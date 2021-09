Bộ Công Thương nói gì về loạt đề xuất gia hạn giá FIT cho dự án điện gió?

Dân trí Lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) phủ nhận thông tin việc nói gia hạn giá FIT (giá ưu đãi cố định) điện gió sau thời hạn 31/10.

Ông Hoàng Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Ảnh: P.T).

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều nay (30/9), đề cập đến đề xuất gia hạn cơ chế giá FIT cho những dự án điện gió chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ông Hoàng Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã có những chia sẻ chi tiết.

Cụ thể, theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến tháng 8/2021, hiện có 106 dự án điện gió sẽ vận hành thương mại, để kịp hưởng giá FIT (giá ưu đãi cố định).

Trong số 106 dự án này, ông Dũng cho biết có 54 dự án thuộc thẩm quyền xem xét của Bộ Công Thương. Trong 54 dự án đó, hiện có 34 dự án đã nhận hồ sơ để tiến hành công tác nghiệm thu.

"Có nhiều dự án chủ đầu tư nỗ lực đưa dự án điện gió kịp tiến độ vận hành thương mại trước ngày 31/10 để hưởng giá FIT. Tuy nhiên, trong thời gian vừa rồi, chúng tôi nhận được khá nhiều đề xuất của UBND các tỉnh, chủ đầu tư với nhiều lý do khác nhau không kịp tiến độ để hưởng giá FIT. Nhưng lý do chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chậm tiến độ các dự án, không kịp đưa vào trước ngày 31/10", ông Dũng cho hay.

Ông Dũng cho biết, theo Quyết định 39 của Thủ tướng Chính phủ, sau ngày 31/10 cơ chế giá FIT cho điện gió sẽ hết hạn, Bộ Công Thương có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất phương án đấu thầu, đấu giá, xác định giá đối với các dự án điện gió.

"Chúng tôi đang khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cơ chế phát triển với các dự án điện gió trong thời gian tới với hướng. Trong tương lai, lựa chọn nhà đầu tư sẽ thông qua hình thức đấu thầu. Việc xác định giá trên nguyên tắc thương thảo giữa chủ đầu tư với người mua điện theo khung giá quy định", ông Dũng nói điều này phù hợp với các Luật Đầu tư, Đấu thầu, Giá, Điện lực.

Lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phủ nhận thông tin việc nói gia hạn giá FIT điện gió sau thời hạn 31/10 xuất hiện trên một số phương tiện truyền thông gần đây.

Theo Quyết định 39/2018/QĐ-TTg, giá FIT ưu đãi cho điện gió trên biển là 9,8 cent một kWh và trên bờ là 8,5 cent một kWh, chưa gồm thuế VAT, áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ nhà máy có ngày vận hành thương mại trước 1/11/2021 và áp dụng trong 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Nguyễn Mạnh