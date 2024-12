Chào đón mùa lễ hội tại Sheraton Hải Phòng

Đầu tháng 12, mọi người có thể bắt đầu hành trình khám phá mùa lễ hội với trà chiều thượng hạng, được phục vụ hàng ngày tại Lobby Cafe và Sheraton Club. Vào cuối tuần, thực khách thưởng thức trà chiều cùng những món ăn nhẹ hấp dẫn tại phòng Tổng thống, tọa lạc tại tầng 44 với tầm nhìn bao trọn Hải Phòng từ trên cao.

Bộ sưu tập các thức quà Giáng sinh, từ gà tây nướng, bánh khúc cây truyền thống tới những chiếc bánh quy gừng xinh xắn, sẽ có mặt tại sảnh khách sạn trong suốt lễ hội, cho một mùa Giáng sinh ý nghĩa bên bạn bè và người thân.

Nhiều lựa chọn bánh Giáng sinh đặc biệt từ Sheraton Hải Phòng (Ảnh: Sheraton).

Vào ngày 8/12, mùa lễ hội khởi động tại khách sạn với Lễ thắp sáng cây thông Noel rực rỡ. Tận hưởng không khí rộn ràng với các giai điệu Giáng sinh và sự xuất hiện của ông già Noel, rượu vang nóng hổi và các lựa chọn món ngọt hấp dẫn, bên cạnh lớp học trang trí bánh quy gừng và tiết mục ảo thuật sống động. Sự kiện đấu giá quyên góp thường niên tiếp tục được tổ chức để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bạn có thể ghé thăm xứ sở thần tiên mùa đông tại khách sạn (Ảnh: Sheraton).

Sheraton Hải Phòng giới thiệu các chương trình ẩm thực độc đáo dành riêng cho dịp cuối năm. Từ 25/12 tới 31/12, thực đơn "Season of Joy" tại nhà hàng Harbor hứa hẹn đem tới cho thực khách một bữa tối lung linh bên ánh nến lãng mạn cùng người thương. Đối với những cặp đôi tìm kiếm trải nghiệm riêng tư vào đêm Giáng sinh, thực đơn "Dining Under the Stars" mang tới những bất ngờ thú vị tại Sheraton Club hoặc phòng Tổng thống dưới bầu trời sao, kết hợp tinh tế với lựa chọn rượu vang và quà tặng hấp dẫn.

Với các gia đình và nhóm bạn, thực khách có thể lựa chọn tiệc buffet Giáng sinh vào tối 24/12, bao gồm thực đơn đa dạng và thức uống đậm chất Noel, mang tới hương vị đặc sắc và không khí ấm cúng. Nhà hàng Harbor miễn phí vé vào cửa buffet với trẻ em dưới 12 tuổi khi mặc trang phục Giáng sinh.

Trải nghiệm ẩm thực 3D cùng Le Petit Chef - đầu bếp nhỏ nhất thế giới - được nâng cấp cho một hành trình đa giác quan và những câu chuyện hấp dẫn trong giai đoạn 24/12 - 31/12.

Trải nghiệm các thực đơn dành riêng cho mùa lễ hội: Season of Joy & Dining Under the Stars (Ảnh: Sheraton).

Vào thời điểm chuyển giao năm mới (tối 31/12), Sheraton Hải Phòng mời thực khách ghé thăm và thưởng thức đại tiệc buffet sôi động, với các món ăn tuyển chọn được chuẩn bị bởi các đầu bếp 5 sao. Tại Lobby Cafe, sự kiện Đếm ngược đón năm mới được tổ chức cùng ngày với rượu vang không giới hạn, đĩa phô mai, Charcuterie khai vị và canapé (món ăn nhẹ) miễn phí.

Tận hưởng không khí lễ hội với các chương trình ẩm thực đặc sắc (Ảnh: Sheraton).

Tại Sheraton Hải Phòng, các bữa tiệc buffet ấm cúng, trải nghiệm ẩm thực Le Petit Chef lôi cuốn hay những sự kiện chào năm mới 2025 đang chờ đón du khách cho một mùa Giáng sinh tràn ngập màu sắc.

Du khách sẽ lạc vào thiên đường lễ hội lung linh tại Sheraton Hải Phòng - điểm dừng chân cho kỳ nghỉ đa trải nghiệm - tại thành phố hoa phượng đỏ.

Khám phá thêm về các ưu đãi dịp lễ hội từ Sheraton Hải Phòng tại: http://bit.ly/3D1bY8D.