Chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới của Nam A Bank

Phát triển hệ sinh thái số, tỷ lệ giao dịch online trên 95%

Chuyển đổi số đang là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều ngành, lĩnh vực. Đây cũng là xu thế tất yếu của ngành ngân hàng trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) trong vài năm gần đây đã xây dựng tầm nhìn trở thành ngân hàng tiên phong triển khai mô hình tài chính toàn diện dựa trên hai trụ cột chính là năng lượng tái tạo và số hóa tài chính.

"Mục tiêu có phần tham vọng này được hoạch định dựa trên những nền tảng hết sức thực tế là điểm tựa - nhân lực và đòn bẩy công nghệ", đại diện Nam A Bank chia sẻ.

Đến nay ONEBANK đã có 100 điểm trên toàn quốc.

Ngân hàng đã nhanh chóng thích ứng và hòa nhập vào làn sóng công nghệ nhằm cung cấp những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Sản phẩm và dịch vụ của Nam A Bank tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, mang hàm lượng công nghệ cao, được khách hàng đón nhận, các chuyên gia trong ngành đánh giá cao.

Hiện hệ sinh thái số Nam A Bank như Robot OPBA, Open Banking, ONEBANK… mang lại những trải nghiệm khác biệt, vượt trội và liền mạch cho khách hàng.

Nhờ vậy, Nam A Bank tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và sức mạnh số hóa là chiến lược cốt lõi, công cụ đắc lực để hỗ trợ ngân hàng liên tục bứt phá, tạo được dấu ấn lớn trên thị trường khi khẳng định thương hiệu là top ngân hàng dẫn đầu về thị phần công nghệ.

Hiện tỷ lệ sử dụng các dịch vụ, sản phẩm số của Nam A Bank ngày càng tăng cao. Tỷ lệ giao dịch online tại Nam A Bank hiện chiếm trên 95% tổng số các giao dịch chuyển khoản, thanh toán của ngân hàng, theo đại diện Nam A Bank.

Trong khi đó, để đáp ứng giao dịch 365+ của khách hàng, Nam A Bank đã liên tục mở mới các điểm giao dịch số. Đến nay ngân hàng này sở hữu mạng lưới 100 điểm ONEBANK trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Nam A Bank còn tăng cường hoạt động liên doanh, liên kết với các đối tác chuyên kinh doanh thương mại điện tử, tài chính chứng khoán, bảo hiểm, giáo dục, y tế, du lịch… để xây dựng danh mục sản phẩm bao trùm tất cả các nhu cầu về dịch vụ tài chính của khách hàng.

Đại diện Nam A Bank cho biết: "Chúng tôi quan niệm, chuyển đổi số không phải là đích đến mà là một hành trình. Trên hành trình đó, chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trọng tâm dựa trên việc tìm hiểu, xác định nhu cầu của khách hàng. Từ đó giúp khách hàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ số một cách nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng nhất với những trải nghiệm khác biệt - cá nhân hóa tại mọi điểm chạm".

Kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, năm 2024 đặt mục tiêu lợi nhuận 4.000 tỷ

Trong năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng Nam A Bank đã biến thách thức thành cơ hội, phát huy tốt lợi thế và nắm bắt thị trường, hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã giao. Cụ thể, tổng tài sản đạt hơn 210.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm, gia nhập vào nhóm 20 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank.

Các chỉ tiêu quan trọng khác cũng đạt những kết quả tích cực. Trong đó, huy động vốn đạt gần 165.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm, dư nợ cho vay đạt gần 142.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của ngân hàng đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng bền vững trong năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 21%; tổng tài sản đạt 232.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023; dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 160.000 tỷ đồng, tăng 13%, đồng thời, đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

"Nam A Bank không ngừng đầu tư vào công nghệ, chúng tôi cần duy trì và củng cố vị trí dẫn đầu về chuyển đổi số. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến và mở rộng hệ sinh thái ngân hàng số để đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng phát triển của khách hàng và thị trường. Bằng cách tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số và áp dụng các chiến lược trên, Nam A Bank có căn cứ vững chắc để nâng cao vị thế của mình trong ngành ngân hàng số tại Việt Nam và khu vực", đại diện Nam A Bank nhấn mạnh.