Chuyên gia: Thị trường kim cương cần thời gian phục hồi, vàng có sức hút riêng

Gần 2 tháng sau những lùm xùm trên thị trường kim cương, thông tin mới nhất liên quan đến Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) phần nào giúp xoa dịu tâm lý người tiêu dùng.

Cụ thể, ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả giám định kim cương trong vụ án buôn lậu xuyên quốc gia, xác định toàn bộ số kim cương buôn lậu không được đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chuyên gia vàng Nguyễn Ngọc Trọng cho biết những biến cố vừa qua đã tác động mạnh đến tâm lý người tiêu dùng, khiến hoạt động mua bán kim cương gần như đình trệ. Thông tin số kim cương buôn lậu không được đưa vào hệ thống bán lẻ PNJ là tín hiệu tích cực, góp phần giúp niềm tin của người tiêu dùng từng bước trở lại.

Tuy nhiên, thị trường kim cương khó có thể phục hồi trong thời gian ngắn. Đặc biệt, chính sách thu mua lại kim cương của một số doanh nghiệp khi biến cố xảy ra cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người dân. “Trước mắt, một bộ phận khách hàng có nhu cầu thực sự về trang sức sẽ quay lại thị trường, nhưng để sôi động như trước thì rất khó”, ông Trọng nói.

Nhiều cửa hàng ở đường An Dương Vương đóng cửa thời gian qua (Ảnh: Tri Túc).

Vàng có lợi thế riêng

Theo ông Nguyễn Ngọc Trọng, khi thị trường kim cương từng bước ổn định, hoạt động kinh doanh vàng cũng có thể sôi động trở lại, bởi phần lớn các cửa hàng vàng bạc đá quý đều kinh doanh cả vàng và kim cương. Thời gian qua, vàng cũng chịu ảnh hưởng nhất định từ tâm lý lo ngại trên thị trường kim cương, khiến một số người dân đã bán cả vàng trang sức, vàng nhẫn do lo ngại về độ an toàn của tài sản.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng vàng có lợi thế riêng so với kim cương. Đây là sản phẩm có tính thanh khoản cao, đồng thời các tiêu chuẩn về tuổi vàng, chất lượng, hàm lượng và trọng lượng tương đối rõ ràng, dễ xác định.

Thị trường vàng nhẫn, vàng trang sức mỹ nghệ được kiểm soát chặt chẽ bởi nhiều quy định của cơ quan quản lý (Ảnh: Lam Giang).

Vì vậy, những biến động trên thị trường vàng thời gian qua chủ yếu đến từ yếu tố tâm lý, trong khi sức mua không suy giảm mạnh như đối với kim cương. Khi tâm lý người mua ổn định trở lại, giao dịch vàng được kỳ vọng sẽ dần phục hồi nhờ nhu cầu sử dụng và tích lũy vẫn ở mức cao.

Ở chiều ngược lại, thị trường kim cương sẽ cần thêm thời gian để khôi phục hoạt động và quan trọng hơn là lấy lại niềm tin của khách hàng sau những biến cố vừa qua.

Cẩn trọng với kim cương giá rẻ trên mạng

Trong lúc thị trường đang từng bước khôi phục niềm tin, người tiêu dùng vẫn cần thận trọng trước những lời rao bán kim cương giá rẻ trên mạng.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng việc nhận biết một viên kim cương thật hay giả, là kim cương tự nhiên hay nhân tạo, có đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng hay không khó hơn rất nhiều so với vàng. Việc kiểm định kim cương cần đến máy móc, thiết bị chuyên dụng.

Do đó, người tiêu dùng cần đặc biệt cẩn trọng với những lời rao thanh lý kim cương giá thấp, ngay cả khi người bán cung cấp chứng từ, hóa đơn hoặc giấy kiểm định GIA.

“Muốn biết chính xác thông số của viên kim cương phải soi mã số ở cạnh dưới bằng kính hiển vi. Ngay cả giấy tờ cũng chưa chắc chính xác vì có thể bị làm giả. Người mua cần thận trọng, tránh trường hợp tưởng mua được giá rẻ nhưng cuối cùng lại chịu thiệt”, ông Phương nói.