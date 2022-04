CEO Group ký kết hợp đồng cùng Wyndham Hotel Group

Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn là phân khu khách sạn và biệt thự biển nằm trong khuôn viên dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City - khu tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng quy mô 358,3ha do CEO Group phát triển tại Khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh. Đây là một trong những phân khu có vị trí đắc địa khi nằm sát biển, tầm nhìn trực diện ra vịnh Bái Tử Long và cũng là những sản phẩm khách sạn và biệt thự biển tại Vân Đồn mang thương hiệu quốc tế của một tập đoàn danh tiếng hàng đầu thế giới.

Ông Cao Văn Kiên - Phó tổng giám đốc Tập đoàn CEO, kiêm Tổng giám đốc CEO Vân Đồn (hàng đầu, bên phải) - đại diện Tập đoàn CEO ký hợp đồng cùng Wyndham Hotel Group

Nằm trong top 10 tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, Wyndham Hotel Group có quy mô hoạt động 9.000 khách sạn và 800.000 phòng tại 80 quốc gia, sở hữu hàng loạt thương hiệu như: Dolce, Wyndham Grand Collection, Wyndham Hotel & Resorts, Wyndham Garden, Ramada, Baymont Inn & Suites, Travelodge...

Với việc ký kết hợp đồng chính thức cùng Wyndham Hotel Group để sử dụng thương hiệu Wyndham Garden, CEO Group kỳ vọng sẽ góp phần mang đến những sản phẩm bất động sản cao cấp đúng nghĩa và dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp cho thị trường Vân Đồn nói riêng và thị trường bất động sản nghỉ dưỡng miền Bắc nói chung.

Tại buổi lễ ký kết, đại diện của Wyndham Hotel Group cho biết CEO Group đã có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển thành công nhiều dự án bất động sản và bất động sản nghỉ dưỡng tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam, trong đó các dự án khách sạn, resort đã đi vào hoạt động tại Phú Quốc được đánh giá rất cao về chất lượng. Do đó, tập đoàn quản lý khách sạn của Mỹ tin tưởng rằng sự hợp tác giữa 2 doanh nghiệp lớn và uy tín tại dự án Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn sẽ mang lại kết quả tốt đẹp và tạo ra những trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng ấn tượng cho người dân, du khách tại Vân Đồn.

Phối cảnh phân khu Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn

Đại diện của Wyndham Hotel Group cũng nhấn mạnh, những dự án du lịch, nghỉ dưỡng được phát triển theo mô hình "All in one" như Sonasea Vân Đồn Harbor City là xu hướng đang được ưa chuộng trên thế giới và đáp ứng nhu cầu du lịch của hầu hết mọi đối tượng du khách. Được hưởng trọn mọi dịch vụ, tiện ích của đại dự án cũng như cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ, khách sạn và những căn biệt thự Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn chính là nơi để sống, trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng. Đây cũng là yếu tố quan trọng đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe đối với bất động sản mang thương hiệu Wyndham Garden.

Hiện nay, CEO Group đang tích cực các triển khai các hạng mục, công trình tại dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City. Sau khu phố thương mại Singapore Shoptel, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, hệ tiện ích đang ngày càng hoàn thiện. Riêng phân khu Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn đã được động thổ và đang thi công theo tiến độ đã phê duyệt.