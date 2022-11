Cách xây dựng hành trình sự nghiệp hạnh phúc cho người trẻ

Lắng nghe và thấu hiểu hành trình sự nghiệp của bản thân

Đi tìm định hướng phù hợp cho sự nghiệp là điều nhiều người trẻ trăn trở. Liệu mỗi người nên theo đuổi hạnh phúc bản thân hay nỗ lực vì những giá trị vật chất? Những câu hỏi của các bạn trẻ đang loay hoay trên hành trình tìm kiếm sự nghiệp phần nào đã được giải đáp trong chuỗi Triển lãm và chia sẻ về chuyên đề "Hành trình sự nghiệp hạnh phúc" diễn ra tại Hà Nội vào ngày 5/11 và tại Sài Gòn hôm 29/10.

Chuỗi tọa đàm có sự tham gia của những gương mặt nổi tiếng trong cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam như: diễn giả Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư thiên thần Đông Nam Á kiêm Chủ tịch Go Global Group; diễn giả Loan Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT Toppion Group; diễn giả Nguyễn Hà Linh - doanh nhân "Forbes under 30", nhà sáng lập cộng đồng "Nghiện Nhà" và diễn giả Dương Anh Vũ - Giám đốc đại diện Văn phòng Đông Nam Á của "Book of World Records" - Đại sứ Trí tuệ tại UNESCO-CEP.

Diễn giả Nguyễn Phi Vân có những chia sẻ định hướng phát triển nghề nghiệp cho các bạn trẻ Việt Nam. Dẫn dắt "Growth Talk" mang chủ đề "Đâu là chiếc áo vừa vặn cho một hành trình sự nghiệp hạnh phúc", bà cho rằng hạnh phúc là yếu tố mà người trẻ nên lựa chọn cho hành trình sự nghiệp của bản thân.

Tuy nhiên, diễn giả cũng chia sẻ không có một con đường duy nhất cho sự nghiệp hạnh phúc. Mỗi người sẽ tìm ra cho mình một công việc phù hợp, mang lại ý nghĩa cho chính mình và cộng đồng, phù hợp với năng lực ở từng thời điểm cụ thể.

Theo bà Nguyễn Phi Vân: "Không có một khái niệm chung cho tất cả mọi người. Hành trình sự nghiệp hạnh phúc của mỗi người nên được thiết kế dựa theo Ikigai của mỗi cá nhân và chịu trách nhiệm triển khai theo mục tiêu riêng tư. Điểm xuất phát luôn bắt đầu từ chữ tôi. Tôi mong muốn gì? Tôi có thể làm gì để đạt được điều mình mong muốn? Và tôi lựa chọn chiếc áo nào để đi đến đó".

Bà Nguyễn Phi Vân đưa ra góc nhìn cá nhân về hành trình sự nghiệp hạnh phúc (Ảnh: VietnamWorks).

Xuất hiện trong "Growth Talk 2" với chủ đề "Nghệ thuật xây dựng sự nghiệp hạnh phúc cho bản thân và đội ngũ", ông Loan Văn Sơn đã lý giải về việc tại sao mỗi người nên chọn theo đuổi một hành trình sự nghiệp hạnh phúc. Vị chuyên gia này từng có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn cho các lãnh đạo tại hơn 800 doanh nghiệp và khoảng 40.000 học viên.

"Mỗi người không nên cột mình vào quyền, tiền, tài, danh, tình. Vì khi không đạt được, nhiều người có thể bị rơi vào tình trạng bất ổn và sẽ nhận lại một giá rất lớn, đó là không sống bằng cuộc đời của chính mình. Và chỉ khi hạnh phúc, mỗi người mới xây dựng được một đội ngũ làm việc hiệu quả", ông Loan Văn Sơn chia sẻ.

Doanh nhân Loan Văn Sơn chia sẻ bí quyết xây dựng nên một đoàn đội hạnh phúc (Ảnh: VietnamWorks).

Hành trình kiến tạo sự nghiệp hạnh phúc cho riêng mình

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra tại Hà Nội vừa qua, những chia sẻ từ 2 diễn giả Nguyễn Hà Linh và Dương Anh Vũ đã được nhiều bạn trẻ quan tâm. Đồng quan điểm với diễn giả Nguyễn Phi Vân và Loan Văn Sơn, Nguyễn Hà Linh cho rằng, "hành trình sự nghiệp hạnh phúc" là một con đường cá nhân, mà mỗi người sẽ tự tìm cho mình một lộ trình phù hợp.

Với bài chia sẻ "Xây dựng thước đo phát triển sự nghiệp cho riêng mình", nữ doanh nhân trẻ đã kể lại con đường lập nghiệp của bản thân như một khung tham khảo cho các bạn trẻ. Nguyễn Hà Linh cũng đưa ra những lời khuyên về việc xây dựng thước đo phát triển hành trình sự nghiệp hạnh phúc.

