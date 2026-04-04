Bộ Công Thương cam kết không để thiếu điện mùa khô 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/4, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã trả lời về lo ngại thiếu điện trong cao điểm mùa hè, khẳng định quan điểm nhất quán của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ là “tuyệt đối không để thiếu điện”, dù bối cảnh còn nhiều thách thức.

"Đây là một mục tiêu vô cùng khó khăn nhưng chúng ta phải cố gắng đạt được", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo ông Tân, để chuẩn bị cho năm 2026, Bộ Công Thương đã phê duyệt phương án vận hành hệ thống điện quốc gia, trong đó xây dựng các kịch bản dự phòng cho giai đoạn cao điểm mùa khô, với mức tăng trưởng phụ tải dự kiến lên tới 14,1%.

Về diễn biến cụ thể, sản lượng điện trong tháng 4 được dự báo tăng khoảng 6,07% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung cả năm 2026, tổng sản lượng điện toàn hệ thống ước đạt khoảng 350 tỷ kWh, tương ứng mức tăng trưởng 7,92%.

Thứ trưởng cho biết thêm, trong 3 tháng đầu năm, việc cung ứng điện cơ bản được đảm bảo, với mức tăng trưởng phụ tải thực tế đạt khoảng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh quan điểm của Chính phủ là tuyệt đối không để thiếu điện (Ảnh: VGP).

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương cho biết sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh điện quốc gia, trong đó trọng tâm là tăng cường theo dõi, dự báo và chủ động xây dựng các phương án ứng phó.

Bộ đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời trong quý I/2026 tổ chức các đoàn công tác làm việc trực tiếp với các đơn vị trong toàn chuỗi cung ứng điện, từ khâu phát điện, truyền tải đến nguồn cung nhiên liệu đầu vào. "Chúng tôi tin tưởng rằng việc cung ứng điện cả năm 2026 sẽ được đảm bảo", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng thừa nhận vẫn còn nhiều thách thức. Trước hết là công tác lập kế hoạch vận hành gặp khó do yếu tố thời tiết, đặc biệt là tác động của El Nino. Bên cạnh đó, việc bảo đảm nguồn nhiên liệu cho phát điện vẫn tiềm ẩn rủi ro. Ngoài ra, các hồ thủy điện phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ như phát điện, cấp nước hạ du, chống hạn và phục vụ tưới tiêu.

Tái khẳng định quan điểm “không để thiếu điện, đặc biệt trong cao điểm mùa khô”, Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống thời tiết cực đoan, tránh để xảy ra đứt gãy nguồn cung do nguyên nhân chủ quan.

Bộ cũng đã yêu cầu các tổng công ty điện lực, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và Hà Nội phối hợp với khách hàng lớn để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sử dụng điện hợp lý, góp phần giảm áp lực cho hệ thống.