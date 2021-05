Bitexco và khát vọng kiến tạo môi trường kinh doanh lý tưởng cho giới thương nhân

Dân trí Nguồn cảm hứng kiến tạo The Manor Central Park không chỉ đến từ tinh hoa 36 phố phường, mà còn là những khu phố nổi tiếng náo nhiệt, nơi quy tụ cộng đồng thương nhân tinh hoa khắp thế giới.

Ảnh: The Manor Central Park

Những biểu tượng về thương mại trên thế giới

Theo Công ty tư vấn đa quốc gia Mercer's 2020 Cost of Living Survey, Tokyo đứng thứ ba trong số những thành phố đắt đỏ nhất cho người nước ngoài sinh sống. Và một trong những nơi hội tụ tầng lớp thượng lưu tại Tokyo chính là Ginza - con phố thương mại có lịch sử hàng trăm năm tại đất nước mặt trời mọc.

Nhiều quan chức tại Ginza từng nắm giữ đặc quyền xử lý bạc, nên hầu hết họ đều có cuộc sống rất thịnh vượng. Để sở hữu một m2 đất ở Ginza, giới nhà giàu phải bỏ ra ít nhất 45,92 triệu yên (tương đương gần 9,9 tỷ đồng), theo thống kê của Cơ quan Thuế Nhật Bản vào tháng 7/2020. Bất chấp mức giá đắt đỏ, những thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới đều chọn Ginza làm "đại bản doanh", nổi bật là Chanel, Dior, Gucci, Louis Vuitton hay các thương hiệu điện tử nổi tiếng như Apple, Samsung…

Đến Ginza ngày nay, du khách không khỏi choáng ngợp vì sự hào nhoáng, sôi động và sầm uất của khu phố trải khắp bởi cửa hàng, cửa hiệu luôn tấp nập, nhộn nhịp khách ghé thăm. Về đêm, những quán bar, đường phố, câu lạc bộ, chương trình biểu diễn nghệ thuật ngập tràn trong thứ không khí sôi động bất tận, tạo nên sức hút khó cưỡng riêng có của Ginza trong suy nghĩ du khách toàn thế giới.

Nếu như Ginza là biểu tượng giao thương của nước Nhật, thì Manhattan là thủ phủ tài chính, thương mại, "trái tim" của thành phố New York - Mỹ. Nơi đây quy tụ những trung tâm thương mại nhộn nhịp, các tòa nhà chọc trời, biểu tượng cho sự phát triển rực rỡ của nền kinh tế xứ cờ hoa, cùng các nhà thờ thấm đẫm lịch sử hàng trăm năm, những khu phố châu Âu kiểu mẫu.

Những tòa nhà chọc trời tại Manhattan (New York - Mỹ) là biểu tượng cho sự phát triển rực rỡ của nền kinh tế xứ cờ hoa. (Ảnh: Pexels)

Trong nhiều năm, New York luôn đứng đầu danh sách hấp dẫn giới siêu giàu nhất thế giới. Và với tổ hợp nhà chọc trời Billionaires' Row - biểu tượng của bất động sản, Wall Street - trung tâm của thị trường chứng khoán tài chính cùng Fifth Avenue - đại lộ của giới thời trang, Manhattan thu hút đông đảo triệu phú, tỷ phú tới làm việc nhất thế giới.

Năm 2019, giá thuê nhà trung bình tại đây chạm mốc 3.217 USD/tháng (khoảng 77 triệu đồng). Cư dân phải chi 38.604 USD (gần 930 triệu đồng) để thuê nhà trong một năm, con số cao hơn 3/4 mức lương trung bình/năm của người Mỹ.

Ginza hay Manhattan đều là những khu phố giao thương, là biểu tượng của thương mại và niềm tự hào của mỗi quốc gia.

Hà Nội - nơi quần tụ của tầng lớp thương nhân tinh hoa

Tại Việt Nam, Thủ đô ngàn năm văn hiến cũng mang trong mình sứ mệnh ấy. Trong nhiều thế kỷ, mảnh đất Hà Thành luôn thu hút những thương nhân, nghệ nhân tài năng bậc nhất.

Từ thời Lý - Trần, thuyền buôn các nước tới nước ta, theo sông Hồng vào kinh đô buôn bán, biến Thăng Long thành một đô thị quốc tế, nơi hội tụ những thương nhân tài giỏi trong và ngoài nước. Bên cạnh sự phát triển rực rỡ của thương mại, các yếu tố văn hóa Tây phương như kiến trúc, thiên văn, địa lý, toán học… cũng đã du nhập vào Thăng Long.

Hoạt động giao lưu, làm ăn với đối tác ngoại quốc giúp những nhà buôn đất Hà Thành có cơ hội tiếp cận với những tư tưởng mới và đạt được nhiều thành tựu lớn. Chân dung tiêu biểu mô tả về giới thương nhân tinh hoa Hà Thành có thể kể đến Bạch Thái Bưởi, một trong những người giàu có nhất Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Ông hùn vốn với người Pháp trở thành nhà cung cấp nguyên liệu cho dự án xây dựng tuyến đường sắt lớn nhất Đông Dương thời bấy giờ, bắt đầu từ cây cầu dài 3.500m nối Hà Nội với Gia Lâm - cầu Long Biên ngày nay.

