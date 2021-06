Chailease Việt Nam khai trương văn phòng đại diện tại Đồng Nai và Long An

Dân trí Vừa qua, Công ty cho thuê tài chính và trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc tế Chailease (Chailease Việt Nam) đã khai trương thêm 2 văn phòng đại diện.

Tòa nhà văn phòng Chailease tại Long An và Đồng Nai.

2 văn phòng đại diện được đặt tại:

Long An: Tầng 2, tòa nhà Viettel Long An, số 20 ,quốc lộ 1, khu phố Bình Phú, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam.

Đồng Nai: Tầng 5, tòa nhà Điều hành Mobifone Đồng Nai - 236A Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Khai trương văn phòng tại Đồng Nai.

Việc thành lập thêm văn phòng đại diện mới tại Long An và Đồng Nai nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng. Hiện tại, Chailease Việt Nam đã có mặt tại 8 tỉnh thành bao gồm TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ, Long An và Đồng Nai.

Văn phòng Chailease Việt Nam tại Long An.

Chailease Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép thành lập vào năm 2006, qua 15 năm hoạt động đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường cung ứng nguồn vốn, thông qua các dịch vụ cho thuê tài chính bằng cách mua tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu của doanh nghiệp khi doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư mua mới máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải… trong nước và nhập khẩu, hoặc mua và cho thuê lại đối với tài sản là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải… hiện có của doanh nghiệp khi doanh nghiệp có nhu cầu hoàn vốn đã đầu tư.

Bên cạnh đó, đối tượng khách hàng của Chailease Việt Nam rất đa dạng, từ doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, siêu nhỏ cho tới các doanh nghiệp lớn.

Chailease Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị trí của mình trong ngành dịch vụ cho thuê tài chính, với kim chỉ nam là "Service with passion" - phục vụ khách hàng với niềm đam mê, lòng nhiệt huyết và luôn đặt sự hài lòng, tin tưởng của khách hàng lên hàng đầu. Đặc biệt, 5 điều CILC tự tin mang lại giá trị vượt trội hơn cho khách hàng, đó là:

Thủ tục tinh gọn và đối tượng khách hàng đa dạng.

Loại hình dịch vụ cung cấp đa dạng.

Tiềm lực tài chính vững vàng và uy tín trên thị trường cho thuê tài chính.

Mang lại nhiều lợi ích gia tăng cho khách hàng.

Đội ngũ nhân viên, lãnh đạo nhiệt tình, chuyên nghiệp.

Văn phòng đại diện tại Long An.

Với sứ mệnh "Là đối tác cho thành công của khách hàng, là lực đẩy cho phát triển của kinh tế" - Chailease Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và nhiều sản phẩm mới, ngày càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực cho thuê tài chính. Chailease Việt Nam cho ra mắt ứng dụng "Chailease App" với các tiện ích: Thông báo thanh toán, hóa đơn điện tử, hợp đồng thuê, hợp đồng bảo hiểm, và nhiều tính năng khác… giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc quản lý hồ sơ thuê tài chính của mình.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 028 7301 6010Email: service02@chailease.com.vn

Website: www.chailease.com.vn

Trường Thịnh