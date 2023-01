Chứng khoán DNSE công bố doanh thu 2022 tăng 2,5 lần so với 2021

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022, doanh thu hoạt động của Chứng khoán DNSE đạt 147,2 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với quý IV/2021. Lợi nhuận trước thuế quý IV đạt 58,6 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ 2021.

So với quý III/2022, DNSE ghi nhận doanh thu hoạt động trong quý IV/2022 tăng 1,5 lần, lợi nhuận trước thuế tăng gần 4 lần.

Lãi từ cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, đạt 72,2 tỷ đồng trong quý IV, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 49,1 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ. Lãi từ các tài sản tài chính FVTPL cũng đạt 11,9 tỷ đồng, tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ.

Về danh mục tự doanh, nhờ giá trị thị trường của các cổ phiếu nắm giữ tăng lên, DNSE đã giảm được 28,6 tỷ chi phí trích lập dự phòng giảm giá so với thời điểm quý III/2022.

Tính cả năm 2022, doanh thu Chứng khoán DNSE là 452 tỷ đồng, tăng trưởng 2,5 lần so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế 2022 cũng tăng 1,4 lần so với năm trước. Trong đó, doanh thu từ các khoản cho vay năm 2022 tăng gấp hơn 5 lần so với năm 2021.

Đến 31/12/2022, tổng tài sản của Chứng khoán DNSE là hơn 6.409 tỷ đồng, tăng 177% so với đầu năm.

Quy mô hoạt động cho vay ký quỹ trong năm 2022 của DNSE có sự tăng trưởng. Tính đến 31/12/2022, dư nợ ký quỹ là 2.250 tỷ đồng, tăng 103% so với đầu năm.

Theo DNSE, dù chịu ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của thị trường chứng khoán năm 2022, Chứng khoán DNSE vẫn tiếp tục đà tăng trưởng, gia tăng thị phần nhờ chính sách miễn phí giao dịch trọn đời và những tiện ích công nghệ mới, tân tiến liên tục được cập nhật trên nền tảng chứng khoán Entrade X.

"Trong quý IV/2022, việc ra mắt cách thức vay và quản trị ký quỹ Margin Deal hoàn toàn mới với nhiều lợi ích ưu việt là yếu tố quan trọng thúc đẩy hoạt động giao dịch của khách hàng, mang lại doanh thu khởi sắc cho DNSE", đại diện DNSE cho hay.

Hệ thống quản trị mới Margin Deal giúp DNSE tăng trưởng doanh thu (Ảnh: DNSE).

Margin Deal là hệ thống quản trị theo từng giao dịch (từng deal) vừa được DNSE ra mắt trên nền tảng Entrade X, là sản phẩm đầu tiên và duy nhất hiện nay trên thị trường cho phép vay ký quỹ riêng biệt theo từng mã cổ phiếu. Với cách thức quản trị theo từng giao dịch mua bán, phương thức này được kỳ vọng là bước ngoặt về công nghệ, hỗ trợ tốt hơn cho nhà đầu tư trong việc quản lý danh mục, quản trị rủi ro.

Cụ thể, hệ thống Margin Deal cho phép nhà đầu tư nhìn rõ giá hòa vốn và đầy đủ các khoản thuế, phí, lãi vay..., từ đó kiểm soát được hiệu quả đầu tư theo từng mã chứng khoán cụ thể, từng giao dịch.

Nhà đầu tư được quyền lựa chọn các gói vay khác nhau với lãi suất và tỷ lệ vay ký quỹ cho riêng từng lệnh mua theo nhu cầu, thay vì vay trên toàn bộ danh mục như hình thức truyền thống. Việc quản trị từng giao dịch, từng deal cũng giúp tránh tối đa rủi ro bị bán chéo cổ phiếu tốt trong danh mục trong trường hợp bị call margin.

Đi theo mô hình fintech, định hướng phát triển công nghệ hỗ trợ người dùng, không sử dụng môi giới, DNSE còn phát triển hệ thống AI Broker - môi giới ảo - nhằm mang đến cho khách hàng thông tin, ý tưởng đầu tư khách quan, minh bạch cho các nhà đầu tư chủ động.

Vừa qua, Chứng khoán DNSE cũng mở rộng hợp tác với nhiều đối tác như FiinTrade, đơn vị cung cấp dữ liệu chứng khoán chuyên sâu, FinPeace, đơn vị đào tạo kiến thức chứng khoán, tài chính cá nhân... nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm thuận tiện, tối ưu nhất trên hành trình đầu tư.

Theo đại diện DNSE, năm 2023, đơn vị này sẽ tiếp tục tận dụng thế mạnh công nghệ, tập trung vào chiến lược hợp tác, cung cấp giải pháp, đưa nền tảng Entrade X tích hợp vào các nền tảng dữ liệu, tư vấn trên thị trường để cùng chia sẻ lợi ích, mở rộng mạnh mẽ mạng lưới khách hàng, qua đó đạt được mục tiêu tăng 100.000 khách hàng trong thời gian tới.