Từ thành công này, thương nhân cũng chuyển hướng kinh doanh vận tải đường thủy, từ chỗ có 3 tàu đi thuê, khai thác trên 2 tuyến đường thủy, sau 10 năm, ông sở hữu gần 30 tàu lớn bé và sà lan chạy trên 17 tuyến hàng hải trong và ngoài nước, vươn đến Hồng Kông, Nhật Bản, Philippines, Trung Quốc, Singapore... Đỉnh cao trong sự nghiệp của Bạch Thái Bưởi là tổ chức đóng tàu Bình Chuẩn với sự thiết kế thi công của đoàn thợ thầy người Việt.

Có thể nói, chính cái nôi giao thương Thăng Long ngày đó đã hun đúc ý chí tự cường cho nhà tư sản dân tộc Bạch Thái Bưởi khát vọng vươn tầm quốc gia và thế giới. Ngoài Bạch Thái Bưởi, các doanh nhân như Trịnh Văn Bô, Nguyễn Sơn Hà… cũng là những thương nhân nổi tiếng, những con người tinh hoa đã góp phần tạo nên sức sống của mảnh đất Kinh Kỳ.

Chính những thương nhân tinh hoa đã góp phần quan trọng tạo nên sức sống của mảnh đất Kinh Kỳ xưa và Hà Nội hiện đại ngày nay. (Ảnh: Shutterstock)

Khu đô thị của cộng đồng thương nhân tinh hoa

Trải qua lịch sử ngàn năm, Hà Nội của hôm nay vẫn là mảnh đất hội tụ tinh hoa, thu hút những doanh nhân tài giỏi nhất. Họ cũng là nguồn cảm hứng để Bitexco kiến tạo nên một khu đô thị quốc tế nơi cửa ngõ phía Tây Nam thành phố.

Hơn 15 năm trước, trên vùng đất hoang sơ phía Tây thành phố, The Manor Hanoi ra đời với tâm huyết của chủ đầu tư Bitexco, là xây dựng một khu đô thị, cộng đồng để người dân sống và cảm thấy hạnh phúc. Vượt lên giá trị là một chốn an cư cao cấp, The Manor Hanoi hội tụ những yếu tố để mang tới một cuộc sống vừa tiện nghi vừa đẳng cấp. Cộng đồng cư dân chọn lọc, có gu, văn hóa cao, văn minh và hội nhập quốc tế đã tạo nên giá trị cộng thêm cho The Manor Hanoi, biến nơi đây thành "một Paris giữa lòng Hà Nội".

Thì với The Manor Central Park ra mắt thị trường năm 2017, mong muốn của chủ đầu tư không chỉ là xây dựng một chốn an cư hạnh phúc, mà còn là một môi trường kinh doanh lý tưởng cho các thương nhân hiện đại. Ở đó, chức năng thương mại với những dãy phố kinh doanh trải dài theo những con đường lớn nhỏ nội khu.

Chức năng thương mại với những dãy phố kinh doanh trải dài theo những con đường lớn nhỏ nội khu đô thị. (Ảnh: The Manor Central Park)

Trên quy mô 89,7ha, chủ đầu tư phát triển những dãy nhà phố thương mại, nhà liền kề, biệt thự... mang tinh thần của Hà Nội 36 phố phường, kế thừa nếp giao thương truyền thống. Các căn nhà phố thương mại tại đây được quy hoạch liền nhau, không có tường bao ngăn cách. Quy hoạch mở kết nối nội - ngoại khu giúp cư dân vừa có không gian riêng tư, vừa giao lưu cộng đồng, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, kinh doanh, kế thừa nếp sống tương thân tương ái của người Việt.

Tại The Manor Central Park, người ta còn bắt gặp sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa những nếp nhà "36 phố Hàng" với sự sôi động, náo nhiệt của những đô thị không ngủ nổi tiếng thế giới như Manhattan, Ginza… Dự án quy hoạch theo mô hình một thành phố thu nhỏ, chia hai phần đối xứng nhau qua Công Viên Trung Tâm.

Trong đó, Khu Phố Đông đang mở bán nổi bật hơn về chức năng thương mại sôi động (Vibrant) với hệ tiện ích nội khu đa dạng và kiểu mẫu, phố đi bộ tấp nập hay tỷ lệ áp đảo loại hình nhà phố thương mại. Với sự chuyên tâm và trau chuốt của chủ đầu tư, The Manor Central Park hứa hẹn sẽ hình thành những "phố Hàng" hiện đại đầy náo nhiệt, phồn thịnh.

Ngoài những hoạt động thương mại, các mặt hàng, dịch vụ đa dạng, những sự kiện, lễ hội đầy màu sắc văn hóa cũng nằm trong kế hoạch của Bitexco trong việc biến The Manor Central Park thành một tâm điểm giao thương, một "bất động sản điểm đến" - nơi nhất - định - phải - đến khi khách thăm quan, du lịch có dịp ghé thăm Thủ đô trong tương lai.

Trường Thịnh