Chiến lược "một cửa hàng, hai mô hình" của WinMart

Tăng trưởng là động lực cho chiến lược

Theo thông tin từ Tập đoàn Masan, trong năm 2022, WinCommerce đã mở thêm 730 cửa hàng minimart (WinMart+) và 8 siêu thị (WinMart). Như vậy, đến cuối năm, Masan có tất cả 3.268 cửa hàng WinMart+ và 130 siêu thị WinMart, củng cố vị thế là chuỗi bán lẻ hiện đại lớn nhất về số lượng điểm bán.

WinCommerce hiện sở hữu hệ thống gần 3.500 điểm bán, là chuỗi bán lẻ hiện đại lớn nhất tại Việt Nam (Ảnh: Masan).

Không dừng lại ở việc mở mới cửa hàng vật lý thuần túy, WinCommerce đã tiếp tục hoàn thiện quy trình mở cửa hàng, cải thiện lợi nhuận hơn nữa và tùy chỉnh các hình thức, hoạt động của cửa hàng cho các phân khúc khác nhau, nhằm tăng lợi nhuận và đảm bảo khả năng mở rộng của mạng lưới trong trung, dài hạn.

"Một cửa hàng, hai mô hình"

Một trong những chiến lược mới đã và đang được thực hiện tại hệ thống là thử nghiệm "một cửa hàng, hai mô hình" dành cho WinMart+ khu vực thành thị và khu vực nông thôn. Theo đó, dù vẫn đảm bảo thiết kế chung theo phong cách siêu thị châu Âu, với màu sắc trang nhã và quầy kệ phân bố hợp lý, WinCommerce lại có khác biệt giữa quản trị ngành hàng và cách tiếp cận người dùng cho từng khu vực địa lý.

Theo đó, các cửa hàng ở lõi khu vực thành thị mang đặc điểm dân cư thu nhập cao, yêu cầu về tích hợp dịch vụ và chất lượng hàng hóa vượt trội, Masan cung cấp mô hình cửa hàng WinMart+ với hàng hóa nhập khẩu đa dạng, chất lượng cao, có những thực phẩm mới lạ như hạt hữu cơ, hoa, đồng thời thiết kế các khu ngồi ngắm cảnh thưởng thức đồ ăn, thức uống.

Riêng trong năm 2022, WinCommerce đã thử nghiệm 102 cửa hàng WIN, cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ của Masan trong lĩnh vực nhu yếu phẩm, F&B, chăm sóc sức khỏe, viễn thông và dịch vụ tài chính tại một địa điểm để phục vụ người tiêu dùng thành thị hiệu quả hơn. Nhờ đó, các cửa hàng WIN ban đầu giúp công ty ghi nhận mức doanh thu tăng 20%.

Hàng Việt chiếm 90% trong hệ thống của chuỗi siêu thị lớn của Việt Nam (Ảnh: Masan).

Ngược lại, với khu vực nông thôn, chiến lược phát triển của Masan lại là duy trì mô hình có CAPEX (chi phí cố định) và OPEX (chi phí hoạt động) thấp hơn nhằm mục đích tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng. Với lượng khách hàng gấp đôi so với khu vực thành thị (dân số gần 62,4 triệu người, chiếm 62,7% dân số) và đang nắm giữ hơn 60% GDP cả nước, đây là thị trường được Masan chú trọng đầu tư thử nghiệm trong năm 2022.

Trên thực tế, đặc thù của nông thôn Việt Nam là phần lớn người dân có thể tiếp cận nông sản, thủy hải sản tươi sống dễ dàng, do đó, nhóm ngành hàng này tại các cửa hàng WinMart+ cũng thu hẹp hơn so với mô hình tại thành thị, chỉ chiếm 25-30% (so với 40-50% ở thành thị). Tuy nhiên, điểm thu hút của các cửa hàng WinMart+ so với chợ và cửa hàng truyền thống là có các sản phẩm hoa quả nhập khẩu chính hãng, trái cây đặc sản nội địa, rau của quả WinEco hữu cơ, thịt MEATDeli giá tốt, hàng đông lạnh chất lượng cao và các nhãn hàng riêng của WinMart+ với chất lượng tương đương các thương hiệu lớn nhưng giá cả phải chăng.

Hình ảnh các cửa hàng WinMart+ ngày này trở nên quen thuộc hơn ngay tại các khu vực đô thị hóa chưa cao như vùng ngoại ô, thị trấn, các khu vực tập trung dân cư ở nông thôn. Nhờ hệ thống này, thói quen mua sắm của người dân đã dần thay đổi khi khả năng tiếp cận hàng hóa đa dạng với giá cả phải chăng, hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc rõ ràng và các sản phẩm chất lượng cao… thuận lợi hơn. Từ đó, doanh thu của các cửa hàng được chuyển đổi sang mô hình mới tăng 30%, giúp công ty tự tin mở thêm nhiều cửa hàng tương tự.

Với việc tăng quy mô hệ thống lên hơn 800 cửa hàng chỉ trong năm 2022, WinCommerce cũng đã tăng biên lợi nhuận gộp từ 20% vào năm 2021 lên 23,2% vào năm 2022, biên lợi nhuận EBITDA dương 2,7% khi mở rộng quy mô. Đơn vị tạo mối quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi với các nhà cung cấp, nhất là doanh nghiệp kinh doanh nông sản địa phương, để tích hợp bán hàng và quảng bá sản phẩm của họ trên toàn quốc.

Sang năm 2023, WinCommerce đặt mục tiêu mở rộng biên lợi nhuận gộp bằng cách hợp tác với các nhà cung cấp để đưa ra thị trường nhãn hàng riêng có giá thành phải chăng dành cho hộ gia đình có thu nhập thấp hơn, trong khi vẫn duy trì khả năng cạnh tranh về giá cho người tiêu dùng so với các đối thủ trên thị trường.