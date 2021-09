Cận cảnh Capella Hanoi - "khách sạn mới tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương"

Dân trí Ngày 7/9 vừa qua, kiệt tác mới của Sun Group tại thủ đô - Capella Hanoi vinh dự được The Luxe List 2021 của tạp chí du lịch danh tiếng DestinAsian xướng danh là một trong những "Khách sạn mới tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương".

Ra mắt tháng 4, khi ngành du lịch đang đối mặt với những khó khăn chưa từng có bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, chỉ sau ba tháng đi vào vận hành, khách sạn Capella Hanoi đã lập tức khẳng định được đẳng cấp của mình, khi trở thành "Khách sạn mới tốt nhất khu vực châu Á- Thái Bình Dương" trong danh sách The Luxe List- bảng xếp hạng thường niên đầy danh giá của tạp chí DestinAsian.

The Luxe List ra đời năm 2004, là danh sách được tuyển chọn bởi các phóng viên, biên tập viên lưu động của tạp chí du lịch nổi tiếng khắp châu Á DestinAsian. Họ bí mật ghé thăm từng khách sạn để đánh giá dựa trên các tiêu chí về thiết kế, dịch vụ, vị trí… để đưa ra những nhận định khách quan và sát sao nhất. Đó chính là lý do The Luxe List được xem như một kênh thông tin cực kỳ uy tín dành cho các tín đồ du lịch trên toàn thế giới.

Việc Capella Hanoi được vinh dự có mặt trong danh sách này là một điều bất ngờ hết sức thú vị cho kiệt tác tiếp theo do ông hoàng resort Bill Bensley thiết kế và cũng là công trình khách sạn sang trọng, đẳng cấp trong bộ sưu tập hotel, resort của chủ đầu tư Sun Group. Đây cũng là khách sạn đầu tiên do thương hiệu khách sạn danh tiếng toàn cầu của Singapore - Capella Hotels & Resorts vận hành tại Việt Nam.

Tọa lạc tại số 11 Lê Phụng Hiểu, khách sạn boutique đầu tiên của Sun Group mang trong mình kiến trúc độc đáo Art Nouveau và Art Deco, tái hiện lại một lữ quán xa hoa dành cho những nghệ sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng trong thời kỳ hoàng kim của nhạc Opera những năm 1920.

Bước chân vào sảnh thang máy khách sạn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng 4 bức tượng lớn được Bill Bensley đặt tên là Carotids. Đây được xem là một trong những nét kiến trúc không thể thiếu của thiết kế nhà hát vào thời kỳ hoàng kim.

Tại Diva's Lounge, nơi du khách đắm mình trong những ly cocktail được pha chế tinh xảo, câu chuyện về những nữ diva Opera vang danh thế giới trong thập niên 20 sẽ được kể một cách đầy tinh tế, qua từng chi tiết thiết kế, qua những bản nhạc kinh điển và cả hương vị của những món ăn nhẹ đặc trưng.

Còn khi đi dọc hành lang đến nhà hàng trứ danh Backstage, du khách sẽ được hóa thân vào đời sống của giới nghệ sĩ, khi được chào đón bởi ánh đèn flash nháy sáng liên tục từ bức tranh mô phỏng các tay săn ảnh đang săn lùng những nhân vật nổi tiếng.

Nhà hàng Backstage được xem là niềm tự hào của Capella Hanoi bởi kiến trúc ấn tượng như đưa thực khách quay ngược thời gian, trải nghiệm không gian nghệ thuật những ngày xa xưa ở sau cánh gà sân khấu với những bộ đạo cụ, phục trang biểu diễn sặc sỡ cùng gam màu nhung đỏ ấn tượng.

Tại đây, dưới bàn tay tài hoa của các đầu bếp nổi tiếng, thực đơn độc đáo bao gồm các món ăn đặc sản miền Bắc, các món thuần chay được chế biến tinh tế, cầu kỳ từ nguyên liệu địa phương tươi ngon sẽ mang đến cho thực khách những cảm nhận trọn vẹn về nền ẩm thực tinh tế, giàu bản sắc của đất Tràng An.

Mang vẻ đẹp của phong cách trang trí hoàng gia Việt Nam, Auriga Spa kết hợp hoàn hảo giữa những hoa văn tự nhiên vùng nhiệt đới và các gam màu lộng lẫy, đậm chất vương giả. Auriga Spa cũng vừa lọt vào danh sách đề cử của giải thưởng AHEAD Awards 2021 cho Spa có thiết kế đẹp nhất châu Á.

Capella Hanoi chỉ sở hữu 47 phòng nghỉ và phòng suite. Nhưng mỗi căn phòng là một kiệt tác riêng có gắn với tên tuổi một nghệ sĩ lừng danh hay một huyền thoại trong quá khứ. Không có sự lặp lại giữa bất kỳ phòng nghỉ nào ở đây, bởi thế nên, từ các món đồ nội thất được tạo tác riêng, những bức chân dung nghệ sĩ được vẽ bởi danh họa Kate Spencer, cho đến không gian thiết kế đều thể hiện rõ cá tính, đam mê và cả những câu chuyện đời có đủ buồn vui, hài hước lẫn bi kịch của các nghệ sỹ.

Thiết kế đầy ấn tượng của Capella Hanoi đã kịp khiến giới truyền thông thế giới ấn tượng và không khỏi ngưỡng mộ. Gần đây nhất, tạp chí TIME (Mỹ) đã nhắc đến Capella Hanoi như một trong những điểm đến tuyệt vời nhất trên thế giới năm nay.

Một vinh dự lớn nữa của Capella Hanoi là thương hiệu quản lý Capella Hotels and Resorts cũng vừa được bình chọn là "Thương hiệu khách sạn tốt thứ 2 trên thế giới" hai năm liên tiếp bởi Giải thưởng Travel + Leisure 2021 - World's Best Awards. Được biết, 4 năm tới, thương hiệu khách sạn siêu sang của Singapore cũng đang trên đà mở rộng nhanh chóng với các dự án đã được lên kế hoạch tại Sydney, Maldives, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Đông.

Với tiện nghi hiện đại cùng dịch vụ cá nhân hóa tận tâm từ Capella Hotels & Resorts, Capella Hanoi là cái tên đảm bảo cho những trải nghiệm đẳng cấp, tinh tế bậc nhất. "Khách sạn mới tốt nhất khu vực Châu Á- Thái Bình Dương" xứng đáng là điểm nhấn nghệ thuật đầy thanh lịch giữa lòng thủ đô sôi động, là điểm hẹn xa xỉ cho lữ khách trên hành trình khám phá thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Trường Thịnh