Cherry Chile ồ ạt về Việt Nam bán giá siêu rẻ, chỉ hơn 100.000 đồng/kg

Cherry - hay còn gọi là quả anh đào - vốn được xem là mặt hàng trái cây nhập khẩu cao cấp tại Việt Nam nhiều năm qua, với mức giá phổ biến 400.000-750.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên tới cả triệu đồng mỗi kg.

Tuy nhiên, mùa cherry năm nay, thị trường ghi nhận diễn biến bất ngờ khi mặt hàng này được rao bán với mức giá thấp chưa từng có. Không chỉ xuất hiện tại siêu thị và cửa hàng trái cây nhập khẩu, cherry còn tràn ngập trên “chợ mạng” với giá chỉ hơn 100.000 đồng/kg.

Giá giảm sâu do vào cuối vụ

Từ đầu tháng 2 đến nay, nhiều tiểu thương đồng loạt chào bán cherry với giá 110.000-200.000 đồng/kg, chủ yếu là hàng nhập khẩu từ Chile.

Chị Nguyễn Mai (Hà Đông, Hà Nội), chuyên kinh doanh sỉ trái cây nhập khẩu, cho biết cherry Chile “thùng vàng” đang bước vào giai đoạn cuối vụ nên nguồn cung dồi dào, giá giảm mạnh và dễ tiêu thụ hơn so với cao điểm trước đó.

Theo chị, hàng mới về có mẫu mã đẹp, quả tươi, size XLD (Extra Large Double - cỡ rất lớn) đang được rao ở mức 650.000 đồng/thùng 5kg; mua 5-10 thùng còn 630.000 đồng và từ 20 thùng trở lên chỉ 600.000 đồng/thùng.

“Tính ra mỗi kg chỉ khoảng 120.000-130.000 đồng, rẻ hơn đáng kể so với cherry nhập khẩu từ Australia, Mỹ hay New Zealand”, chị Mai nói.

Cherry Chile được rao bán tràn ngập với mức giá siêu rẻ (Ảnh: Chụp màn hình).

Một cửa hàng trái cây nhập khẩu tại phường Cầu Diễn (Hà Nội) cũng đang bán cherry Chile với giá 100.000 đồng/hộp 600 gram; loại 1kg có giá khoảng 180.000 đồng/kg.

Nhân viên cửa hàng cho biết cận rằm tháng Giêng, nhu cầu hoa quả tăng nên giá có nhích nhẹ so với trước đó, song vẫn thấp hơn nhiều so với đầu vụ.

Tại các siêu thị, cherry Chile được niêm yết quanh mức 249.000 đồng/kg. Ngoài bán theo cân, nhiều nơi còn chia thành hộp nhỏ giá vài chục nghìn đồng để phục vụ nhóm khách mua lẻ, dùng thử hoặc thắp hương dịp rằm, qua đó góp phần đẩy nhanh tiêu thụ.

Chất lượng phân hóa theo xuất xứ

Theo một tiểu thương kinh doanh trái cây tại phường Thanh Xuân (Hà Nội), mỗi nguồn cung cherry có đặc điểm riêng.

Cherry Australia thường giòn, vị ngọt khoảng 8/10, hậu vị thanh nhưng thuộc nhóm giá cao nhất. Cherry New Zealand có độ giòn vừa phải, vị ngọt đậm hơn (khoảng 9/10), hậu vị rõ, được đánh giá cao nên giá cũng ở mức cao. Trong khi đó, cherry Chile giòn đanh, độ ngọt khoảng 8/10 nhưng hậu vị nhẹ hơn; bù lại, mức giá “mềm” hơn, phù hợp với nhóm khách ưu tiên chi phí.

Cherry Chile bán tại một siêu thị ở Hà Nội (Ảnh: Minh Huyền).

Thực tế trải nghiệm của người tiêu dùng cũng cho thấy sự khác biệt về chất lượng. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, chị Ánh Tuyết (phường Kiến Hưng, Hà Nội) cho biết từng mua một hộp cherry Chile tại siêu thị với giá khoảng 300.000 đồng. “Mẫu mã đẹp, giá khá rẻ nên tôi mua thử làm quà. Tuy nhiên khi ăn, quả không được giòn, vị chưa đậm và độ đồng đều không cao”, chị chia sẻ.

Ngay sau đó, chị chuyển sang mua cherry Mỹ tại một cửa hàng trái cây nhập khẩu với giá khoảng 800.000 đồng/hộp, dù số lượng ít hơn. Theo chị, loại này giòn hơn, vị ngọt đậm và chất lượng đồng đều hơn.

Tương tự, chị Hoài Anh (phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết giữa tháng 2 được đối tác tặng một thùng cherry Chile. “Hình thức bên ngoài rất bắt mắt, quả to, màu sắc tươi. Nhưng khi ăn, tôi thấy quả mềm và vị nhạt”, chị nói.