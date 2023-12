BSR lên kế hoạch kinh doanh và vận hành năm 2024

Những dấu ấn nổi bật 2023

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, BSR đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, góp phần vào thành công chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Cụ thể, BSR đạt sản lượng ước đạt hơn 7,35 triệu tấn sản phẩm (vượt 31% kế hoạch), cao nhất kể từ khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào vận hành thương mại. Tổng doanh thu đạt gần 146.500 tỷ đồng (vượt 54% kế hoạch), lợi nhuận vượt xa kế hoạch và nộp ngân sách hơn 16.600 tỷ đồng (vượt 69% kế hoạch).

Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn, ổn định ở công suất tối ưu (Ảnh: BSR).

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tiếp tục không có sự cố mất an ninh, không có sự cố cháy nổ, không có sự cố môi trường và không có sự cố mất ngày công lao động. Ước tính đến hết năm 2023, BSR đạt hơn 42,2 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn lao động mất ngày công.

BSR đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng "Top 500 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất Việt Nam", được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm lần đầu ở mức BB+ với "Triển vọng ổn định". Công suất trung bình cả năm 2023 là 111% (cao nhất từ trước đến nay) và hao hụt dầu thô trung bình cả năm là 0,11% vol (thấp nhất từ trước đến nay).

BSR chế biến thành công 2 loại dầu thô mới và sản xuất, xuất bán thành công 3 loại sản phẩm mới (BOPP, RFCC Naphtha, mixed C4+).

Năm 2023, BSR có 10 sáng kiến đạt giải thưởng tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13, 6 sáng kiến đã được gửi hồ sơ đăng ký sáng kiến cấp tập đoàn. Công ty đã công nhận 328 ý tưởng khả thi để áp dụng vào thực tế và 423 cải tiến thành công đang được áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công tác tiêu thụ sản phẩm của BSR tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đã đạt các kết quả kinh doanh ấn tượng (Ảnh: BSR).

BSR cũng là đơn vị tiêu biểu trong tập đoàn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Năm 2023, BSR dành 110 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên cả nước. Tính từ khi dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được triển khai xây dựng đến nay, BSR đã tài trợ trên 750 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên cả nước.

Tự tin bước vào năm 2024

Dù năm 2023 kinh doanh thành công nhưng ban lãnh đạo công ty đã sớm nhận thấy rất nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2024. Từ ngày 1/1/2024, Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) sẽ có hiệu lực với thuế suất nhập khẩu các mặt hàng xăng, dầu sẽ từ 5% giảm về 0%.

Trước đó, theo Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Hàn Quốc, thuế nhập khẩu xăng, dầu từ quốc gia này cũng là 0%. Nghị định số 80 của Chính phủ cũng có những điểm mới, cho phép các đại lý kinh doanh xăng, dầu được lấy hàng từ 3 nguồn khác nhau. Điều này đã làm tăng tính cạnh tranh của mặt hàng xăng, dầu tại thị trường trong nước.

Trong năm 2024 thuế nhập khẩu đối với sản phẩm xăng, dầu đã được điều chỉnh về mức 0%. Tuy nhiên, hiện nay việc nhập khẩu nguyên liệu trung gian để đưa vào chế biến tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất vẫn phải chịu thuế. Điều này đã làm giảm tính cạnh tranh đối với sản phẩm của Dung Quất.

Nhằm đa dạng hóa và bổ sung thêm nguồn nguyên liệu nhằm gia tăng sản xuất, góp phần đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, đơn vị này đề xuất mức thuế nhập khẩu đối với các nguyên liệu trung gian cho nhà máy nên được xem xét điều chỉnh giảm, nhằm tăng tính linh hoạt sản xuất xăng dầu của Dung Quất.

BSR được tổ chức xếp hạng uy tín Fitch Ratings xếp hạng mức BB+, triển vọng ổn định (Ảnh: BSR).

Để vượt qua những khó khăn và hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng về sản xuất kinh doanh cũng như bảo dưỡng tổng thể, nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, loạt kế hoạch đã được vạch ra. Đó là tập trung vận hành nhà máy an toàn, ổn định, liên tục ở công suất cao, cơ cấu sản phẩm tối ưu phù hợp với tình hình thị trường, tập trung nguồn lực bảo dưỡng tổng thể lần 5 đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và tối ưu chi phí, cố gắng rút ngắn thời gian bảo dưỡng so với tiến độ được duyệt để tăng hiệu suất hoạt động của nhà máy.

Đơn vị vận hành cũng được yêu cầu chủ động, linh hoạt trong công tác mua dầu thô, đảm bảo nguồn dầu thô cung cấp cho nhà máy, bên cạnh nghiên cứu, đánh giá và chế biến thử nghiệm các loại nguyên liệu mới, nguyên liệu trung gian để không ngừng mở rộng giỏ dầu thô.

Hiệu quả đánh giá thông tin, dự báo, thông tin thị trường trong nước, nước ngoài để xây dựng phương án dầu thô, sản xuất kinh doanh phù hợp, giảm thiểu rủi ro nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng được tập trung nâng cao.

Các bước tiếp theo của Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất phù hợp với các quy định hiện hành, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tạo ra các quy trình kinh doanh mới, trải nghiệm khách hàng, văn hóa số và triển khai mạnh mẽ, lan tỏa văn hóa BSR, góp phần tạo dựng hệ sinh thái Petrovietnam gắn kết, vững mạnh cũng được triển khai.