Bộ Công Thương: Chưa có khiếu nại chính thức về xăng E10 gây hại động cơ

Bộ Công Thương vừa thông tin thêm về quá trình xây dựng và ban hành thông tư số 50/2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Ngay khi Thông tư 50 được ban hành, Bộ Công Thương cho biết đã phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có liên quan… triển khai ngay các nội dung của Thông tư.

Các nội dung bao gồm: chuẩn bị nguồn cung xăng khoáng, E100; chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu chứa, phối trộn E10; nâng cấp, chuẩn bị hạ tầng phân phối xăng E10 đến người tiêu dùng…

Cơ quan chức năng cho biết PV OIL đã thử nghiệm phân phối E10 tại Hà Nội và Hải Phòng từ đầu tháng 8/2025 và chính thức phân phối xăng E10 trên toàn hệ thống gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày 15/5.

Trong khi đó, Petrolimex thử nghiệm bán E10 tại một số cửa hàng trên địa bàn TPHCM, Vũng Tàu và chính thức phân phối trên toàn hệ thống từ ngày 20/5. Bộ Công Thương đánh giá, các doanh nghiệp lớn đã vào cuộc và các đơn vị còn lại cũng đang chuẩn bị các phương án để tham gia lộ trình.

Bộ Công Thương khẳng định đơn vị này và các doanh nghiệp đã phân phối xăng E10 chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của động cơ từ phía người sử dụng xăng.

Về nguồn cung ethanol (E100), cơ quan quản lý cho biết với mức tiêu thụ xăng của cả nước khoảng 1 triệu m3/tháng, thì lượng ethanol cần khoảng 100.000 m3/tháng, từ nguồn sản xuất trong nước hiện có khoảng 25.000 m3/tháng và nhập khẩu khoảng 75.000 m3/tháng. Về cơ bản, các doanh nghiệp đã chủ động đủ để đáp ứng nhu cầu phối trộn.

Theo Bộ Công Thương, đến 23/4 đã có 13/26 thương nhân đầu mối xăng dầu đã và đang đầu tư hệ thống phối trộn xăng sinh học. Trong đó, 3 doanh nghiệp lớn gồm Petrolimex, PV OIL và Saigon Petro có tổng công suất khoảng 890.000 m3/tháng, đáp ứng khoảng 89% nhu cầu nếu toàn bộ thị trường dùng E10.

Nếu thêm 10 doanh nghiệp đang chờ cấp phép đi vào hoạt động, tổng công suất phối trộn sẽ đạt khoảng 1,18 triệu m3/tháng, vượt nhu cầu tiêu thụ khoảng 1 triệu m3/tháng.

Ngoài ra, nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn cũng có thể phối trộn E5, E10 với công suất 20.000-40.000 m3/tháng từ tháng 5 và tăng lên 70.000-90.000 m3/tháng từ tháng 6 khi cần.

Về phân phối, Bộ Công Thương cho biết hệ thống hạ tầng xăng dầu hiện đã được đầu tư đồng bộ trên toàn quốc và có kinh nghiệm kinh doanh xăng E5, nên có thể tiếp nhận E10 mà không cần đầu tư mới quy mô lớn.

Tuy nhiên, các bồn chứa, cột bơm, đường ống và phương tiện vận chuyển xăng RON 95 cần được làm sạch, nâng cấp để phù hợp với E10, phát sinh thêm chi phí và có thể gây gián đoạn tạm thời.

Các doanh nghiệp lớn như Petrolimex và PV OIL hiện chiếm khoảng 70-75% thị phần bán lẻ, được đánh giá cơ bản không gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi.