phát triển thị trường, gia tăng sản lượng, chiếm lĩnh thị phần tiêu thụ CNG trong năm 2022 cũng như LNG từ năm 2023, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của CNG Việt Nam.

Ông Triệu Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT PV GAS phát biểu tại đại hội (Ảnh: CNG Việt Nam).

Phát biểu bế mạc đại hội, bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT CNG Việt Nam thay mặt tập thể người lao động, ban lãnh đạo CNG Vietnam gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng Công ty Khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là các cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với CNG Việt Nam trong những năm qua. Bà mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của PV GAS và các cổ đông trên hành trình phát triển trong những năm tiếp theo. CNG Việt Nam tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các nội dung, ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty Khí Việt Nam, những ý kiến góp ý của cổ đông để phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được đại hội đồng cổ đông giao.