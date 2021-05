BRAVO 8R2 (ERP-VN) xuất sắc nằm trong Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2021

Dân trí Không chỉ được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê, BRAVO 8R2 (ERP-VN) của BRAVO còn xuất sắc lọt Top 10 Sản phẩm - dịch vụ của ngành CNTT Việt Nam năm 2021.

Giải thưởng Sao Khuê được VINASA tổ chức lần đầu tiên năm 2003 với mục đích tôn vinh, biểu dương các doanh nghiệp, cơ quan, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm và công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam. Từ năm 2005, để tăng cường hỗ trợ, định hướng cho ngành, phạm vi đối tượng giải thưởng được mở rộng tới các sản phẩm và dịch vụ của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam.

Tiếp tục sứ mệnh quảng bá, xây dựng thương hiệu cho ngành Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam, khẳng định vai trò tiên phong của VINASA với khẩu hiệu "xung kích chuyển đổi số - chia sẻ và kết nối", đồng thời thể hiện sự ủng hộ và đồng hành với "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành cũng như chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ "Made in Vietnam" do Bộ TT&TT đề ra, Giải thưởng Sao Khuê 2021 sẽ có những đổi mới quan trọng để đáp ứng các nhu cầu thực tiễn cũng như nhận diện và dẫn dắt các xu hướng mới.

Trong bối cảnh trên của ngành CNTT Việt Nam, trong năm thứ 18 Giải thưởng được tổ chức, Giải thưởng Sao Khuê 2021 tự đặt cho mình sứ mệnh quan trọng đó là "Thúc đẩy nền tảng giải pháp số - tiên phong phát triển các hệ sinh thái số".

Giải thưởng Sao Khuê năm nay có nhiều điểm mới như:

Nhóm "Các nền tảng chuyển đổi số" được bổ sung vào các nhóm đối tượng bình chọn và công nhận Giải thưởng Sao Khuê 2021. Đây là sự thay đổi thiết thực nhằm khuyến khích các doanh nghiệp CNTT đặt biệt là các doanh nghiệp lớn tiên phong đầu tư phát triển các nền tảng số.

Gia tăng các quyền lợi thiết thực cho các doanh nghiệp được trao tặng Giải thưởng Sao Khuê, cụ thể là tăng cường số lượng và chất lượng các kênh truyền thông, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được lựa chọn kênh phù hợp với định hướng truyền thông quảng bá của doanh nghiệp trong năm 2021.

Giải thưởng Sao Khuê 2021 có sự đồng hành của các Bộ, Cục, Vụ, Viện, các tổ chức Hiệp hội ngành nghề có quan tâm đến ngành phần mềm và dịch vụ CNTT, có sự bảo trợ từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ và một số Bộ liên quan có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ chính trong chuyển đổi số theo ngành/lĩnh vực.

Sau 2 tháng triển khai, Chương trình Giải thưởng Sao Khuê 2021 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức đã hoàn thành ba vòng đánh giá quan trọng bao gồm: Sơ loại hồ sơ, thuyết trình và Hội nghị đánh giá chung tuyển.

Ngày 24/04/2021 vừa qua, tại Nhà hát ca múa nhạc Quân đội, Số 130 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Lễ Công bố và trao Danh hiệu Sao Khuê 2021 đã được diễn ra trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành cùng đại diện các doanh nghiệp và cơ quan truyền thông.

Sản phẩm Phần mềm BRAVO 8R2 (ERP-VN) của Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (BRAVO) vinh dự được công nhận Danh hiệu Sao Khuê 2021. Đặc biệt, vượt qua những tiêu chí khắt khe trong việc lựa chọn Top 10 là: Doanh thu cao, tăng trưởng tốt; công nghệ vượt trội, sáng tạo đột phá; và tác động xã hội lớn, hiệu quả trên diện rộng, giải quyết bài toán bức thiết của xã hội,… BRAVO 8R2 (ERP-VN) xuất sắc lọt Top 10 Sao Khuê 2021.

Ông Ngô Đình Hải - Giám đốc Khối Công Nghệ - Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO lên nhận giải thưởng

Sản phẩm chủ lực của BRAVO là Phần mềm ERP - Giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp BRAVO 8R2 (ERP-VN) hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong việc quản lý tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp (nhân lực - tài lực - vật lực) và trợ giúp các bộ phận của doanh nghiệp thao tác nghiệp vụ và chia sẻ thông tin một cách hiệu quả thông qua quy trình xử lý công việc đã được quy chuẩn khi thiết kế phần mềm. Giải pháp BRAVO 8R2 (ERP-VN) hội tụ nhiều điểm sáng về mặt công nghệ, được xây dựng và phát triển trên nền tảng .NET Framework cùng với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL của Microsoft, sử dụng các công nghệ WinForms, WCF, SignalR, Xamarin, Angular… chạy dưới dạng ứng dụng độc lập hoặc sử dụng trình duyệt trên máy tính cá nhân, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Chính sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ và quy trình nghiệp vụ khiến BRAVO 8R2 trở thành hệ thống ERP tiên tiến phù hợp cho doanh nghiệp Việt Nam.

Top 10 sản phẩm - dịch vụ xuất sắc nhất Sao Khuê 2021

Trải qua hơn 21 năm xây dựng và phát triển, BRAVO đã nhận được sự tín nhiệm của hơn 3.600 khách hàng là các công ty, tập đoàn lớn trong cả nước, cũng như liên tục nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Đó là những minh chứng cho chất lượng sản phẩm - dịch vụ cũng như đóng góp của công ty cho sự phát triển chung của ngành CNTT và toàn xã hội. Kiên định với con đường và sứ mệnh đã chọn, BRAVO sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên chặng đường trở thành "bí quyết quản trị doanh nghiệp" cho khách hàng.

Trường Thịnh