BIC trao hơn một tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại Bến Tre

Khách hàng được chi trả bảo hiểm là ông Trần Văn Đạt vay vốn tại Chi nhánh BIDV Đồng Khởi. Sau khi được cán bộ ngân hàng BIDV tư vấn về quyền lợi bảo hiểm, khách hàng đã tham gia sản phẩm bảo hiểm Người vay vốn BIC Bình An.

Đại diện BIC (ngoài cùng bên trái) trao bảng tượng trưng số tiền trị giá 1,05 tỷ đồng cho gia đình khách hàng Trần Văn Đạt (Ảnh: BIC).

Ngày 22/4/2022, khách hàng Trần Văn Đạt không may tử vong do tai nạn lao động. Ngay khi nhận được thông tin, BIC đã phối hợp với Chi nhánh BIDV tại địa bàn tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình khách hàng, đồng thời tích cực hướng dẫn các bên liên quan hoàn thiện thủ tục để nhanh chóng chi trả bảo hiểm cho thân nhân khách hàng. Số tiền chi trả cho gia đình ông Đạt là 1,05 tỷ đồng, bao gồm: Dư nợ gốc, lãi vay tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm; hỗ trợ chi phí nằm viện trong thời gian điều trị; hỗ trợ tiền lãi trong thời gian hoàn thiện thủ tục chi trả bảo hiểm và trợ cấp mai táng…

Tại buổi lễ chi trả, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, vợ của khách hàng Trần Văn Đạt đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới BIDV và BIC. Sự quan tâm, động viên và nhiệt tình, chu đáo trong việc giải quyết thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm đã giúp gia đình an tâm hơn để ổn định cuộc sống, giảm bớt gánh nặng kinh tế ở giai đoạn khó khăn này.

Sản phẩm bảo hiểm BIC Bình An đang được cung cấp tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng có liên kết với BIC trên toàn quốc. Với quyền lợi bảo hiểm đa dạng, phí bảo hiểm cạnh tranh, BIC Bình An được đánh giá là một trong những sản phẩm bảo hiểm tốt nhất trên thị trường hiện nay với quyền lợi bảo hiểm lên tới 10 tỷ đồng, trợ cấp cho khách hàng các chi phí nằm viện do tai nạn, chi trả tiền lãi vay trong thời gian chờ xử lý hồ sơ khiếu nại và hỗ trợ chi phí mai táng.