Dân trí Trong bối cảnh "tranh tối tranh sáng" của thị trường kim cương hiện nay, rất nhiều người mua thiếu hiểu biết đã bị móc túi bởi những cửa hàng trang sức thiếu uy tín, cố tình lập lờ các tiêu chí để làm giá cho những viên kim cương kém phẩm chất.

Vậy làm thế nào để chọn được viên kim cương thiên nhiên kiểm định GIA đảm bảo chất lượng? Nên lựa chọn kiểu kim cương nào để có mẫu nhẫn kim cương đẹp nhất? Tất cả sẽ có câu trả lời ở trong bài viết dưới đây.

Kim cương thiên nhiên là gì?

Trong tự nhiên, kim cương xuất hiện dưới dạng những khối kim cương thô, được tạo thành từ 99,95% tinh thể carbon dưới điều kiện nhiệt độ và áp lực cao ở sâu trong lòng đất qua hàng triệu năm. Khối lượng riêng của kim cương thiên nhiên dao động ở mức 3.51g/cm3. Theo thang đo độ cứng Mohs, độ cứng của kim cương thiên nhiên là 10, đây là con số tuyệt đối không có loại đá quý nào có thể vượt qua được. Chúng được con người khai thác, cắt gọt và mài dũa tỉ mỉ để trở thành những viên kim cương thiên nhiên với nhiều hình dáng khác nhau, đồng thời tối ưu ánh sáng và lửa (độ rực rỡ) của viên kim cương.

5 bí kíp lựa chọn viên kim cương thiên nhiên ưng ý

Bí kiếp 1: Am hiểu về 4Cs

Cho tới tận giữa thế kỷ 20, trên thị trường vẫn chưa có bất kỳ tiêu chuẩn đánh giá kim cương nào được đồng thuận và phổ biến cho tới khi GIA (Gemological Institute of America - cơ quan giám định đá quý Hoa Kỳ) tạo ra bộ tiêu chuẩn đầu tiên, được biết tới là 4Cs. Sự ra đời của nó mang đến hai ý nghĩa vô cùng quan trọng: một là chất lượng kim cương có thể được đánh giá bằng một hệ tiêu chuẩn quốc tế, và hai là người mua kim cương từ nay có thể xác định giá trị xứng đáng với ngân sách đầu tư của họ.

Tiêu chuẩn 4Cs bao gồm:

Color - Màu sắc: Màu sắc của kim cương là một trong những yếu tố phản ánh đúng nhất giá trị đích thực của nó và được xếp hạng từ D (không màu) tới Z (vàng). Viên kim cương càng trong suốt thì giá trị càng cao.

Cut - Kỹ thuật cắt mài: Yếu tố này đánh giá cách mà kỹ thuật cắt giúp viên kim cương bộc lộ được hết các ưu điểm của nó. Trong 4Cs, Cut là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến vẻ đẹp của viên kim cương nhưng người chơi kim cương không chuyên lại ít tìm hiểu.

Clarity - Độ tinh khiết: Nhân tố này kiểm định các tinh thể, mây, đốm trắng đục hoặc bụi li ti nhỏ của viên đá. Không có viên kim cương thiên nhiên nào hoàn toàn tinh khiết 100% nhưng càng sạch thì giá trị của nó càng lớn. Những viên kim cương có độ sạch như VVS1 (Rất rất ít tì vết bên trong), IF (Không có tì vết bên trong), FL (Không tì vết) được xem như gần như hoàn hảo về độ sạch.

Carat: đơn vị đo trọng lượng, với 1 carat tương ứng với 0.2 gram kim cương. Khi không xét đến những yếu tố khác, viên kim cương càng lớn thì giá trị càng cao vì chúng hiếm hơn và hấp dẫn hơn. Tuy thế, hai viên kim cương có cùng trọng lượng có thể có mức giá hoàn toàn khác nhau vì còn phụ thuộc vào các yếu tố khác của 4Cs như Màu sắc, Độ tinh khiết và Dạng cắt.

Bí kiếp 2: Chọn hình dáng kim cương phù hợp phong cách

Một trong những ấn tượng đầu tiên khi người ấy của bạn nhìn vào chiếc nhẫn chính là hình dáng của viên kim cương chủ. Bạn có thể chọn kim cương tròn, dạng cắt kinh điển với 58 mặt cắt cho ánh sáng và lửa kim cương rực rỡ nhất. Nếu tìm kiếm một viên kim cương để thể hiện cá tính riêng, ít đụng hàng, bạn có thể cân nhắc những viên kim cương Fancy shape như kim cương giác tầng (Emerald), trái tim, vuông (princess), giọt nước (pear), hạt dưa (Marquise),...

