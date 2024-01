Bí kíp giúp 379 hành khách thoát nạn thần kỳ khỏi máy bay Nhật Bản bốc cháy

Theo Reuters, trước thời điểm xảy ra sự cố vào tối 2/1, chuyến bay JAL516 khởi hành từ Sapporo đến sân bay Haneda, Tokyo đã được kiểm soát không lưu cho phép hạ cánh bình thường. Tuy nhiên, ngay khi hạ cánh xuống đường băng vào khoảng 17h46 tai nạn đã xảy ra.

Vụ tai nạn diễn ra quá nhanh khiến phi hành đoàn JAL516 cũng như kiểm soát mặt đất ở Haneda bất ngờ. Ngay khi hạ cánh, sự cố đã khiến lửa bao trùm chiếc A350 nhưng 379 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay JAL516 đã sơ tán khỏi máy bay một cách thần kỳ.

Giữ bình tĩnh

Hành khách cho hay tiếng nổ xuất hiện ngay khi máy bay hạ cánh. Toàn bộ khoang ngập khói chỉ trong vài phút, cảnh tượng này đã khiến nhiều người hoảng loạn, một số la hét trong sợ hãi, chạy qua lại lối đi giữa các hàng ghế.

Vào thời khắc quan trọng đó, các tiếp viên đã giữ bình tĩnh, hướng dẫn hành khách cúi người, bịt mũi và miệng, kêu gọi họ hợp tác trong lúc chờ máy bay dừng hẳn.

Chỉ vài giây sau khi chiếc Airbus ngừng trượt trên đường băng, tiếp viên mở cửa thoát hiểm ở phía trước, kích hoạt máng trượt khẩn cấp. Do cửa ở phía sau và giữa máy bay đã bị kẹt, họ chỉ có thể hướng dẫn hành khách di chuyển lên phía trước để thoát khỏi khoang ngập khói.

"Chúng tôi cúi người xuống sàn. Cửa khẩn cấp mở ra và chúng tôi di chuyển về phía đó. Mùi khói trong khoang thật kinh khủng. Chúng tôi không biết mình phải đi đâu nên cứ thế chạy ra ngoài", Anton Deibe, hành khách 17 tuổi người Thụy Điển, chia sẻ với NBC News.

Bỏ lại toàn bộ hành lý

Theo các nhân chứng trên chuyến bay JAL516, khi ngọn lửa bắt đầu bao trùm máy bay và khói bắt đầu tràn vào khoang hành khách, mọi người bắt đầu di chuyển về các lối thoát hiểm theo hướng dẫn của tiếp viên. Nhờ sự hướng dẫn của các tiếp viên, hành khách đã bỏ lại toàn bộ hành lý xách tay, bình tĩnh di chuyển theo hướng được chỉ.

Theo các cơ quan an toàn hàng không, việc cố gắng mang theo hành lý xách tay sẽ làm tăng nguy cơ thiệt hại về người trong quá trình sơ tán.

"Phi hành đoàn chắc chắn đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Gần như không có hành khách nào mang theo hành lý xách tay. Thật là kỳ diệu khi tất cả hành khách đều thoát ra ngoài an toàn", Paul Hayes, giám đốc an toàn hàng không của công ty tư vấn hàng không Ascend (Anh), chia sẻ với Reuters.

Máy bay A350 của Japan Airlines bốc cháy tại sân bay quốc tế Haneda (Ảnh: Reuters).

Tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn

Quá trình sơ tán trật tự, có kỷ luật của hành khách và phi hành đoàn đã tạo nên kỳ tích trong vụ cháy máy bay ở Tokyo.

Giới chuyên gia cho rằng đây là một "phép màu", nhưng không phải do tự nhiên mà có, mà là kết quả của kỷ luật thoát hiểm được hãng Japan Airlines dày công xây dựng trong nhiều năm qua và toàn bộ phi hành đoàn cũng như hành khách tuân thủ nghiêm ngặt.

"Hành khách cần chú ý hướng dẫn an toàn và cần nhớ rằng tiếp viên trên máy bay không phải nhân viên phục vụ ăn uống, mà là những chuyên gia an toàn đã được đào tạo bài bản", Steven Erhlich, chủ tịch của tổ chức phi công Pilots Together (Anh), nhấn mạnh với CNN.

"Cú va chạm lúc đang hạ cánh như vậy là sự cố rất nghiêm trọng đối với bất kỳ chiếc máy bay nào. Nhưng từ những gì đã chứng kiến, tôi rất ngạc nhiên và nhẹ nhõm khi mọi người trên máy bay của JAL đều thoát kịp", giáo sư Graham Braithwaite, chuyên gia về điều tra tai nạn tại Đại học Cranfield (Anh), chia sẻ với Business Insider.

Giáo sư Braithwaite cho biết tai nạn do va chạm giữa hai máy bay trên đường băng là rất hiếm gặp nhưng thường gây ra thảm kịch lớn do phi công gần như không có thời gian để kịp ứng phó. Còn trong sự cố lần này, phản ứng nhanh chóng của các tiếp viên Nhật Bản dường như đã cứu sống hàng trăm người.