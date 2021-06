"Bắt trend" mùa hè, sở hữu ngay quạt tháp 2 chiều làm mát và sưởi ấm Ultty

Dân trí Quạt tháp 2 chiều Ultty không chỉ mang đến gia đình bạn những ngày hè dịu mát mà còn có thể sử dụng quanh năm nhờ chức năng kép độc đáo: làm mát và sưởi ấm trên cùng một thiết bị.

Quạt tháp 2 chiều Ultty luôn là sản phẩm Best seller tại châu Âu - Mỹ.

Quạt tháp 2 chiều làm mát và sưởi ấm Ultty - chức năng kép độc đáo "2 in 1" trên cùng một thiết bị

Chức năng làm mát: Gió mát như gió tự nhiên và đặc biệt tốt cho sức khỏe

Khác với kỹ thuật tạo gió cắt không khí của quạt truyền thống, quạt Ultty áp dụng kỹ thuật bội khí hiện đại bậc nhất thế giới, gió thổi ra tươi mát như gió tự nhiên, mang lại cho bạn cảm giác mát mẻ, dễ chịu chưa từng có.

Nếu gia đình bạn chỉ sử dụng điều hòa trong mùa hè sẽ rất dễ bị sốc nhiệt, hạ huyết áp, khô da, khô niêm mạc và tốn tiền điện. Thay vì để điều hòa ở nhiệt độ thấp, bạn có thể sử dụng kết hợp quạt Ultty và điều hòa ở nhiệt độ vừa phải, vừa tiết kiệm điện (công suất quạt Ultty chỉ 35 W) vừa tốt cho sức khỏe cả gia đình. Công nghệ làm mát của quạt Ultty không làm mất độ ẩm trong không khí, không gây khô da, khô niêm mạc, không gây mệt mỏi khi sử dụng trong thời gian dài, đặc biệt tốt trẻ em, người già và những người mắc bệnh về đường hô hấp.

Không chỉ làm mát thông thường, quạt Ultty còn đặc biệt tốt cho sức khỏe người sử dụng.

Quạt có góc quay tối đa lên đến 80 độ, quạt đưa gió phân phối rộng, đều khắp căn phòng trong phạm vi 5 m, khu vực gió tốt nhất là 0,5-2,5 m; khu vực gió nhẹ nhàng là từ 2,5-5 m. Quạt sở hữu 9 chế độ làm mát phù hợp cho nhiều hoàn cảnh khác nhau: gió nhẹ phù hợp khi ngủ, gió tự nhiên khi làm việc, gió mạnh khi có đông người…

Chức năng sưởi ấm: Công nghệ sưởi ấm hiện tại, an toàn hàng đầu thế giới

Chức năng 2 chiều của quạt Ultty đặc biệt hữu ích cho các gia đình. Thay vì phải sử dụng hai sản phẩm quạt cho mùa hè và máy sưởi cho mùa đông, nay bạn chỉ cần một sản phẩm duy nhất. Và cũng không hề kém cạnh so với chức năng làm mát, Quạt sưởi Ultty sở hữu công nghệ sưởi ấm bằng gốm Ceramic hiện đại nhất hiện nay, mang đến hiệu quả làm ấm vượt trội so với các công nghệ sưởi truyền thống. Công nghệ này không đốt cháy oxy, tản nhiệt nhanh hơn, không khí được lưu thông tốt hơn, an toàn cho da, loại bỏ rủi ro ngạt khí kể cả khi sử dụng lâu dài.

Một sản phẩm duy nhất cho "Hè mát tuyệt vời - Đông thêm ấm áp".

Với công suất làm nóng 2000 W cùng 4 mức năng lượng điều tiết, quạt sưởi Ultty phù hợp cho mọi hoàn cảnh thời tiết, từ lạnh, rét vừa, rét đậm hay cả rét kỷ lục. Quạt sưởi Ultty cho phép cài đặt nhiệt độ từ 1⁰C đến 30⁰C với công tắc bật/tắt tự động hiện đại. Nếu nhiệt độ cài đặt cao hơn nhiệt độ môi trường, chức năng sưởi sẽ tự động bật. Ngược lại, nếu đặt nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ môi trường, quạt sẽ tắt chức năng sưởi.

Thiết kế hiện đại, tinh tế

Quạt tháp sưởi ấm và làm mát Ultty sở hữu thiết kế hình tháp độc đáo, sang trọng và tinh tế. Thiết kế thông minh này tạo luồng gió thẳng, không gấp khúc, giúp tăng hiệu suất gió và tiết kiệm điện năng.

Chiều cao 101 cm cùng đường kính chân đế 23,5 cm cho phép bạn dễ dàng di chuyển quạt từ phòng này sang phòng khác, tiết kiệm diện tích, phù hợp cho nhiều không gian.

Thân ống của quạt làm bằng hợp kim nhôm đúc, không chỉ sang trọng, hiện đại mà còn sở hữu độ bền cao, không biến dạng trong quá trình sử dụng

An toàn cho người sử dụng

Với thiết kế không cánh, quạt Ultty an toàn khi sử dụng, đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ hiếu động nhờ chức năng ngừng hoạt động ngay khi có hiện tượng nghiêng đổ và chức năng bảo vệ khi quá nhiệt.

Quạt Ultty mang đến luồng gió đối lưu phân tán rộng, nên các gia đình có thể sử dụng làm mát và sưởi ấm cho cả trẻ sơ sinh.

Vận hành êm ái

Quạt tháp Ultty hầu như không gây tiếng ồn khi hoạt động nhờ 4 lớp tiêu âm cao cấp: đế tiêu âm, buồng cách âm, vòng giảm thanh và lớp vật liệu cách âm mang đến cho gia đình bạn giấc ngủ thật sảng khoái.

Sở hữu quạt 2 chiều Ultty, tận hưởng những ngày hè mát mẻ và một mùa đông thêm ấm áp!

Ultty là thương hiệu nổi tiếng chuyên về sản phẩm điện gia dụng tại thị trường EU, Nhật Bản và Mỹ. Các sản phẩm của Ultty đều vượt qua những tiêu chuẩn kiểm định khắt khe nhất của châu Âu như: CE, CCC, GS… Và trên các sàn thương mại điện tử như Amazon, Ebay, Ultty luôn nằm trong danh sách Best seller, được khách hàng đánh giá chất lượng ở mức hài lòng đáng kinh ngạc.

Ra mắt thị trường Việt Nam, Ultty hứa hẹn sẽ mang đến những sản phẩm "chất lượng vượt trội - công nghệ tiên phong - giá thành hợp lý"!

Website Ultty Việt Nam: http://ultty-home.com.vn/

Hotline: 1800888929

Trường Thịnh