"Đầu tiên, các bạn cần ấn định kế hoạch cho từng việc sẽ làm như khi nào bạn muốn kết hôn, khởi nghiệp, theo đuổi đam mê. Bước thứ hai, bạn cần ước lượng hạn mức tài chính cần đến cho từng việc. Sau đó, mỗi người cần trích lập từng khoản riêng cho những mục này. Sau cùng, khi đã có những kế hoạch cụ thể, bạn để thời gian còn lại duy trì các mục tiêu khác trong cuộc sống hàng ngày như thể thao, ăn uống, chi tiêu cá nhân,... Đây là những bước mỗi người có thể thực hiện để đầu tư thêm cho chính mình, gắn với sự nghiệp hạnh phúc cá nhân", Nguyễn Hà Linh nói.

Doanh nhân Nguyễn Hà Linh chia sẻ về con đường xây dựng "Hành trình sự nghiệp hạnh phúc" của bản thân (Ảnh: VietnamWorks).

Mang đến buổi tọa đàm về "Hành trình sự nghiệp hạnh phúc" với bài chia sẻ về "Tự lực khai phóng thúc đẩy Growth của chính mình", diễn giả Dương Anh Vũ cho rằng, mỗi cá nhân đều có sức mạnh khai phóng tiềm lực để thay đổi hoàn cảnh, hướng đến một tương lai do chính mình nắm bắt. Dù mỗi người sẽ có một lộ trình "Growth" khác nhau nhưng tồn tại một mẫu số chung về "Human Growth". Đó là khi mỗi người cảm thấy hạnh phúc trong việc đóng góp các giá trị thiết thực cho cộng đồng.

"Con người được tạo ra bởi "định mệnh" nhưng số phận của ai thì người đó quyết định. Hành động của chúng ta trong hiện tại đều hướng đến mưu cầu hạnh phúc, và hành trình sự nghiệp hạnh phúc là một trong ba trụ cột quan trọng nhất của cuộc đời. Lao động không chỉ để kiếm tiền, nó còn là một niềm vui vì chúng ta được phụng sự cuộc đời, hiểu được công việc mình đang làm là bước mở đầu của một hành trình sự nghiệp hạnh phúc", diễn giả Dương Anh Vũ chia sẻ.

Diễn giả Dương Anh Vũ đưa ra các phương pháp giúp các bạn trẻ thúc đẩy "Growth" của chính mình (Ảnh: VietnamWorks).

Bên cạnh chia sẻ đến từ nhiều chuyên gia hàng đầu trong ngành, triển lãm về chuyên đề "Hành trình sự nghiệp hạnh phúc" còn đem tới các phiên thảo luận sôi nổi và hữu ích thu hút hàng trăm nhân sự từ các độ tuổi.

Tại TPHCM, nhiếp ảnh gia Tâm Bùi và diễn giả Nguyễn Hiếu Trường An đã bàn luận xoay quanh chủ đề "Để sự nghiệp luôn là 90.000 giờ hạnh phúc". Tiếp đó, tại Hà Nội, nhà báo Trương Anh Ngọc và diễn giả Nguyễn Hiếu Trường An cũng trò chuyện về việc nên "Làm gì khi lạc lối trên hành trình xây dựng sự nghiệp hạnh phúc", đưa ra các lời khuyên hữu ích cho người lao động hướng tới "Hành trình sự nghiệp hạnh phúc".

Các phiên thảo luận mang tới nhiều góc nhìn mới mẻ cho người tham dự về "Hành trình sự nghiệp hạnh phúc" (Ảnh: VietnamWorks).

Khép lại 2 buổi tọa đàm, các diễn giả đã cùng chia sẻ chung giá trị về hành trình sự nghiệp hạnh phúc và những thông điệp tích cực lan tỏa tới nhiều khán giả tham gia chương trình, nhất là các bạn trẻ.

"Empower Growth" là một định hướng dành cho các doanh nghiệp quan tâm để thu hút nguồn nhân lực chất lượng, phát triển hoạt động kinh doanh và tạo nhiều giá trị cho xã hội. Điều này cũng có thể đóng góp vào sự phát triển chung của ngành nhân sự Việt Nam.

Bà Phạm Thị Phương Khanh, Giám đốc Marketing, Tập đoàn Navigos Group Việt Nam, cho biết:

"Chúng tôi đánh giá cao định hướng mới của VietnamWorks phù hợp với những thay đổi trong xu hướng của lao động tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Hành trình sự nghiệp hạnh phúc là một lộ trình bền vững, không chỉ mang lại ý nghĩa cho cá nhân mỗi người lao động, cho từng doanh nghiệp mà cho toàn xã hội".