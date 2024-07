BSR họp sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm BSR sản xuất 2,85 triệu tấn sản phẩm

Tại hội nghị, ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc BSR báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Thực hiện phương châm quản lý điều hành "Quản trị biến động, làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới, tạo nguồn năng lượng mới, vươn tới những đỉnh cao" và triển khai 8 nhóm động lực, giải pháp từ Petrovietnam, trong 6 tháng đầu năm 2024, BSR hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản trị.

Theo đó, BSR đã sản xuất 2,85 triệu tấn sản phẩm (tiêu thụ 2,75 triệu tấn), đạt 119% so với kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 55.300 tỷ đồng, đạt 139% so với kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước hơn 5.700 tỷ đồng, đạt 131% so với kế hoạch và lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra.

Đoàn công tác Petrovietnam tham quan khu giới thiệu toàn cảnh Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

BSR đã hoàn thành bảo dưỡng tổng thể lần 5 Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thử nghiệm thành công tăng công suất phân xưởng CDU lên 118%, RFCC lên 110%, KTU lên 140% công suất thiết kế, thử nghiệm chế biến dầu thô mới Bunga Orkid và sản xuất thành công 500 tấn sản phẩm mới hạt nhựa PP định hình nhiệt TF4035.

Nhà máy Dung Quất đang hoạt động ổn định ở công suất tối ưu. Chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng (EII) của nhà máy đã thấp hơn 100% lần đầu tiên kể từ khi đi vào vận hành, cho thấy sự nỗ lực vượt bậc của BSR trong việc tối ưu hóa hoạt động sản xuất và tiết kiệm năng lượng.

BSR cũng được Petrovietnam tuyên dương là đơn vị hoàn thành toàn diện kế hoạch quản trị 6 tháng đầu năm 2024.

Tổng giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng cuối năm, BSR tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, bao gồm rủi ro phân mảnh địa kinh tế, địa chính trị, lãi suất cao, tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu, kế hoạch nới lỏng sản lượng dầu của OPEC+. Ngoài ra, việc đàm phán mua bán dầu thô Việt Nam vẫn còn nhiều rủi ro, nhất là trong bối cảnh thị trường biến động phức tạp.

Trên cơ sở dự báo thị trường và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được phê duyệt, BSR cho biết nỗ lực đạt mục tiêu 6 tháng cuối năm 2024 gồm sản lượng sản xuất 3,33 triệu tấn (tiêu thụ 3,29 triệu tấn), tổng doanh thu 55.270 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 6.164 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội báo cáo tại hội nghị.

"Trong quá trình vận hành, BSR đã mạnh dạn thử nghiệm chế biến các loại dầu thô khác từ nước ngoài. Và việc đa dạng hóa nguồn dầu thô nguyên liệu được xem là một giải pháp quan trọng trong bối cảnh dầu thô trong nước đang suy giảm sản lượng. Trong bối cảnh khó khăn của thị trường dầu mỏ quốc tế, dầu thô trong nước vẫn là nguồn nguyên liệu chính và quan trọng nhất", Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội phát biểu.

4 nhóm giải pháp để BSR phát triển trong thời gian tới

Ông Lê Xuân Huyên - Phó tổng giám đốc Petrovietnam cho biết BSR đã đạt được nhiều thành tựu, hiệu quả kinh tế của Nhà máy Dung Quất khi con số đầu tư là 3 tỷ USD nhưng hiện BSR đã đóng góp ngân sách gần 9 tỷ USD, chưa kể những hiệu quả về kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng.

"Tôi cũng đánh giá rất cao về các quyết tâm vượt khó của BSR, nhất là thời điểm 6 tháng đầu năm 2024 khi vừa bảo dưỡng tổng thể mà vẫn thực hiện công tác sản xuất kinh doanh hiệu quả. BSR cần tiếp tục phát huy hết tinh thần nỗ lực này trong 6 tháng cuối năm để đưa cả năm về đích vượt kế hoạch", ông Lê Xuân Huyên nhấn mạnh.

Đoàn công tác Tập đoàn tham quan gian triển lãm các sản phẩm mới của Nhà máy Dung Quất.

Ông Lê Ngọc Sơn - Tổng giám đốc Petrovietnam kết luận: "BSR là một trong 4 đơn vị của tập đoàn có doanh thu trên 100.000 tỷ đồng/năm, mang lại những giá trị rất lớn cho Nhà nước, cho tập đoàn. Ngoài những giá trị kinh tế, an ninh năng lượng còn là những giá trị về làm chủ khoa học công nghệ, là doanh nghiệp tốp đầu về sáng kiến, sáng tạo".

Để vượt qua những thách thức, khó khăn trong thời gian tới, Tổng giám đốc Petrovietnam yêu cầu BSR tập trung vào 4 nhóm giải pháp. Cụ thể, công ty cần tập trung vào quản trị nguồn lực, quản trị rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới tư duy số, nâng tầm văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trên tinh thần quản trị hiện đại.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu kết luận tại hội nghị.

Trong bối cảnh thị trường dầu thô quốc tế biến động, thời gian tới được đánh giá là sẽ khó khăn cho cả Petrovietnam và BSR. BSR cần thực hiện đồng thời nhiều biện pháp quản trị để giữ sự ổn định, nhất là dự báo và đánh giá tình hình dầu thô cũng như chuẩn bị nguồn dầu thô mới cho nhà máy lọc dầu Dung Quất.

BSR xây dựng chiến lược phát triển dài hạn một cách kỹ lưỡng, đồng bộ với chiến lược của Petrovietnam tới năm 2035, đồng thời phát triển gắn bó với chuyển đổi xanh.