Canifa nhận danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Theo đại diện công ty, danh hiệu này không chỉ là sự công nhận những giá trị mà Canifa mang lại trong ngành thời trang mà còn là động lực để thương hiệu tiếp tục vươn xa, góp phần nâng tầm thời trang Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Canifa được trao tặng danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 (Ảnh: Ban tổ chức).

Bền bỉ với sứ mệnh "Đem đến niềm vui mặc đẹp cho hàng triệu gia đình Việt", trong hành trình kinh doanh dựa trên "Giá trị thật" gần 25 năm qua, Canifa cho biết đã không ngừng đổi mới - sáng tạo, mang đến các sản phẩm thời trang chất lượng được người tiêu dùng và các đối tác tin tưởng.

"Trên chặng đường đó, Canifa tự hào đại diện cho tinh hoa "Chất Việt - Tâm hồn Việt" cùng định vị "Fashion for all" (thời trang cho mọi người). Đây chính là yếu tố giúp Canifa hiểu rõ nhu cầu của khách hàng đồng thời kết nối mọi người lại gần nhau hơn thông qua trải nghiệm thời trang thân thiện, tích cực và tràn đầy niềm vui. Chứng nhận này là động lực to lớn để Canifa tiếp tục khẳng định vị thế, mang lại giá trị bền vững và đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng", đại diện công ty chia sẻ.

Canifa hoạt động với định hướng "Chất Việt - Tâm hồn Việt" cùng định vị "Fashion for all" (Ảnh: Canifa).

Canifa cam kết đặt yếu tố "xanh" và bền vững trong sản xuất làm trọng tâm phát triển. Với chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ nghiên cứu và phát triển, phòng thí nghiệm, nhà máy sản xuất đến hệ thống bán lẻ rộng khắp. Trên hành trình đó, Canifa theo đuổi các tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu của ngành thông qua hợp tác với các đối tác quốc tế như: nguyên liệu từ Hiệp hội bông Cotton USA, len lông cừu Úc, bản quyền hình ảnh Disney, cùng các chứng chỉ quốc tế về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, Canifa nỗ lực không ngừng phát triển hệ thống công nghệ thông tin tự chủ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị vận hành nhằm tạo ra giá trị mới và cải thiện trải nghiệm khách hàng, hướng đến sự phát triển bền vững.

Tổ hợp Canifa Văn Giang đã nhận chứng chỉ LEED từ 2019 (Ảnh: Canifa).

Bà Đoàn Thị Bích Ngọc, Tổng giám đốc thương hiệu Canifa, chia sẻ: "Danh hiệu Thương hiệu quốc gia 2024 không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để Canifa tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, từ đó góp phần khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế".

Theo đại diện Canifa, thương hiệu cam kết sẽ tiếp tục đổi mới - sáng tạo để mang những sản phẩm thời trang chất lượng tới người tiêu dùng, đồng hành cùng những dự án phát triển cộng đồng, xứng danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Trải qua hơn 20 năm phát triển, Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Chương trình không chỉ tôn vinh những thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho Thương hiệu quốc gia Việt Nam, mà còn góp phần khẳng định Việt Nam là quốc gia có hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao, với năng lực cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường quốc tế.

Hệ thống tiêu chí lựa chọn Chứng nhận Thương hiệu quốc gia của Việt Nam được xây dựng chặt chẽ, nghiêm ngặt, yêu cầu các doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và ứng dụng những công nghệ xanh, thân thiện với môi trường trong toàn bộ quy trình sản xuất, từ đó đóng góp vào sứ mệnh xây dựng thương hiệu Việt thân thiện và có trách nhiệm với môi trường.

Năm 2024, chương trình công bố 190 doanh nghiệp với tổng số 359 sản phẩm được công nhận.

Thông qua chứng nhận này, chương trình khuyến khích các doanh nghiệp chia sẻ và theo đuổi các giá trị cốt lõi là "Chất lượng - Đổi mới, Sáng tạo - Năng lực tiên phong".