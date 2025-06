BE5X: Giúp tài xế làm chủ, không còn cô đơn trong việc mưu sinh

Từ nợ nần vì vay nóng tới làm chủ xe riêng

Vào một buổi sáng cuối tuần tại TPHCM, anh Trần Văn Hùng (32 tuổi) đậu chiếc xe mới mua tại trung tâm BE5X - trung tâm hỗ trợ tài xế công nghệ. “Trước đây tôi phải vay nóng hơn 20%/tháng mới mua được xe, nợ chồng nợ, chạy xe cả tháng chỉ đủ trả góp. May mà biết BE5X, khi mua xe được miễn phí trước bạ, giảm gần 100 triệu đồng, còn vay được qua VPBank với lãi suất 5%, không cần chứng minh thu nhập”, anh kể.

Từ cảnh khó khăn, giờ đây anh đã làm chủ chiếc xe, thu nhập nhờ vậy đã tăng gần gấp đôi. Số tiền để dành mỗi ngày cũng đủ trang trải cuộc sống và gửi về quê nuôi con.

Tài xế nhận xe mới thông qua hỗ trợ từ chương trình BE5X.

Với BE5X, tài xế được kết nối trực tiếp với các hãng xe lớn như Toyota, Suzuki, Mitsubishi, GWM, BYD với ưu đãi giảm giá lên đến 100 triệu đồng. Tài xế có thể thuê xe từ 8 triệu đồng/tháng hoặc tham gia các gói vay mua xe với lãi suất chỉ từ 5%/năm qua VPBank mà không cần chứng minh thu nhập.

Bên cạnh đó, anh Hùng cũng chia sẻ: “Ngoài các vấn đề về tài chính thì bảo hiểm cũng vô cùng quan trọng, trước kia, khi nhắc đến bảo hiểm tôi không biết hỏi ai, sợ bị lừa. Giờ thì tốt hơn, lên trung tâm là biết sẽ được tư vấn các chương trình uy tín”.

Đây là kết quả từ hợp tác giữa BE5X và các hãng bảo hiểm OPES, MSIG để cung cấp các gói bảo hiểm minh bạch, mức phí ưu đãi, giúp tài xế chủ động bảo vệ bản thân và phương tiện.

Điểm tựa chính danh cho người vay có nhu cầu

Ngoài tài xế 4 bánh, nhiều tài xế xe máy trước đây phải vay nóng với lãi suất cao hoặc thuê xe qua các kênh không chính thống, tiềm ẩn rủi ro tài chính. BE5X ra đời như một giải pháp chính danh, giúp tài xế tiếp cận vốn an toàn, hợp pháp và minh bạch.

Anh Đặng Khôi Hào, tài xế beBike, cho biết: "Trước đây tôi là công nhân mất việc, không đủ điều kiện vay ngân hàng, muốn mua xe cũng không ai cho vay. Đến khi ra xe cũng không biết hỏi ai thông tin về hỗ trợ tài chính. Nhờ BE5X, tôi được hỗ trợ vay trả góp xe máy Selex với gói thanh toán linh hoạt, trả dần qua doanh thu mỗi ngày. Giờ tôi đã có xe riêng, tự làm chủ công việc, thu nhập tốt hơn và yên tâm hơn khi không phải vay nóng”.

Tài xế Be nghiên cứu chuyển đổi xe mới phục vụ công việc thông qua BE5X.

BE5X không chỉ mang đến phương tiện, mà còn là hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho tài xế từ tài chính, bảo hiểm, bảo dưỡng cho đến đào tạo kỹ năng. Đây là mô hình hiếm hoi tại Việt Nam mà tài xế có thể tiếp cận các dịch vụ cần thiết chỉ trong một điểm chạm.

Phiên thảo luận “Đồng hành kiến tạo nền kinh tế số trong kỷ nguyên mới: doanh nghiệp - tài xế - chính sách” với sự tham gia của Be Group, Viện nghiên cứu phát triển TPHCM, Selex Motors, BYD, VPBank, tài xế Be.

Ông Hoàng Công Huấn, Giám đốc phát triển kinh doanh và dự án chiến lược Be Group, nhấn mạnh: "Be Group không làm thay tài xế, nhưng sẽ đồng hành cùng họ. Chúng tôi muốn mỗi tài xế Be đều cảm thấy mình có nơi để bắt đầu, có nơi để phát triển sự nghiệp một cách chính thống, an toàn và bền vững”.

Với BE5X, Be Group cho thấy cam kết lâu dài trong việc đầu tư vào phúc lợi thực tế cho tài xế - những người trực tiếp vận hành nền kinh tế số mỗi ngày.