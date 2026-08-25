Chỉ 2 ngày nữa, sẽ diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần II

Tiếp nối Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ I năm 2026, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (HanoiSME) cùng các đơn vị phối hợp sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần II - Capital Economic Forum (C.E.F 2026) vào chiều 27/8 tại Hà Nội. Báo Dân trí cùng một số cơ quan báo chí là đơn vị bảo trợ truyền thông cho sự kiện.

Diễn đàn lần này được tổ chức trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030. Chương trình hướng tới tạo thêm không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức tài chính, chuyên gia và các hiệp hội.

Theo ban tổ chức, CEF II tập trung vào 4 trục chính gồm khơi thông nguồn vốn và M&A; phát triển nhà cung ứng, nâng tỷ lệ nội địa hóa; thúc đẩy hợp tác đầu tư, công nghệ và thị trường quốc tế; tổ chức kết nối B2B và Deal Room có sàng lọc.

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô diễn ra ngày 31/7 (Ảnh: HanoiSME).

Điểm khác biệt được ban tổ chức nhấn mạnh là hoạt động kết nối không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Những hồ sơ đủ điều kiện sẽ được phân công đầu mối theo dõi tại các mốc 30, 60 và 100 ngày, hướng tới tạo ra những bước làm việc tiếp theo giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư và đối tác.

Dự kiến, diễn đàn quy tụ khoảng 150-200 đại biểu, trong đó có ít nhất 80 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khoảng 20 bàn trưng bày sản phẩm, dự án và năng lực nhà cung ứng cũng được bố trí tại sự kiện.

Ban tổ chức đặt mục tiêu tiếp nhận ít nhất 30 hồ sơ, phiếu nhu cầu của doanh nghiệp; tổ chức tối thiểu 20 cuộc kết nối B2B và tư vấn chuyên sâu cho ít nhất 10 doanh nghiệp. Chương trình cũng phấn đấu có tối thiểu 5 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác hoặc hồ sơ nguyên tắc được hình thành từ các hoạt động kết nối.

Một điểm nhấn của CEF II là khu vực Deal Room/Matching 1:1, dự kiến dành cho 10-20 hồ sơ có mức độ sẵn sàng cao. Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ xác định nhu cầu, chuẩn hóa hồ sơ và tìm kiếm đối tác phù hợp trước khi tiến hành các cuộc gặp trực tiếp.

Hoạt động này hướng tới các doanh nghiệp có nhu cầu gọi vốn, tìm nhà đầu tư hoặc cổ đông chiến lược, tái cấu trúc tài chính, mua bán - sáp nhập (M&A), tìm nhà phân phối, khách hàng hoặc tham gia chuỗi cung ứng. Ở chiều ngược lại, ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và doanh nghiệp lớn có thể lựa chọn những hồ sơ phù hợp để trao đổi chuyên sâu.

Bên cạnh nguồn vốn và M&A, diễn đàn dành một phần nội dung cho phát triển hệ thống nhà cung ứng Việt Nam. Các phiên trao đổi dự kiến đề cập những yêu cầu về chất lượng, năng lực sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quản trị và trách nhiệm môi trường - xã hội mà doanh nghiệp cần đáp ứng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Chương trình cũng có các nội dung về thị trường vốn, kết nối đầu tư, hợp tác quốc tế, tăng tỷ lệ nội địa hóa và tăng trưởng bền vững; đồng thời tổ chức đối thoại, tiếp nhận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp.

CEF II khuyến khích doanh nghiệp lựa chọn mục tiêu tăng trưởng phù hợp với quy mô và ngành nghề, đồng thời tăng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sử dụng năng lượng hiệu quả và sản xuất xanh.

Theo ban tổ chức, định hướng của Diễn đàn Kinh tế Thủ đô là từng bước hình thành một nền tảng kết nối có tính kế thừa, trong đó hiệu quả không chỉ được đánh giá qua số người tham dự mà còn qua những cuộc làm việc tiếp nối, dự án hợp tác, nguồn vốn được kết nối và các nhà cung ứng mới được hình thành.