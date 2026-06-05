Bitcoin lao dốc: Dòng vốn tỷ USD tháo chạy sang AI và SpaceX?

Cú sốc tâm lý và chuỗi ngày rực lửa của tiền số

Bitcoin vừa kết thúc phiên thứ 5 liên tiếp chìm trong sắc đỏ, đánh dấu chuỗi lao dốc dài nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Theo dữ liệu cập nhật từ Bloomberg, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã bốc hơi khoảng 13% giá trị chỉ trong một tuần, có thời điểm xuyên thủng mốc 61.322 USD và lùi sát về vùng đáy của 4 tháng qua.

Áp lực bán trên thị trường hiện hữu rõ nét qua những con số biết nói. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy gần 4 tỷ USD các vị thế mua đặt cược vào đà tăng đã bị xóa sổ kể từ đầu tuần, riêng trong vòng 24 giờ qua có khoảng 594 triệu USD bị thanh lý bắt buộc. Khi các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy không thể gồng lỗ, hệ thống tự động xả hàng đã tạo ra một vòng xoáy bán tháo khốc liệt.

Bitcoin vừa ghi nhận chuỗi giảm giá dài nhất trong gần 10 tháng khi tâm lý bi quan bao trùm thị trường tiền số (Ảnh: BNC).

Bên cạnh áp lực chốt lời, thị trường còn hứng chịu cú sốc tâm lý lớn từ Strategy, doanh nghiệp đang nắm giữ kho dự trữ bitcoin trị giá khoảng 53 tỷ USD. Việc công ty này bất ngờ bán ra 32 bitcoin để phục vụ việc trả cổ tức đã làm lung lay niềm tin của giới đầu tư. Dù quy mô giao dịch chỉ vỏn vẹn 2,5 triệu USD, động thái này đi ngược hoàn toàn với cam kết nắm giữ dài hạn từng được ban lãnh đạo công ty nhiều lần khẳng định.

Nguồn cung gia tăng trong khi lực cầu yếu đi rõ rệt. Động lực chính nâng đỡ thị trường hồi đầu năm là các quỹ ETF giao ngay nay đã trở thành gánh nặng. Nhà đầu tư đã rút ròng gần 4,4 tỷ USD khỏi các ETF bitcoin tại Mỹ trong 13 phiên giao dịch liên tiếp. Tổng tài sản quản lý của các quỹ này nhanh chóng bốc hơi hàng chục tỷ USD, phản ánh sự thận trọng cực độ của dòng vốn tổ chức.

Bài toán chi phí cơ hội và sức hút từ AI

Nguyên nhân sâu xa của đợt sụt giảm không nằm ở nội tại công nghệ của bitcoin mà đến từ bài toán chi phí cơ hội trong đầu tư. Bitcoin đang dần đánh mất những câu chuyện hấp dẫn từng giúp tài sản này thu hút dòng tiền. Đồng tiền này hiện không còn phản ứng nhạy bén như một loại "vàng kỹ thuật số" trước các bất ổn toàn cầu, cũng không thể hiện vai trò phòng ngừa lạm phát hay đi cùng nhịp với nhóm cổ phiếu tăng trưởng.

Trong khi bitcoin chật vật tìm đáy, chứng khoán Mỹ lại liên tiếp thiết lập các kỷ lục mới nhờ động lực từ ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Những cái tên quen thuộc như AMD, Intel hay Micron Technology đã chứng kiến thị giá nhân đôi từ đầu năm. Sự chênh lệch về tỷ suất sinh lời khiến dòng tiền đầu cơ nhanh chóng từ bỏ thị trường tiền số để chạy theo các nhóm ngành có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng hơn.

Ông Rob Ginsberg từ Wolfe Research cho biết rằng AI và ngành bán dẫn đang hút cạn lượng thanh khoản dư thừa trên thị trường tài chính. Việc nhắm mắt mua cổ phiếu chip có thể mang lại cơ hội nhân đôi, nhân ba tài khoản chỉ trong vài tuần, khiến sức hấp dẫn của tiền số suy giảm nghiêm trọng trong mắt các nhà giao dịch cá nhân.

Không dừng lại ở cổ phiếu niêm yết, dòng vốn tỷ USD còn đang chực chờ đổ vào các thương vụ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của những gã khổng lồ công nghệ.

Theo ông Stephane Ouellette từ FRNT Financial, giới đầu tư đang ráo riết bán tài sản số để thu tiền mặt, chuẩn bị đạn dược cho đợt IPO lịch sử của SpaceX sắp tới. Sự giao thoa về khẩu vị rủi ro giữa nhóm người mua bitcoin và nhóm đầu tư vào các dự án không gian, AI càng đẩy nhanh tốc độ rút vốn khỏi thị trường mã hóa.

Đáy ngắn hạn hay mở màn chu kỳ khắc nghiệt?

Giới đầu tư tiền số hiện đổ dồn vào những công bố giao dịch tiếp theo của quỹ Strategy.

Theo chuyên gia Geoffrey Kendrick từ Standard Chartered, lịch sử có thể lặp lại giống giai đoạn cuối năm 2022. Nếu công ty này quyết định giải ngân mua vào lượng bitcoin lớn gấp hàng chục lần số vừa bán ra, đây sẽ là liều thuốc trợ tim quan trọng, phát đi tín hiệu tạo đáy ngắn hạn cho toàn thị trường.

Tuy nhiên, bức tranh dài hạn vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các nhà phân tích từ Wolfe Research lưu ý rằng chu kỳ 4 năm của thị trường tiền số vẫn đang phát huy tác dụng.

Dữ liệu lịch sử chỉ ra các đợt suy giảm thường kéo dài trung bình 381 ngày với mức chiết khấu có thể lên tới 79% từ vùng đỉnh. Nếu kịch bản này diễn ra đúng nhịp độ, tài sản số lớn nhất thế giới hoàn toàn có nguy cơ lùi về dưới ngưỡng 40.000 USD trong quý cuối năm nay.