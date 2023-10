Chứng khoán DNSE báo lãi quý III gấp hơn 3 lần cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính quý III/2023, kết quả các mảng kinh doanh chính của DNSE đều tăng trưởng khả quan.

Lợi nhuận trước thuế DNSE trong quý III/2023 đạt gần 51 tỷ đồng, gấp 3,42 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế quý III tăng 241%. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm tăng 334%, tương ứng tăng hơn 3 và 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động trong quý này cũng đạt gần 174 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ. Trong đó, các hạng mục đóng góp lớn vào doanh thu là lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, lãi từ các khoản cho vay, phải thu và doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

Mảng tự doanh DNSE cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 495% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, công ty đạt gần 501 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 163 tỷ, tăng 349% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 130,9 tỷ đồng, tăng 334% so với cùng kỳ.

Hệ thống quản trị và cho vay theo từng lệnh mua bán tách biệt (Margin Deal) đóng góp lớn vào doanh thu DNSE (Ảnh: DNSE).

Kết quả tăng trưởng ổn định của DNSE từ đầu năm có sự đóng góp của hệ thống sản phẩm chứng khoán ngày càng hoàn thiện, với các tính năng mới tiên phong trên thị trường. Nổi bật trong đó, hệ thống quản trị và cho vay theo từng lệnh mua bán tách biệt giúp DNSE ghi nhận dư nợ margin liên tục tăng trưởng.

Theo đại diện DNSE, minh bạch, hiển thị rõ ràng về lãi, lỗ, thuế, phí theo thời gian thực, linh hoạt lựa chọn gói vay, tránh tối đa rủi ro bán chéo cổ phiếu trong danh mục so với cách quản trị co cụm cho chung cả tài khoản như truyền thống… là những ưu điểm của hệ thống này, giúp nhà đầu tư quản trị rủi ro và ra quyết định đầu tư tốt hơn.

Bên cạnh đó, các tính năng đồng hành cùng khách hàng như hệ thống Môi giới ảo (AI Broker) chứng tỏ sự hữu ích, giúp nhà đầu tư nắm bắt thông tin nhanh nhạy, khách quan để có thể chủ động giao dịch.

Mới đây, DNSE vừa giới thiệu thêm tính năng hỏi đáp của AI Broker, với kỳ vọng trở thành "Chat GPT của ngành chứng khoán". Theo đó, chatbot tự động này có thể phân tích thị trường, phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật các mã cổ phiếu, tư vấn cổ phiếu tiềm năng theo những bộ chỉ báo khách quan… ngay trên nền tảng giao dịch Entrade X của DNSE. Tuy phiên bản trải nghiệm mới ra mắt vài tuần, AI Broker này đã giải đáp và hỗ trợ hàng chục nghìn câu hỏi từ nhà đầu tư.

Bên cạnh hệ thống sản phẩm, chiến lược phát triển cùng các đối tác trong ngành như ví điện tử hay ngân hàng của DNSE chứng tỏ hiệu quả trong việc phát triển mạng lưới khách hàng. Sản phẩm giao dịch chứng khoán cung cấp bởi DNSE trên ví điện tử ZaloPay ra mắt trong quý III tới nay đã ghi nhận thêm 235.000 tài khoản mở mới bởi sự tiện lợi, đầu tư dễ dàng chỉ từ một cổ phiếu. Các khách hàng mở mới còn được tặng miễn phí cổ phiếu để trải nghiệm đầu tư, giúp cho việc tiếp cận và học hiểu chứng khoán của nhà đầu tư mới càng trở nên dễ hơn

Nhờ vậy, DNSE tiếp tục dẫn đầu thị phần tài khoản mở mới quý III, chiếm 32,95% toàn thị trường. Riêng tháng 9/2023, DNSE chiếm tới 43,7% tài khoản mở mới toàn thị trường.

Nhờ chiến lược hợp tác kết nối API với các đối tác, DNSE nhanh chóng mở rộng mạng lưới khách hàng trong thời gian qua (Ảnh: DNSE).

Với kết quả kinh doanh và hoạt động phát triển khách hàng nhiều điểm sáng trong quý III và 9 tháng đầu năm, Chứng khoán DNSE cho biết đang tiến gần tới mục tiêu cuối năm 2023 và khẳng định những nỗ lực đi đầu trong lĩnh vực chứng khoán số.