Bí kiếp 3: Kiểm tra giấy chứng nhận

Bất kỳ viên kim cương được kiểm định đầy đủ nào cũng đi cùng với giấy chứng nhận. Nhà cung cấp có nhiệm vụ cung cấp cho bạn giấy chứng nhận chất lượng cung cấp bởi cơ quan kiểm định cùng với thông tin về xuất xứ và mã số riêng (mã cạnh) của viên kim cương đó. Ví dụ với mã số kim cương kiểm định bởi GIA, bạn có thể tự mình tra cứu thông tin đầy đủ của viên kim cương trên website. Đây cũng là một cách giúp bạn yên tâm mua sắm và không rơi vào bẫy giấy kiểm định kim cương GIA giả trên thị trường. Ngoài ra, giấy chứng nhận còn cung cấp thêm nhiều chỉ số chi tiết hơn về viên kim cương như độ bóng (polish) hay tính huỳnh quang (fluorescence). Với người tìm hiểu kỹ về kim cương thì những chỉ số này rất quan trọng bên cạnh 4Cs bởi chúng giúp định giá viên kim cương chính xác hơn.

Một viên kim cương có huỳnh quang là một viên kim cương phát ra ánh sáng (95% trường hợp là ánh sáng màu xanh dương) khi được đặt trong môi trường có tia UV. Dựa trên mức độ phát sáng, GIA phân cấp độ huỳnh quang trong thang đo từ None (hoàn toàn không có tính huỳnh quang) đến Faint, Medium, Strong và Very strong với mức độ tăng dần. Giá của một viên kim cương có huỳnh quang có thể thấp hơn đến 20% so với một viên không có fluorescence mặc dù tất cả các thông số 4C như nhau. Sự khác biệt sẽ càng lớn đối với kim cương có các nước cao như D-E-F và kích thước lớn từ 1 carat trở lên.

Bí kiếp 4: Tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia

Dù bạn là người chơi kim cương chuyên hay không chuyên, hãy nhờ đến sự tư vấn của một chuyên gia có kinh nghiệm. Việc này sẽ giúp bạn yên tâm mua sắm và tìm kiếm được viên kim cương ưng ý với mức chi phí hợp lý hơn.

Bí kiếp 5: Địa chỉ mua hàng uy tín với chính sách dịch vụ minh bạch

Đối với một món trang sức có giá trị cao và khó thẩm định như trang sức kim cương thiên nhiên, việc lựa chọn một nhà cung cấp uy tín là cực kỳ quan trọng. Trong bài viết này, chúng tôi xin gợi ý một trong những nơi bạn có thể tìm thấy những mẫu trang sức kim cương thiên nhiên, thiết kế riêng đẹp được ưa chuộng và tin tưởng tại TPHCM: Tierra Diamond - Kim cương thiên nhiên.

Là đơn vị liên kết mạng lưới kim cương toàn cầu được chứng nhận bởi GIA, Tierra Diamond có nguồn tìm kiếm kim cương uy tín trên phạm vi toàn thế giới, sẵn sàng đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào của khách hàng với những viên kim cương thiên nhiên kiểm định quốc tế có chất lượng cao nhất. Bạn có thể tham khảo bảng giá kim cương kiểm định GIA của Tierra Diamond để chọn được viên kim cương hoàn hảo nhất trong tầm giá.

Bên cạnh đó, Tierra Diamond là đơn vị thiết kế và chế tác trang sức kim cương đẹp tinh tế, thanh lịch theo yêu cầu rất được các bạn trẻ yêu thích. Từng mẫu trang sức kim cương hiện đại, sang trọng đều được thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia sáng tạo có gu thẩm mỹ tinh tế và chế tác bởi những người thợ kim hoàn lành nghề để tạo ra những sản phẩm thủ công tinh xảo, truyền tải được mọi giá trị bạn muốn gửi gắm vào trong đó. Để sản phẩm ra đời có độ hoàn hảo tuyệt đối từ thiết kế đến thi công, Tierra cung cấp bản phối cảnh 3D chính xác và hoàn mỹ ở mọi góc nhìn bên cạnh bản vẽ 2D.

Tierra Diamond luôn cam kết sử dụng các chất liệu cao cấp, vàng đúng tuổi, đúng hàm lượng, luôn luôn minh bạch về thông số cũng như quy trình sản xuất ra mỗi sản phẩm. Đến với Tierra, bạn có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ quy trình thiết kế và chế tác diễn ra ngay tại cửa hàng và đội ngũ tư vấn viên trực tiếp 1:1 sẵn sàng giúp tìm ra phương án lý tưởng nhất với mức giá và chính sách thu đổi vô cùng cạnh tranh.

Trường Thịnh