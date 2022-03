Chưa rõ khả năng duy trì sản xuất ở nhà máy lọc hóa dầu lớn nhất Việt Nam

Đó là nội dung được Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề cập tới trong báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phục vụ phiên chất vấn ngày 16/3.

Theo Bộ trưởng, Bộ Công Thương đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hôm 22/2, thống nhất trước mắt "kịch bản điều hành nguồn cung xăng dầu quý II năm nay cho thị trường trong nước không bao gồm nguồn cung từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn".

Sau đó, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 242 giao bổ sung hạn mức xăng dầu nhập khẩu cho 10 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu để bù đắp nguồn cung thiếu hụt từ sản xuất trong nước (không tính nguồn cung từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn) để đảm bảo đủ xăng dầu cung ứng cho thị trường nội địa trong quý II năm nay.

Một cửa hàng thông báo hết xăng (Ảnh: N.M).

Hiện nay Việt Nam có 2 nhà máy lọc dầu là Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) với công suất thiết kế 6,5 triệu tấn dầu thô/năm và Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn thuộc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn với công suất thiết kế 10 triệu tấn dầu thô/năm.

2 nhà máy này cung cấp khoảng 70-75% nhu cầu xăng, dầu trong nước (trong đó nguồn từ Nghi Sơn chiếm 35-40%, còn từ Bình Sơn khoảng 35%).

Bộ trưởng Công Thương cho biết, từ đầu tháng 1 và 2 năm nay do nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cắt giảm sản lượng sản xuất xuống mức 55-80% công suất và có thời gian gặp sự cố kỹ thuật nên phải ngừng sản xuất do vậy đã không bảo đảm việc cung cấp xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo các hợp đồng đã ký, ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước.

Về nguyên nhân, lãnh đạo Bộ cho biết do nhà máy Nghi Sơn gặp khó khăn về tài chính và một số vấn đề nội tại nên không có kinh phí nhập dầu thô để sản xuất xăng dầu thành phẩm.

Đáng lưu ý, sang tháng 3, lượng cung xăng dầu cho thị trường từ nguồn trong nước vẫn thấp so với các tháng thông thường do lượng cung ứng xăng dầu từ sản xuất trong nước tiếp tục giảm (do nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn tiếp tục giảm công suất).

Bộ Công Thương dự kiến tháng 3 giảm so với kế hoạch 20%, chỉ cung cấp được khoảng 80% kế hoạch theo tháng (kế hoạch giao 680.000 m3 nhưng dự kiến giao hàng là 556.000 m3 trong đó xăng giảm 5%, dầu giảm 30%).

Tuy nhiên, vì có tồn kho từ tháng 2 năm nay chuyển sang cùng với việc các thương nhân đầu mối tiếp tục nhập khẩu xăng dầu để bù đắp nguồn cung thiếu hụt từ sản xuất trong nước nên tháng 3 nguồn cung cho xăng dầu trong nước sẽ cơ bản được đáp ứng đủ, lãnh đạo Bộ Công Thương thông tin.

Bộ trưởng Công Thương cũng cho biết, trên thị trường thế giới, từ đầu năm đến nay, tình hình địa chính trị phức tạp và có nhiều bất ổn, đặc biệt là xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine là 2 nước cung cấp dầu, khí đốt lớn của thế giới đã ảnh hưởng đến nguồn cung và giá xăng dầu tăng đã ảnh hưởng đến thị trường trong nước.

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc nhập khẩu xăng dầu, Bộ Công Thương cho biết đã và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương liên quan, bám sát diễn biến của thị trường xăng dầu thế giới để có biện pháp điều hành phù hợp (trong điều hành giá xăng dầu trong nước và các biện pháp tạo điều kiện về nhập khẩu như mở hạn mức tín dụng, thủ tục hải quan...) nhằm bảo đảm duy trì nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Người đứng đầu Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung thị trường xăng dầu trong nước thời gian tới sẽ cơ bản được đảm bảo, đáp ứng đủ nhu cầu trong nước của doanh nghiệp và người dân.