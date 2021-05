Dân trí Một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở tỉnh Phú Yên đã bị phạt hơn 650 triệu đồng vì bán xăng, dầu không rõ nguồn gốc, chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế ký Quyết định 557 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH xăng dầu Khánh Quỳnh (TT. Phú Thứ, huyện Tây Hòa) vì hành vi mua, bán xăng dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, ngày 22/4.

Cụ thể, Công ty TNHH xăng dầu Khánh Quỳnh bị xử phạt 35 triệu đồng về hành vi mua 4.500 lít dầu DO 0,05S-II không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 616,1 triệu đồng về hành vi bán 8.353 lít xăng RON95-III có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Ngoài xử phạt hành chính, UBND tỉnh Phú Yên cũng tịch thu 4.500 lít dầu DO 0,05-II không rõ nguồn gốc xuất xứ và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 2 tháng đối với doanh nghiệp này.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) bắt quả tang Công ty TNHH xăng dầu Khánh Quỳnh, do ông Mai Tấn Toàn làm chủ, có hành vi mua 4.500 lít dầu DO 0,05SII không rõ nguồn gốc xuất xứ; bán 8.353 lít xăng RON95-III có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng nên lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm.

Trung Thi