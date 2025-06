Bước ngoặt của Mytel: Đại sứ ảo AI và TV360 định hình tương lai trải nghiệm số

Ngày 9/6/2018, thương hiệu Mytel khai trương trên thị trường Myanmar. Từ đó, một hành trình mới bắt đầu, hành trình thay đổi cách người Myanmar kết nối và sống trong thế giới số.

Mytel thay đổi cách người dân Myanmar kết nối (Ảnh: Tuấn Long).

7 năm sau, Mytel không còn là cái tên mới trên thị trường viễn thông. Họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người Myanmar.

Mới đây, tại hội thảo “An ninh mạng trong kỷ nguyên số” do Mytel và Công ty An ninh mạng Viettel đồng tổ chức ở Nay Pyi Taw (Myanmar), với sự tham dự của hơn 150 lãnh đạo cấp cao từ 40 bộ ban ngành, 12 ngân hàng và 5 tập đoàn lớn, Mytel một lần nữa khẳng định vai trò không chỉ là nhà mạng, mà là kiến trúc sư của xã hội số Myanmar.

Phát triển thuê bao chưa bao giờ là mục tiêu cuối cùng

Ngay từ sớm, Mytel đã xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện thay vì chỉ tập trung vào các dịch vụ viễn thông truyền thống. Siêu ứng dụng MyID ra đời vào tháng 9/2019 và trở thành một ứng dụng được đông đảo người dùng đón nhận.

Với sự thấu hiểu văn hóa bản địa, MyID cung cấp nội dung giải trí phù hợp, thu hút hơn 12 triệu người dùng hàng tháng và gần 6 triệu người dùng hàng ngày.

Song song đó, ví điện tử MytelPay, ra mắt từ tháng 6/2019, đã trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tài chính số. Đây là một trong những ví điện tử đầu tiên tại Myanmar triển khai công nghệ định danh khách hàng eKYC, với 3 triệu người dùng giao dịch hàng tháng. MytelPay được vinh danh giải Vàng tại Globee® Awards 2023.

Hệ sinh thái số còn có dịch vụ xổ số online Aung Bar Lay thu hút hơn 500.000 người mua, và đến năm 2024 là một bộ sản phẩm ICT hoàn chỉnh từ Data Center, Cloud, eKYC đến Callbot-Chatbot cho các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp lớn.

Mytel cũng là nhà mạng đầu tiên đã thử nghiệm thành công 5G tại Yangon vào tháng 8/2019 với tốc độ 1,6 Gbps.

Bước ngoặt với Đại sứ thương hiệu ảo ứng dụng AI

Bước sang giai đoạn 2024-2025, Mytel tiếp tục tạo ra một bước ngoặt mới khi ra mắt Đại sứ thương hiệu ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo mang tên Mi Mi và Mike Mike và nền tảng giải trí TV360.

Hai đại sứ thương hiệu bằng AI của Mytel (Ảnh: Tuấn Long).

Đây là một bước chuyển dịch chiến lược của Mytel, xác lập thời điểm Mytel vượt lên trên vai trò của một nhà cung cấp hạ tầng và dịch vụ để trở thành một nhà kiến tạo và định hình lối sống số.

Đại sứ thương hiệu ảo ứng dụng AI giúp Mytel tạo ra kết nối cảm xúc với khách hàng trong quá trình tương tác, đồng hành cùng người dùng trên các nền tảng số. Nếu thành công, Mytel có thể chinh phục tâm trí và sự yêu mến của thế hệ người dùng mới và có khả năng tạo ra hiệu quả kinh doanh vượt trội trong tương lai. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ tương tác của các chiến dịch sử dụng đại sứ ảo cao gấp 3 lần so với người ảnh hưởng thật.

Trong khi đó, với TV360 by Mytel - một ứng dụng truyền hình số “all-in-one” (tích hợp nhiều tính năng trong một ứng dụng) mang đến kho nội dung phong phú cả trong nước và quốc tế, kết hợp cùng các kênh truyền hình trực tiếp hàng đầu tại Myanmar, với giao diện thân thiện và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm, Mytel đang mở ra một kỷ nguyên mới về tiêu thụ nội dung số tại Myanmar.

Một doanh nghiệp trách nhiệm và phát triển bền vững

Quay trở lại sự kiện an ninh mạng tháng 12/2024, việc Mytel ra mắt dịch vụ SOC Cloud - nền tảng an ninh mạng trên đám mây đầu tiên cho Myanmar - đưa vào thử nghiệm cho Trung tâm An toàn thông tin Quốc gia đã thể hiện rõ chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.

"Khi các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi, các doanh nghiệp cần phải có sự chuẩn bị mạnh mẽ. Chúng tôi tin rằng các doanh nghiệp sẽ có thể hoạt động an toàn hơn", Tổng giám đốc Mytel Ngô Vĩnh Quý chia sẻ. Tầm nhìn này đã được hiện thực hóa qua hợp đồng cung cấp sản phẩm bảo mật End Point cho 3 Bộ lớn, thay thế các sản phẩm của những tên tuổi toàn cầu như Kaspersky và Trend Micro.

Mytel luôn kinh doanh cùng trách nhiệm với xã hội (Ảnh: Tuấn Long).

Đại diện Mytel cho biết, đầu năm nay, Myanmar đối mặt với thảm họa động đất 7,7 độ richter, Mytel đã khôi phục nhanh chóng hơn 1.600 trạm BTS. Số thuê bao tăng thêm 250.000 so với trước thảm họa. Riêng các vùng thiệt hại nặng nề vẫn ghi nhận tăng 100.000 thuê bao.

Kỳ tích về tốc độ khôi phục hạ tầng này là minh chứng cho cam kết kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp đã được thể hiện bền bỉ trong những năm qua với các hoạt động xã hội thông qua quỹ "Empower My Myanmar", giờ đây tiếp tục được thể hiện qua hành động đảm bảo hạ tầng viễn thông, đường dây cứu sinh cho người dân trong thiên tai và huyết mạch của nền kinh tế.

Từ một cuộc gọi đầu tiên năm 2018 đến mạng lưới hàng chục triệu người dùng hôm nay, Mytel không chỉ kết nối con người bằng sóng viễn thông, mà còn gắn kết họ trong một tương lai số an toàn, tiện lợi và bền vững.7 năm, Mytel đã góp phần định hình Myanmar hiện đại, nơi mọi người dân, dù ở thành thị hay vùng sâu vùng xa, đều có thể tiếp cận dịch vụ tài chính, giải trí và chính phủ điện tử chỉ với một cú chạm tay.